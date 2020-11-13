"Роснефть" обсудит продление программы обратного выкупа акций до конца 2021 года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. "Роснефть" обсудит возможность продолжения программы обратного выкупа акций до конца 2021 года, сообщил в ходе телефонной конференции первый вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро.

"В ближайшем будущем компания представит предложения совету директоров предложения о том, чтобы расширить программу обратного выкупа до конца 2021 года", - сказал он.

"Роснефть" осуществляет приобретение акций на 100%-ное дочернее общество "РН-Капитал". Банком-агентом выступает UBS. На 6 ноября в рамках программы компания выкупила 47 497 600 обыкновенных акций и 33 260 069 GDR.

23 марта 2020 года стало известно, что совет директоров "Роснефти" принял решение об изменении параметров обратного выкупа акций на фоне волатильности рынка нефти, с этого же дня компания приступила к buyback.

Совет директоров "Роснефти" в августе 2018 года одобрил параметры первой в истории компании программы приобретения акций на открытом рынке на сумму до $2 млрд, рассчитанной до конца 2020 года.