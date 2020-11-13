В Вологодской области признали приоритетным проект модернизации комбината "Свеза Новатор"

ВОЛОГДА, 13 ноября. /ТАСС/. Проект компании "Свеза Новатор" по расширению действующего производства фанеры в Великоустюгском районе Вологодской области признан приоритетным в регионе, инвестор получит льготы по налогу на имущество. Компания инвестирует 6,3 млрд рублей в увеличение производства на 52 тыс. кубометров в год и создаст 120 новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы губернатора области.

"Проект комбината "Свеза Новатор" в лесопромышленной отрасли и инициатива компании "Жилстройиндустрия" в области обеспечения прав обманутых дольщиков одобрены инвестиционным советом при губернаторе и включены в перечень приоритетных и масштабных. Присвоенный статус позволит инвесторам получить льготы для их реализации. "Свеза Новатор" расширит производство фанеры на 52 тыс. кубометров в год, в Великоустюгском районе создаст порядка 120 новых рабочих мест. Объем инвестиций - 6,3 млрд рублей", - говорится в сообщении по итогам прошедшего в пятницу заседания инвестсовета.

По словам директора филиала НАО "Свеза Новатор" Евгения Михеля, с 2022 года планируется выйти на расчетную производительность. "По запросам клиентов, продукт будет более качественным, другой сортности и сегмента рынка. Нашими клиентами являются РЖД, компании по производству автомобильного транспорта, детских площадок, игрушек, мебели. По всем налоговым поступлениям в консолидированный бюджет области за 10 лет мы планируем выплатить более 2 млрд рублей", - сказал Михель.

По заключению экспертов, компания соответствует требованиям областного закона о государственном регулировании инвестиционной деятельности, не имеет задолженности по налогам и сборам, проект признан эффективным. Предприятие получит господдержку в форме льготы по налогу на имущество на восемь лет. "Свеза Новатор" это один из флагманов по глубокой переработке древесины на территории региона. Основные фонды компании постоянно модернизируются, это самый крупный в России производитель фанеры, который вышел на зарубежные рынки, успешно инвестирует и поставляет продукцию, изготовленную на Вологодчине, за пределы региона. Я неоднократно посещал предприятие, и мы обсуждали этот проект", - привела пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова.

Инвестсовет одобрил еще один проект, его реализует стройкомпания "Жилстройиндустрия". Застройщик предоставит новое жилье обманутому дольщику в поселке Марфино под Вологдой в следующем году, на два года раньше запланированного срока. Статус инвестпроекта позволит "Жилстройиндустрии" получить субсидию на подключение объекта к коммуникациям. Как отметил директор предприятия Роман Швецов, компания выполнила все свои предыдущие обязательства, квартиры получили обманутые дольщики в деревне Алексино и в Вологде. Сейчас предприятие возводит одновременно 10 многоквартирных домов.

Об инвестпроектах

На данный момент в перечень приоритетных в области включены 11 проектов, которые реализуют компании "Апатит", "Северсталь" "Нестле Россия", "Белозерский леспромхоз", "Белозерсклес", "Маслозавод Тотемский" и другие. Общий объем вложений инвесторов составил 160 млрд рублей с 2013 года, создано порядка двух тысяч рабочих мест. Объем предоставленных инвесторам налоговых льгот с 2013-го по 2020 год составил 4,7 млрд рублей. При этом налоговые поступления в бюджет от данных проектов превысили 66 млрд рублей, сообщил глава региона.

Помимо этого, за последние пять лет по решению инвестсовета 17 проектов в пищевой и обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, лесной отрасли, судостроении и машиностроении с совокупным объемом инвестиций порядка 9,5 млрд рублей признаны масштабными и получили земельные участки в аренду без проведения торгов.

"Благодаря комфортному инвестиционному климату, а также созданию и эффективной работе инвестиционного совета мы с каждым годом увеличиваем инвестиции в основной капитал. За шесть лет с 2013 года их объем составил более 845 млрд рублей. Рекордное значение достигнуто в прошлом году - 197 млрд рублей, по объему инвестиций в основной капитал на одного жителя область заняла 13 место среди регионов России и четвертое место - по Северо-Западу. В условиях экономических ограничений, спровоцированных пандемией, значимость господдержки инвесторов и крупного бизнеса особенно высока", - подытожил Кувшинников.