Мантуров исполнил мечту мальчика, мечтавшего побывать на экскурсии по автозаводу

Мальчик вместе со своей мамой и братом посетил "Автозавод Санкт-Петербург"

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров в рамках акции "Елка желаний" исполнил желание четырнадцатилетнего Максима из Санкт-Петербурга, который хотел побывать на экскурсии по автомобильному заводу.

Мальчик вместе со своей мамой и братом посетил "Автозавод Санкт-Петербург". Представитель предприятия рассказал об истории завода, его современной деятельности и показал работу конвейера, на котором выпускаются автомобили Lada Iskra.

Максим смог ознакомиться с различными станциями и операциями, в том числе с зоной хранения окрашенных кузовов, станцией подсборки двигателя, трансмиссии и других комплектующих. Мальчику показали, как проходит оценка соответствия автомобиля стандартам качества, как осуществляется тест на протечки, а также продемонстрировали, как машина разгоняется до 120 км/ч на роликовом стенде.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Росмолодежи и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников СВО. Акция также проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. В ней принимают участие командиры, начальники, офицеры и члены семей военнослужащих. Все желания детей исполняются в предновогодний период и во время новогодних праздников.