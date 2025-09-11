Прежде чем пересматривать размер материнского капитала, необходимо проанализировать, какие именно факторы воздействуют на такой выбор, считает председатель комиссии по направлению "Семья" Артем Здунов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Прежде чем пересматривать размер материнского капитала, необходимо проанализировать, какие именно факторы и в какой степени влияют на принятие женщинами решения о рождении детей, считает председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья", глава Республики Мордовии Артем Здунов. Среди основных факторов, сказал он ТАСС на полях VI Форума социальных инноваций регионов, - наличие жилья, работы и возможность льготного графика.

"Очень важно сейчас оценить, что дает эффективность. Чтобы пересмотреть [размер] материнского капитала, надо понимать, на что [обращает внимание] женщина, когда принимает решение о рождении [ребенка], учитывает ли этот фактор, насколько [он важен]. Вы видели, что [согласно рейтингам], основными [факторами] являются [наличие] жилой площади, сохранение работы, льготный график для тех женщин, которые работают на предприятиях. Поэтому если есть возможность у бюджета, мы, конечно, всегда ратуем за увеличение [материнского капитала], но еще раз хочу сказать: не только он является основой для принятия решения, есть много других факторов", - отметил Здунов.

По словам Здунова, комиссия Госсовета РФ по направлению "Семья" проводит постоянный мониторинг мер и практик регионов по поддержке семьи и рождаемости. Комиссия изучает, как организована адресная помощь семьям на предприятиях и в корпорациях, насколько комплексно благоустраиваются общественные пространства, насколько доступна медпомощь, образование, культурные и спортивные мероприятия. Здунов рассказал, что в Мордовии, например, действуют скидки для семей с детьми на посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, других учреждений. Введен "мамин день" на работе - это хорошая возможность для семьи, к примеру, пройти медобследование или получить необходимые документы.

"И конечно, для семьи, для будущей мамы важно знать траекторию, быть уверенной в предсказуемости ситуации: где она будет работать, хватит ли у семьи денег для того, чтобы содержать будущего ребенка, студентке - сможет ли она доучиться, - сказал Здунов. - Ну и нельзя не брать во внимание такой важный для любой будущей матери аспект, как ответственный мужчина рядом - ответственный за свое здоровье, за то, что он обеспечит семью". Поэтому в Мордовии значительное внимание уделяется сохранению здоровья детей и подростков, а в школах введены занятия по семьеведению.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году.