МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Работодателям в России необходимо включаться в работу по разработке и внедрению мер по поддержке семей и увеличению рождаемости в стране. Такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии Госсовета по направлению "Семья", глава Республики Мордовия Артем Здунов.

"Мы вовлекли в этот процесс работодателей. Потому что не только государственные органы должны заниматься [этим вопросом] и финансировать развитие семейной политики, стимулировать рождение детей. У женщины исчезает страх, когда она понимает, что может получить дополнительные средства [в виде пособий] и не потеряет рабочее место. Это один из факторов, почему женщины не [решались] на рождение ребенка", - сказал Здунов.

По словам главы Мордовии, социологические исследования подтверждают, что наряду с уровнем дохода и наличием жилья возможность комфортно совмещать воспитание детей с работой становится ключевым фактором при принятии решения о рождении ребенка.

Поддержка семей на предприятиях

Ранее в пресс-службе главы Мордовии сообщили, что в республике создали "Демографический альбом" с анализом демографической ситуации на сорока крупнейших предприятиях Мордовии и описанием внедренных мер поддержки семей с детьми. Многие работодатели уже включились в работу. Например, на Саранском приборостроительном заводе ввели единовременную выплату в 100 тыс. рублей при рождении ребенка. АО "Рузхиммаш" компенсирует расходы на оплату детских садов, ввел выплаты сотрудникам на подготовку детей к школе, по жилищной программе работодатель компенсирует 70% затрат своих сотрудников на первоначальный взнос и ежемесячный платеж. С начала 2025 года у заводчан родилось 36 малышей, 91 семья - многодетная.

Сельскохозяйственные предприятия республики также создают условия для рождения и воспитания детей. Агрохолдинг "Новотроицкий" 20 лет занимается возрождением села. За это время для сотрудников построили 71 дом, в последующем жилье безвозмездно передается работникам холдинга в собственность.

Работодатели республики поддержали также новую инициативу главы региона - Мамин день. Согласно инициативе, работники органов власти республики - мамы и одинокие папы, воспитывающие детей до 14 лет, могут один раз в месяц взять дополнительный оплачиваемый выходной для решения семейных вопросов. Как отметили в пресс-службе, руководители предприятий и организаций Мордовии взяли этот опыт на вооружение.