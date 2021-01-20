"Америка прежде всего". Цитаты из инаугурационных речей президентов США

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 января 2021 года состоится церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена. Ее неотъемлемой частью является речь главы государства, которая рассматривается как политическая декларация его администрации. Традиция таких выступлений была заложена Джорджем Вашингтоном в 1789 году. ТАСС составил подборку ключевых цитат из посланий американских президентов, произнесенных ими в день вступления в должность.

Гарри Трумэн, 1949

"Американский народ хочет и полон решимости трудиться ради построения мира, в котором все страны и люди вольны распоряжаться собой, как считают уместным, и добиваться достойной, удовлетворительной жизни".

Дуайт Эйзенхауэр, 1957

"Мы чтим стремление несвободных наций к свободе. Мы не ищем военных альянсов с ними и не хотим от них искусственной имитации наших порядков. Сейчас, когда мир так разделен, мы продолжаем чтить народ России… Мы желаем ему успехов в его стремлении к большей интеллектуальной свободе, к безопасности перед собственными законами и к вознаграждению за свой тяжкий труд. Наступит день, и наши народы свяжут узы дружбы".

Джон Кеннеди, 1961

"Не спрашивайте, что может сделать для вас ваша страна; спрашивайте, что вы можете сделать для своей страны. Мы заплатим любую цену, согнемся под любой ношей, встретимся с любой трудностью, поддержим друга, выступим против врага, чтобы обеспечить выживание и успех свободы".

Линдон Джонсон, 1965

"Курс нашей страны абсолютно четок и понятен. Нам не нужно то, что принадлежит другим. Мы не стремимся к власти над нашими побратимами, зато мы хотим господства человека над тиранией и нищетой".

Ричард Никсон, 1969

"Величайшая честь, которую может удостоить история, - это звание миротворца. Эта честь сейчас манит Америку - шанс помочь вывести мир из долины суматохи на ту возвышенность мира, о которой человек мечтал с самого начала цивилизации. Если мы добьемся успеха, грядущие поколения скажут о нас, живущих сейчас, что мы справились, что мы помогли сделать мир безопасным для человечества. Это наш призыв к величию. Я верю, что американский народ готов ответить на этот призыв"

Джимми Картер, 1977

"Давайте вместе создадим новый национальный дух единства и доверия. Ваша сила может компенсировать мою слабость, а ваша мудрость поможет свести к минимуму мои ошибки. Пусть наши недавние ошибки возродят приверженность основным принципам нашей нации, потому что мы знаем, что если мы будем презирать собственное правительство, у нас нет будущего".

Рональд Рейган, 1981

"Мы снова будем образцом свободы и маяком надежды для тех, у кого сейчас нет свободы. С теми соседями и союзниками, которые разделяют нашу свободу, мы укрепим наши исторические связи и заверим их в нашей поддержке и твердой приверженности. Будем стремиться к взаимовыгодным отношениям. Что касается врагов свободы, тех, кто является потенциальными противниками, им напомним, что мир - это высшее стремление американского народа. Мы будем ради этого вести переговоры, жертвовать ради этого; мы не сдадимся ни сейчас, ни когда-либо. Наше терпение никогда не следует понимать неправильно. Наше нежелание вступать в конфликт не следует недооценивать как недостаток воли. Когда потребуются действия для сохранения нашей национальной безопасности, мы будем действовать. Мы сохраним достаточную силу, чтобы победить, если понадобится, зная, что в этом случае у нас будет больше шансов никогда не использовать эту силу".

Джордж Буш - старший, 1989

"Великие народы, как и великие люди, должны держать свое слово. Мы всегда будем стараться говорить четко, потому что откровенность - это комплимент, но и тонкость тоже хороша и имеет свое место". "Сохраняя наши союзы и дружбу во всем мире прочными, мы продолжим новую близость с Советским Союзом, в соответствии как с нашей безопасностью, так и с прогрессом. Можно сказать, что наши новые отношения отчасти отражают торжество надежды и силы над опытом. Но надежда - это хорошо, равно как и сила и бдительность".

Билл Клинтон, 1993

"Америке, чтобы устоять долгие годы, придется меняться. Меняться не просто ради самых изменений, а меняться, чтобы сберечь американские идеалы. Пришло время забыть о вредной привычке получать что-либо даром - то ли от нашего правительства, то ли друг от друга. Давайте возьмем на себя больше ответственности - не только за себя и наши семьи, но и за общество и нашу страну".

Джордж Буш - младший, 2001

"На протяжении большей части минувшего столетия вера Америки в свободу и демократию была утесом в бушующем море. Теперь же она представляет собой семя, летящее по ветру и пускающее корни во многих странах". "Америка никогда не была объединена на принципах крови, происхождения или земли. Мы объединены идеалами, которые выводят нас за рамки нашего происхождения, поднимают нас над нашими интересами и учат нас тому, что значит быть гражданами. Эти принципы необходимо внушить каждому ребенку. Их должен защищать каждый гражданин. И каждый иммигрант, выбирая эти идеалы, делает нашу страну более, а не менее американской".

Барак Обама, 2013

"Мы будем защищать наш народ и отстаивать наши ценности силой оружия и силой закона. Мы будем достаточно отважны, чтобы решать наши разногласия с другими странами мирным путем, и не потому, что не замечаем грозящих нам опасностей, а потому, что искренность в отношениях лучше устраняет подозрения и страх".

Дональд Трамп, 2017

"То, что имеет смысл, - не то, какая партия контролирует правительство, а то, что народ контролирует правительство. 20-е января 2017-го года войдет в историю как день, когда люди стали собственниками этой страны опять... С этого самого дня будет новая стратегия, которая будет руководить нашей страной. С этого дня будет Америка прежде всего. Америка прежде всего!.. Мы будем придерживаться двух правил: покупай американское и нанимай на работу американцев. Мы хотим устанавливать хорошие отношения с другими странами мира. Но право каждой нации - заботиться, прежде всего, о собственном интересе. Мы не хотим навязывать наш образ жизни никому. Но пусть он сияет, как мы будем сиять, - и каждый сможет брать с нас пример... Мы усилим старые альянсы и создадим новые альянсы. Мы объединим цивилизованный мир против радикальных исламских террористов. Мы уничтожим их полностью, сотрем с лица земли. В основе нашей политики - полная верность США".