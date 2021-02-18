Что известно об исследованиях Марса планетоходами

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 февраля 2021 года запланирована посадка на Марс планетохода Perseverance ("Настойчивость") американской миссии Mars-2020. ТАСС подготовил материал об исследовании четвертой планеты от Солнца марсоходами.

Марсоходы

Планетоход - это космический аппарат, который предназначен для передвижения по поверхности другой планеты или небесного тела. Он может использоваться как транспортное средство или применяться для проведения научных исследований. Планетоход может управляться экипажем космической экспедиции или дистанционно с Земли, быть частично или полностью автономным роботом. Доставка планетохода на другое небесное тело осуществляется с помощью автоматических межпланетных станций (АМС) или космических кораблей, имеющих посадочные модули.

К настоящему времени свои планетоходы на Марс запускали СССР, США и КНР. Но только Соединенным Штатам удавалось успешно эксплуатировать марсоходы на Красной планете (до Perseverance их было четыре).

В мае 2021 года Китай планирует доставить на четвертую от Солнца планету свой первый марсоход в рамках миссии "Тяньвэнь-1" (стартовала с Земли в июле 2020 года, вышла на орбиту планеты в феврале 2021 года).

На 2022 год запланирован запуск российско-европейской миссии ExoMars-2022, в рамках которой на планету будет доставлен первый европейский марсоход Rosalind Franklin.

ПрОП-М (СССР)

Первая попытка отправить на Марс самоходные аппараты была предпринята Советским Союзом. Запущенные в мае 1971 года с разницей в девять дней идентичные автоматические станции "Марс-2" и "Марс-3" несли на борту по мини-марсоходу (официальное название: Прибор оценки проходимости - Марс, ПрОП-М). Однако первая АМС разбилась 27 ноября 1971 года при посадке на Марс. Станция "Марс-3" 2 декабря 1971 года совершила мягкую посадку на планету, но из-за пылевой бури связь с ней прервалась через 14,5 секунды после начала передачи данных на Землю. Советский самоходный аппарат весил 4,5 кг и имел небольшие размеры: 25 см в длину, 22 см в ширину, 4 см в высоту.

Sojourner (США)

Первую успешную миссию марсохода удалось осуществить США. 4 июля 1997 года на Марс был спущен Sojourner ("Пришелец" или "Странник"). Длина ровера составляла 65 см, ширина - 48 см, высота - 30 см, вес - 10,5 кг. Sojourner был оборудован подвеской из трех пар независимых колес диаметром 13 см, которые приводились в действие электрическими двигателями. Источником питания для марсохода служила солнечная батарея. Sojourner проработал на поверхности планеты около трех месяцев, преодолел расстояние почти 100 м, передал 550 фотографий и проанализировал 15 химических проб с поверхности.

Spirit и Opportunity (США)

Следующие американские марсоходы-"близнецы" - Spirit ("Дух") и Opportunity ("Благоприятная возможность") - были доставлены на планету 4 и 25 января 2004 года соответственно и совершили посадку на противоположных сторонах планеты. Spirit проработал на Марсе более шести лет и проехал 7,73 км, в мае 2009 года он застрял в песчаной дюне, окончательно связь с ним прервалась в марте 2010 года. Opportunity проработал 15 лет, прошел расстояние 45,16 км, передал на Землю около 225 тыс. снимков марсианской поверхности. В 2018 году марсоход попал в пылевую бурю, возобновить связь с ним не удалось, в феврале 2019 года NASA сообщило о завершении его миссии. Марсоходы Spirit и Opportunity имели длину 1,6 м, ширину 2,3 м, высоту 1,5 м, весили 185 кг, были оснащены солнечными батареями и шестью независимыми колесами.

Curiosity (США)

Четвертый американский марсоход Curiosity ("Любопытство") был спущен на поверхность Марса 6 августа 2012 года и до сих пор работает на планете. Главной его целью, как и других американских марсоходов, является поиск доказательств того, что на Марсе ранее существовала жизнь. Curiosity отличается от предыдущих роверов прежде всего своими размерами - он сопоставим с небольшим автомобилем-внедорожником. Длина Curiosity - 3 м, ширина - 2,7 м, высота - 2,2 м, масса - 899 кг. Марсоход имеет шесть независимых колес, которые позволяют ему разворачиваться на месте на 360 градусов. В качестве энергетической установки используется радиоизотопный термоэлектрический генератор, топливом которому служит диоксид плутония-238. Из-за частых пылевых бурь на планете NASA решило отказаться от солнечных батарей, используемых в Sojourner, Spirit и Opportunity. Кроме того, такая энергетическая установка позволяет Curiosity работать и в ночное время. К настоящему времени планетоход прошел 24,4 км, сделал около 765 тыс. изображений марсианской поверхности.