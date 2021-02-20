Международная выставка вооружений IDEX. Что покажет Россия в 2021 году

ТАСС-ДОСЬЕ. С 21 по 25 февраля 2021 года в столице ОАЭ Абу-Даби пройдет 15-я международная выставка вооружений (International Defense Exhibition, IDEX).

О выставке

Это единственная на Ближнем Востоке и в Северной Африке и одна из крупнейших в мире выставок, на которой демонстрируются новейшие технологии в наземном, морском и воздушном секторах обороны. Впервые она была организована в 1993 году и с тех пор проводится регулярно раз в два года под патронатом президента ОАЭ (в настоящее время это шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян) и при поддержке Министерства обороны этой страны. Организатором выступает Компания национальных выставок Абу-Даби (Abu Dhabi National Exhibitions Company, ADNEC). Официальный сайт - www.idexuae.ae.

В Национальном выставочном центре Абу-Даби экспонируются образцы вооружения и снаряжения, противоминные системы и системы защиты на земле, в воде и воздухе, баллистические системы, радарные установки, оптическая электроника. На специально оборудованных полигонах проводятся демонстрационные стрельбы. Есть павильон летательных аппаратов. Составной частью IDEX является выставка военно-морской оборонной техники (Naval Defence and Maritime Security Exhibition, NAVDEX, проводится с 2011 года). Военно-морские суда показывают в специально построенном зале внутри выставочного комплекса и в порту Заид в Абу-Даби. В рамках IDEX проходит также международная конференция по вопросам сухопутных, авиационных, ракетных и военно-морских вооружений (IDC - IDEX Defence Conference; впервые была организована в рамках IDEX в 2019 году).

На последней выставке IDEX в 2019 году общая площадь выставочной экспозиции составила 168 тыс. кв. м. Свои образцы представляли более 1,3 тыс. компаний из 62 стран. По сравнению с 1993 годом количество участников возросло на 370% (в 1993 году - 350 компаний из 34 стран). По итогам мероприятия в 2019 году было заключено контрактов на сумму $5,45 млрд (в 2015 и 2017 годы также более $5 млрд).

IDEX-2021

В 2021 году в выставке примут участие свыше более 900 компаний из 59 стран (впервые - Израиль, Северная Македония, Азербайджан, Люксембург, Португалия). Площадь экспозиции составит около 155 тыс. кв. м., из которых 81 тыс. кв. м. придется на морскую часть. В связи с пандемией мероприятие будет проходить с соблюдением противоэпидемических норм. В частности, участники должны будут каждые 48 часов сдавать тест на наличие коронавирусной инфекции.

Участие России в IDEX

Россия постоянно участвует в IDEX начиная с 1993 года. Тогда российские компании продемонстрировали около 370 образцов вооружений.

В IDEX-2019 приняли участие свыше 50 предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (среди них государственная корпорация "Ростех", АО "Рособоронэкспорт", АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и другие).

Они показали более 200 перспективных образцов для всех видов вооруженных сил. В частности, были представлены автоматы 200-й серии АК, корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ", зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Викинг", зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 "Триумф", танк Т-90С, истребители Су-35 и МиГ-29М, боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, малые ракетные корабли "Каракурт-Э" и "Сарсар". Помимо военной продукции Россия продемонстрировала бронированный лимузин Aurus проекта "Кортеж".

По итогам выставки ОАЭ заключили с Россией контракты на общую стоимость около $80 млн. Кроме того, было подписано соглашение, по которому эмиратский холдинг Tawazun получил 36% в российской автомобилестроительной компании Aurus (63,5% принадлежат ФГУП "НАМИ", еще 0,5% - отечественной компании Sollers). Tawazun планирует инвестировать в производство автомобилей Aurus до €110 млн в течение трех лет.

В 2021 году российские оборонные предприятия (АО "НПО "Высокоточные комплексы", АО НПК "Уралвагонзавод", АО "Концерн "Калашников" и другие) представят более 400 экспонатов. Традиционно организатором единой российской экспозиции, площадь которой составит 1 200 кв. м., выступит "Рособоронэкспорт". На выставке, в частности, будут продемонстрированы боевая машина пехоты "Бумеранг", новый автомат КОРД калибров 7,62 мм и 5,45 мм, ЗРС "Антей-4000" и С-400 "Триумф", ЗРК "Викинг" и "Тор-М2КМ", комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам "Купол-ПРО". Из моделей авиационной техники: многоцелевой сверхманевренный истребитель СУ-35, транспортно-десантный вертолет Ми-38Т. В военно-морской части экспозиции будут показаны модели патрульного корабля проекта 22160 и малого ракетного корабля проекта 22800Э "Каракурт-Э".