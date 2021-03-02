"Америке тоже нужна своя перестройка". Высказывания Михаила Горбачева

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 марта 2021 года исполняется 90 лет бывшему генеральному секретарю ЦК КПСС и президенту СССР Михаилу Горбачеву. ТАСС подготовил подборку его высказываний.
О социализме
- "Я в данном случае с Иисусом Христом. Он был первый социалист у нас. Тут уже ничего не поделаешь" (интервью программе "Итоги" на телеканале НТВ, 1997 год).
- "Я был и остаюсь приверженцем социалистической идеи. Это идеал. Это ценность. Но я возглавил процесс развенчания той социалистической модели, которая отрицала демократию и делала ставку на диктатуру" (интервью "Российской газете", 28 февраля 2006 года).
О США
- "Америке тоже нужна своя перестройка" (комментарий в связи с вторжением войск США и их союзников в Ирак, 24 марта 2003 года).
- "Тот, кто сегодня танцует под американский джаз, завтра будет сожалеть" (на пресс-конференции в рамках Всемирного газетного конгресса в Москве, 7 июня 2006 года).
- "[США] не от кого защищаться, но им нужен враг, для того чтобы вернуться к политике давления. Они не могут без этого. Поэтому Америку надо остановить. Но мы должны сделать это по-дружески" (интервью телеканалу RT, 17 декабря 2014 года).
Об объединении Германии
- "Мой вклад в германское единство является всеми признанным историческим фактом" (выступление в Кельне, 24 мая 1996 года).
- "Решающую роль в объединении Германии сыграли сами немцы <…> А в том, что объединение было мирным, что этот процесс не привел к опасному международному кризису, думаю, решающую роль сыграл Советский Союз" (интервью "Российской газете", 16 октября 2014 года).
- "Нашей целью была новая Европа, Европа без разделительных линий. Но пришедшее нам на смену поколение лидеров не смогло реализовать эту цель" (статья в "Новой газете", 1 ноября 2019 года).
О Берлинской стене
- "Это было искусственное образование, прямое детище холодной войны - самой трагической ошибки, которой победившие фашизм нации позволили свершиться после такой войны. Расчленение Германии (хотя инициаторами этого были не мы) и появление ГДР - это, по крайней мере советскими людьми, воспринималось как плата немецкой нации за преступления нацизма" (статья для немецкой газеты Financial Times Deutschland, 9 ноября 2004 года).
О периоде после окончания холодной войны
- "На Западе заболели тяжелой болезнью - "комплексом победителя". Нельзя вот так бессовестно приписывать себе все заслуги в деле прекращения холодной войны, заявлять, что, мол, мы обыграли СССР, социализм. Запад отнесся к России без должного понимания ее решающего вклада в окончание холодной войны. Когда Россия оказалась в трудном положении после распада СССР, ее начали просто оттеснять с политической и исторической арены. Развитый Запад эксплуатировал положение страны, не подготовленной жить в рыночных условиях. Как только Россия начала подниматься с колен, оказалось, что для Запада это не подходит" (интервью "Независимой газете", 15 августа 2006 года).
- "Двадцать с лишним лет после окончания холодной войны оказались во многом растрачены, упущены для создания более безопасного и справедливого мирового порядка. И европейцы несут за это большую долю ответственности <…> Прежде всего потому, что окончание холодной войны было объявлено Западом, Соединенными Штатами, триумфом одной стороны <…> Тем самым была отброшена главная идея, с которой мы выходили из холодной войны, - идея объединения усилий, в том числе идея единой большой Европы" (выступление на Форуме новой политики в Люксембурге, 18 мая 2012 года).
О попытке госпереворота в августе 1991 года
- "Я был настолько уверен, что абсолютно все вопросы можно решить демократическим путем, что заигрался. И проспал государственный переворот" (выступление в Московском международном университете, февраль 2015 года).
- "Я везде старался избежать крови, а уж тем более - применения армии. Потому что понимал, что даже в тех случаях, когда армию используют, чтобы разъединить противоборствующие стороны, стабилизировать ситуацию, это всегда оборачивается гибелью людей" (интервью "Радио Свобода", 3 июня 2011 года).
О Советском Союзе и его распаде
- "Советский Союз пал жертвой политических баталий внутри самой страны. Мы видели, что страна не может приспособиться к требованиям науки и технологии, что она не успела на корабль структурных реформ, в этом состояла основная причина. Вторая причина заключалась в том, что люди не были свободны, они были несчастливы" (интервью американскому журналу Newsweek, май 2001 года).
- "Пока существовал Советский Союз, все трудности были преодолимы - и внутри, и вовне" (беседа с Федором Лукьяновым в журнале "Россия в глобальной политике", сентябрь - октябрь 2009 года).
- "За конец перестройки и развал Советского Союза ответственны те, кто организовал путч в августе 1991-го, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР" (интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel, 8 ноября 2019 года).
О Беловежских соглашениях
- "Я за Советский Союз сражался, как говорится, до последнего патрона. Когда они [Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич] приехали из Беловежья и предложили свои умозаключения, которые оформили в форме документов о роспуске Советского Союза, я сказал, что такое решение не могут принимать три человека, что это должны решить народы Союза, которые недавно избрали свои Верховные советы <…> Молчали интеллигенция, пресса, армия, народы. Все молчали. Я тогда обратился к населению и подробно объяснил, во что это выльется, какая будет экономическая и социальная драма. Это нанесет колоссальный вред. Никто не реагировал. Так что же, получается, Советский Союз одному мне нужен?" (интервью газете "Березняки вечерние", 20 марта 2003 года).
- "Инициаторы роспуска Союза сделали все, чтобы Верховные советы республик поддержали Беловежские соглашения. Поразительно, что за это проголосовали поголовно и почти без рассуждений. А в общем людей запутали, они не понимали, что это за Содружество Независимых Государств, у истоков которого стояли Ельцин и двое его сподвижников. Все выглядело безобидно, вроде как чуть больше свободы союзным республикам. Только потом люди увидели: большой страны не стало" (интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel, август 2011 года).
Об уходе из политики
- "В открытой публичной политической борьбе мне не смогли нанести поражение <...> И потом одни устроили государственный переворот, а другие - чуть позже - Беловежское соглашение. Разные преследовали цели, но в результате совпали" (интервью "Новой газете", 14 августа 2006 года).
- "Я ведь выступил 25 [декабря 1991 года] и прекратил свою деятельность на посту президента [СССР]. Меня никто не освобождал. Я так и являюсь президентом" (передача "Без дураков" на радиостанции "Эхо Москвы", 15 февраля 2011 года).
О коммунизме и КПСС
- "Целью всей моей жизни было уничтожение коммунизма, невыносимой диктатуры над людьми <...> Именно для достижения этой цели я использовал свое положение в партии и стране <...> Когда Ельцин разрушил СССР, я покинул Кремль, и некоторые журналисты высказывали предположение, что я буду при этом плакать. Но я не плакал, ибо я покончил с коммунизмом в Европе" (выступление на семинаре в Американском университете в Турции, опубликованное в газете "Заря", №24, 1999, Словения).
- "Вот сейчас я могу сказать: я сожалею, что тогда [в декабре 1990 года] я остался на должности генерального секретаря [КПСС]. Потому что партия становилась препятствием на пути тех перемен, которые надо было проводить" (интервью "Радио Свобода", 3 июня 2011 года).
О перестройке
- "[Перестройка] родилась из внутренних потребностей нашей страны. Это не выдумка, не какая-то мудреная затея группы людей, которых вдруг озарило, которые вдруг решили, что нужна какая-то перестройка. Нет, нас жизнь подвела к перестройке" (выступление в Кремле на встрече с представителями французской общественности, 29 сентября 1987 года).
- "Сразу же спросите меня, сожалею ли я о перестройке. Нет, я не делаю этого. Было невозможно жить так, как прежде. И существенной частью перестройки было новое внешнеполитическое мышление, которое охватывает как универсальные ценности и ядерное разоружение, так и свободу выбора" (интервью Der Spiegel, 8 ноября 2019 года).
О реформах 1990-х годов
- "Многие меня спрашивают: "Михаил Сергеевич, то, что происходит в стране, - это и есть перестройка? Этого вы хотели?". Нет! Замыслы были иные. Все надо было делать постепенно, эволюционно. И вдруг все оборвалось. Навязали совсем другое, причем со ставкой на развал страны, на шоковую терапию. А это уже другая реформа и другие творцы. За кашу, которую заварили в январе 1992 г., я ответственности не несу" (интервью самарской телекомпании "РИО", 23 мая 1996 года).
- "Результатом "десятилетия реформ" в 90-е годы стал хаос. Хаос в политике, экономике, федерации, социальной сфере. И колоссальный разрыв между меньшинством выигравших от таких реформ и большинством, оказавшимся на грани черты бедности или даже ниже ее. Ясно, что это не те условия, в которых укрепляются демократия и свобода" (комментарий "Российской газете", 9 июня 2006 года).
Об антиалкогольной кампании
- "Считаю, что антиалкогольная кампания все-таки была ошибкой в том виде, как она проводилась <…> Надо было проводить не кампанию, а планомерную долгосрочную борьбу с алкоголизмом. Вытрезвление общества нельзя проводить наскоком. На это нужны годы" (интервью газете "Комсомольская правда", 15 мая 2015 года).
О войне в Афганистане
- "То, что мы ввели наши войска в Афганистан, было политической ошибкой, связанной с идеологическим подходом в международной политике, которой в те годы исповедовал Советский Союз. Попытка навязать чужую модель устройства общества стране, имеющей свои глубокие традиции, всегда обречена на провал" (комментарий агентству "Интерфакс", 14 февраля 2004 года).
О присуждении Нобелевской премии мира
- "Я получил ее заслуженно - могу так сказать, потому что подтвердил это своей политикой, ответственностью перед страной, народом и перед миром" (интервью "Радио Свобода", 22 октября 2009 года).
О себе
- "История - дама капризная, и что там она нарисует, трудно сказать. Но я хочу упредить ее, сказать, что, в общем, Горбачев - хороший парень" (интервью радиостанции "Коммерсантъ FM", 14 марта 2011 года).