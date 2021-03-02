"Человек с собственным мнением". Высказывания о Михаиле Горбачеве

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 марта 2021 года исполняется 90 лет бывшему генеральному секретарю ЦК КПСС и президенту СССР Михаилу Горбачеву. Редакция ТАСС подготовила подборку высказываний о нем советских и российских государственных и политических деятелей.

Владимир Путин, президент России (2000-2008, 2012 - н.в.)

"Он человек с собственным мнением. В чем-то я с ним согласен, в чем-то нет. И он так же - в чем-то со мной согласен, в чем-то нет. <...> Его заслуга в том, что он почувствовал необходимость перемен и попытался менять саму систему, а проблема заключалась в том, что она сама по себе была негодная. <...> Как было сделать так, чтобы поменять ситуацию в стране, поменять систему, но страну сохранить? Вот этого никто, в том числе Горбачев, тогда не знал, довели до распада страны" (интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну в документальном фильме "Интервью с Путиным", июнь 2017 года).

Борис Ельцин, президент России (1991-1999)

"Я очень высоко оцениваю первую фазу его деятельности, в 1985-1986 годах, в начале перестройки. Он очень много сделал для демократии как во внутреннем, так и во внешнеполитическом плане. Может быть, если бы не было Горбачева, то это сделал бы кто-нибудь другой. И тем не менее важность его роли и работы очевидна. Однако, начиная с 1987 года, он совершил массу ошибок. Потерял время, не начал экономическую реформу, действовал полумерами" (из книги Леонида Доброхотова "Горбачев - Ельцин: 1500 дней политического противостояния", 1992 год).

Николай Рыжков, председатель Совета министров СССР (1985-1991)

"При "раннем" Горбачеве страна уцелеть могла, при "среднем" - трудно, но могла, но при "позднем" - конечно, не могла. <...> Я не думаю, что Горбачев старался развалить Союз <...> Ситуация сложилась такая, что он своими действиями - публикациями и прочим - к этому привел. А вначале, когда он только начал проповедовать, он мог сохранить Союз. Первую половину его деятельности при всех его недостатках мы были довольны тем, что он новый человек - сколько же можно старых" (интервью изданию Лента.ру, 19 марта 2015 года).

Александр Яковлев, член Политбюро ЦК КПСС (1987-1990), старший советник президента СССР (1991), один из главных идеологов перестройки

"Основная ошибка [Горбачева] - это, конечно, кадровая. Он очень берег людей, все время говорил, что нельзя их ломать через колено. <...> Надо было просто растить и выращивать, выдвигать совершенно новые кадры" (в эфире программы "Глас народа" со Светланой Сорокиной на НТВ, 2 марта 2001 года).

Николай Травкин, народный депутат РСФСР (1990-1993), создатель Демократической партии России (1990)

"Я считаю, что это самый великий политик у нас. В подметки ему не годятся следующие. При ком появилась свобода прессы? При ком появилась свобода слова? А это главное. <...> Горбачев оказался не реалистом, он слишком хорошо думал о народе. Вот его единственная ошибка" (в интервью изданию Собеседник.ру, 25 ноября 2015 года).

Григорий Явлинский, заместитель председателя Совмина РСФСР (1990), один из лидеров партии "Яблоко"

"Из рук Михаила Сергеевича Горбачева я, мои дети, мои друзья и мои недрузья, огромное количество совершенно разных людей получили свободу, причем свободу настоящую. Это совершенно особенная вещь. А уж что с этой свободой сделали потом - не проблема Михаила Сергеевича. Кто что смог, тот то и сделал, вот и все. Наверное, это самая высокая оценка" (в комментариях сайту Сноб.ру, 4 марта 2019 года).

Андрей Грачев, пресс-секретарь президента СССР (1991)

"Его неоценимый вклад состоит в том, что ему удалось всего-навсего за шесть с небольшим лет пребывания у власти, руководства этой страной, разрядить колоссальный потенциал насилия, несправедливости и жесткости, который накопился в ней за прошедшие советские годы, и воссоединить развитие страны и со своей собственной, естественной историей, и с остальной - мировой. И в этом заслуга Горбачева неоценима" (в эфире программы "Утро с Владимиром Соловьевым" на радиостанции "Вести ФМ", 2 марта 2011 года).