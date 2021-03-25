Биография посла России в Белоруссии Евгения Лукьянова

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 марта 2021 года президент РФ Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом России в Белоруссии. Ранее эту должность занимал Дмитрий Мезенцев, назначенный 21 марта 2021 года государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии. Евгений Лукьянов в 2016-2021 годах был послом России в Латвии.

ТАСС подготовил его биографию.

Евгений Владимирович Лукьянов родился 10 декабря 1951 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

В 1974 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский госуниверситет) по специальности "английский язык и литература".

С 1974 года работал переводчиком, старшим инженером-переводчиком в оборонном НИИ "Импульс" в Ленинграде.

В 1981-1984 годах - заместитель секретаря правления ленинградской организации Союза журналистов СССР.

В 1984-1987 годах - на дипломатической работе в МИД СССР, в 1987-1990 годах - заместитель представителя МИД СССР в Ленинграде.

В 1990-1991 годах - заместитель директора Государственного Эрмитажа.

В 1991-1993 годах - проректор Международного института развития и обучения банковской и биржевой деятельности в Санкт-Петербурге.

В 1993-2006 годах занимал руководящие должности в Dresdner Bank и Внешторгбанке (с 2006 года - Банк ВТБ). В Dresdner Bank руководил направлением по предотвращению отмывания денег.

С сентября 2006 года - начальник департамента социально-экономического и финансового мониторинга аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

С июня 2007 года по декабрь 2010 года - заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО, курировал социально-экономическую сферу (полпредом главы государства в этот период был Илья Клебанов).

С 24 декабря 2010 года - помощник, с 23 марта 2012 года по 15 декабря 2016 год - заместитель секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

С 15 декабря 2016 года - чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Латвии. Верительные грамоты вручил 7 февраля 2017 года. Сменил в должности Александра Вешнякова.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2018).

Действительный государственный советник РФ II класса (2009).

Награжден орденом Почета (2011), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2010).

Владеет английским и французским языками.

Женат. Есть сын и дочь.