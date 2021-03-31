Случаи высылки российских дипломатов из разных стран

ТАСС-ДОСЬЕ. 31 марта 2021 года МИД Италии заявил о высылке двух сотрудников посольства России в Риме, "замешанных в деле о шпионаже". Это пятый случай выдворения российских дипломатов в 2021 году и второй по обвинению в причастности к шпионской деятельности. За последние пять лет сотрудников российских диппредставительств объявляли персонами нон грата по этой причине не менее 12 раз, чаще всего в 2020 году (семь инцидентов, из них пять - в Болгарии).

Этот случай высылки российских дипломатов - второй в истории российско-итальянских отношений, о которых сообщалось в СМИ. Первый произошел 26 марта 2018 года, когда Италия присоединилась к массовой акции по выдворению сотрудников посольств РФ в поддержку Великобритании, возложившей вину на нашу страну за отравление 4 марта в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Тогда Италию покинули также два россиянина. ТАСС подготовил материал о выдворении российских дипломатов из разных государств в 2021 году.

21 января 2021 года Албания объявила первого секретаря российского посольства Алексея Кривошеева персоной нон грата по причине несоблюдения им эпидемиологических мер, принятых в связи с пандемией заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. 8 февраля РФ объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в Москве Йониду Дрогу.

8 февраля 2021 года Германия, Польша и Швеция объявили персонами нон грата трех сотрудников российских посольств в этих странах. Эти меры стали ответом на решение, принятое 5 февраля, о высылке из России немецкого, польского и шведского дипломатов, которые участвовали в незаконных акциях в Москве и Петербурге в поддержку задержанного блогера Алексея Навального 23 января.

В феврале 2021 года дипломат российского посольства в Эстонии, занимавшийся вопросами культуры и образования, был объявлен персоной нон грата. В ответ Россия выслала сотрудника эстонской дипмиссии. Об этих инцидентах сообщила 18 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

22 марта 2021 года Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата. Это заявление прозвучало на фоне шпионского скандала. 19 марта болгарская прокуратура сообщила о задержании шести сотрудников Минобороны Болгарии и военной разведки страны по подозрению в шпионаже в пользу России. В МИД РФ заявили, что оставляют за собой право ответить зеркально на высылку дипломатов.