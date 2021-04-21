Хронология крупных катастроф дизельных подлодок за последние 50 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 апреля 2021 года Вооруженные силы Индонезии потеряли связь с подводной лодкой Nanggala, участвовавшей в боевых стрельбах в акватории Балийского моря. На борту подлодки находятся 53 члена экипажа. В районе пропажи было обнаружено масляное пятно.

ТАСС составил хронологию катастроф дизельных подводных лодок военно-морских сил разных стран за последние 50 лет. Всего за этот период в мире произошло семь таких случаев (без учета ЧП 21 апреля 2021 года). При этом погибли 263 моряка, в четырех случаях не удалось спасти никого из членов экипажа.

4 декабря 1971 года, в первый день индо-пакистанского конфликта, в Бенгальском заливе у индийской базы Вишакхапатнам затонула подводная лодка PNS Ghazi (тип Tench) пакистанских ВМС. В результате катастрофы погибли все 82 пакистанских моряка, находившиеся на борту. Индийцы заявили, что уничтожили подводную лодку глубинными бомбами. Однако характер повреждений указывал на то, что корабль погиб из-за внутреннего взрыва в носовой части. Предположительно, причиной послужил удар о грунт при уклонении от атаки индийского эсминца.

21 октября 1981 года в проливе Босфор Восточный близ побережья Приморского края советская дизельная подлодка С-178 проекта 613В затонула после столкновения с сухогрузом "Рефрижератор-13". Причиной послужили многочисленные ошибки обоих экипажей, а также береговых служб - и субмарина, и торговое судно самовольно изменили курс, при этом не зная обстановки в районе плавания и не сумев обнаружить друг друга. С-178, получив пробоину в левом борт, легла на грунт на глубине около 30 м. Спасательная операция длилась двое суток, подводники покидали затонувшую субмарину через торпедные аппараты. Всего погибли 32, спаслись 27 человек. Командир лодки капитан третьего ранга Валерий Маранго и старший помощник "Рефрижератора-13" В. Курдюков были осуждены на 10 лет тюрьмы каждый.

26 августа 1988 года в Тихом океане, в 8 милях от города Лима (Перу), японский траулер Kyowa Maru протаранил подводную лодку перуанских ВМС BAP SS-48 Pacocha (тип Balao, постройки США). Члены экипажа траулера в тумане приняли рубку подводной лодки за рыбацкую шаланду и решили не менять курс. В результате столкновения лодка затонула на глубине около 40 м. Из 50 подводников семеро погибли в затопленном отсеке, еще один скончался в госпитале. Капитан траулера, рулевой и вахтенный были осуждены на срок от одного до двух лет тюрьмы.

22 июня 1998 года в Восточном море близ южнокорейского г. Сокчхо запуталась в рыболовецких сетях и затонула при буксировке в южнокорейский порт сверхмалая подводная лодка ВМС КНДР типа "Юго". Погибли все девять человек, находившиеся на борту, впоследствии их тела были переданы КНДР.

16 апреля 2003 года в Бохайском заливе Желтого моря затонула подводная лодка №361 (тип 035, по классификации НАТО - "Мин") ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Погибли все находившиеся на борту 70 моряков. Корабль несколько дней дрейфовал в китайских территориальных водах и лишь 25 апреля 2003 года был обнаружен рыбаками. Власти страны сообщили о катастрофе только 3 мая 2003 года, назвав причину - неисправность системы отключения дизеля, что привело к выработке всего кислорода на борту, когда лодка находилась в подводном положении. Инцидент привел к отставке четырех старших офицеров ВМС НОАК.

14 августа 2013 года во время стоянки в Мумбаи индийская ДЭПЛ российской постройки INS Sindhurakshak (S63, проект 877ЭКМ) затонула на глубине 15 м после взрыва топлива и боеприпаса. Погибли 18 человек. После подъема субмарины в декабре 2014 года представители ВМС Индии заявили, что катастрофа произошла из-за ошибки экипажа, вызванной переутомлением.

15 ноября 2017 года был зафиксирован последний радиоконтакт с дизель-электрической подводной лодкой S42 San Juan ВМС Аргентины, после чего она больше не выходила на связь. 31 октября корабль вышел в поход из г. Мар-дель-Плата (провинция Буэнос-Айрес, центральная часть страны), на борту были 44 человека. 16 ноября аргентинские ВМС начали поисковую операцию, 23 ноября - официально сообщили, что на борту корабля произошел взрыв. Все находившиеся на его борту признаны погибшими. 17 ноября 2018 года власти Аргентины сообщили об обнаружении San Juan. Разрушенный корпус субмарины лежит на дне Атлантического океана на глубине более 900 м.