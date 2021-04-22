Случаи высылки российских дипломатов из Чехии

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 апреля 2021 года министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек объявил, что Чехия сокращает количество российских дипломатов в посольстве РФ в Праге до числа чешских в Москве. Это решение стало реакцией на высылку из Москвы 20 сотрудников чешского посольства. По данным МИД Чехии, в настоящее время штат российского посольства в республике состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а чешского в РФ - из пяти дипломатов и 19 технических служащих. В истории российско-чешских отношений Чехия выдворяет сотрудников российских диппредставительств в четвертый раз.

26 марта 2018 года Чехия объявила о высылке трех сотрудников российского посольства. Тогда страна присоединилась к массовой акции по выдворению российских дипломатов в поддержку Великобритании, возложившей вину на нашу страну за отравление 4 марта в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. 29 марта Россия предписала покинуть свою территорию трем чешским дипломатам.

5 июня 2020 года премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что и.о. главы Россотрудничества в Праге Андрей Кончаков и сотрудник учреждения по фамилии Рыбаков объявлены персонами нон грата. Это решение было принято в связи с разразившимся в конце апреля скандалом, вызванным слухами о перевозке в Прагу яда рицина якобы для отравления местных политиков, которые имели отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Слухи оказались вымышленными, однако Чехия не отменила решение. 15 июня Москва приняла ответные меры, выслав двух сотрудников посольства Чехии.

17 апреля 2021 года власти Чехии сообщили о выдворении 18 сотрудников российского посольства, которые, по утверждению чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что "национальные спецслужбы указали на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году". МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, и в качестве ответной меры 18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.