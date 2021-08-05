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Биография Лионеля Месси

Аргентинский футболист 5 августа покинул "Барселону"
Лионель Месси EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Лионель Месси
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 августа 2021 года аргентинский нападающий Лионель Месси покинул испанский футбольный клуб "Барселона". Клуб не смог заключить новый контракт с 34-летним футболистом из-за финансовых правил чемпионата Испании. Месси выступал за "Барселону" в течение всей профессиональной карьеры. 

Деткие годы, начало карьеры

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Лионель Андрес Месси Куччиттини (исп. Lionel Andres Messi Cuccittini) родился 24 июня 1987 года в Росарио (провинция Санта-Фе, Аргентина) в семье Хорхе Месси и Селии Куччиттини. Его отец работал в управлении сталелитейной компании, мать - в цехе по производству магнитов.

Лионель начал играть в футбол в пятилетнем возрасте в детском клубе "Грандоли" под руководством Сальвадора Апарисио. Его отец некоторое время подрабатывал вторым тренером этой команды.

С 1994 года Месси стал заниматься в футбольной школе профессионального клуба "Ньюэллс Олд Бойз" (Росарио), играл на позиции нападающего. В 11 лет у него был диагностирован дефицит гормона, отвечающего за рост, что требовало дорогостоящего лечения.

Переход в "Барселону"

В 2000 году при посредничестве аргентинских футбольных агентов Месси был приглашен на просмотр в испанский клуб "Барселона". Тренеры высоко оценили талант юного футболиста. Клуб согласился оплатить лечение при условии, что мальчик вместе с семьей будет жить в Испании. После переезда в Европу с 13 лет Лионель Месси играл в детских командах "Барселоны".

16 ноября 2003 года в 16-летнем возрасте он дебютировал за основную команду в товарищеском матче "Барселоны" против португальского "Порту". Первый официальный матч в составе команды в чемпионате Испании он провел 16 октября 2004 года против барселонского "Эспаньола". Первый мяч в рамках национального первенства забил 1 мая 2005 года в ворота "Альбасете" из одноименного города.

В составе "Барселоны" Лионель Месси десять раз выигрывал национальный чемпионат (2005, 2006, 2009-2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019), семь раз становился обладателем Кубка Испании (2009, 2012, 2015, 2016-2018, 2021) и восемь раз - Суперкубка Испании (2005, 2006, 2009-2011, 2013, 2016, 2018). На клубном международном уровне он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов (2006, 2009, 2011, 2015), трижды выигрывал Суперкубок УЕФА (2009, 2011, 2015) и клубный чемпионат мира (2009, 2011, 2015). Является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании и "Барселоны".

Игра за сборную

В 2005 году Лионель Месси получил испанское гражданство. Незадолго до этого футболисту поступали предложения играть за юношеские сборные Испании, однако он выбрал команду своей родной страны и в 2004 году дебютировал в составе молодежной сборной Аргентины. В 2005 году аргентинцы выиграли чемпионат мира среди молодежных команд (проходил в Нидерландах), Месси стал лучшим игроком и лучшим бомбардиром турнира.

С 2005 года является игроком основной сборной Аргентины. Дебютировал в ее составе 17 августа 2005 года в выездной товарищеской встрече против команды Венгрии, состоявшейся в Будапеште. На 63-й минуте матча Месси вышел на замену, а уже спустя две минуты был удален с поля за удар соперника локтем. Первый мяч за сборную он забил 1 марта 2006 года в товарищеской игре против команды Хорватии, однако в итоге Аргентина уступила со счетом 2:3.

Выступая за сборную Аргентины, Лионель Месси становился серебряным призером чемпионата мира (2014; турнир проходил в Бразилии) и обладателем Кубка Америки (2021; турнир принимала Бразилия), а также выигрывал золото Олимпийских игр (2008; Пекин, Китай). В июне 2016 года форвард объявил о завершении карьеры в национальной сборной. Эта новость вызвала в Аргентине общественную кампанию, проходившую под лозунгом "Не уходи, Лео!". Президент страны Маурисио Макри также призвал игрока не покидать команду. В сентябре 2016 года Месси вернулся в состав сборной Аргентины. К настоящему времени форвард провел за национальную команду 151 игру и забил 76 мячей. Он является рекордсменом сборной по этим показателям.

Лионель Месси неоднократно признавался лучшим футболистом мира по различным версиям. Помимо "Золотого мяча" (2009-2012, 2015, 2019), он шесть раз получал "Золотую бутсу" - приз лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА (2010, 2012, 2013, 2017-2019). Был признан лучшим игроком чемпионата мира по футболу 2014 года.

Общественная деятельность и семья

В 2007 году спортсмен основал "Благотворительный фонд Лео Месси", который занимается помощью нуждающимся детям в Аргентине и других странах. С 2010 года является послом доброй воли ЮНИСЕФ. В 2018 года был назначен послом по ответственному туризму Всемирной туристской организации ООН.

В 2016 года Лионель Месси вместе со старшим братом Родриго открыл в Барселоне собственный ресторан. Некоторые из элементов его оформления относятся к футбольной тематике. В 2017 году за €30 млн приобрел четырехзвездочный отель в муниципалитете Ситжес (расположен в 40 км к югу от Барселоны). В 2019 году футболист представил собственный бренд одежды Messi.

Женат. Супруга - Антонелла Роккуццо. Сыновья - Тьяго (род. 2012), Матео (род. 2015) и Чиро (род. 2018).

В Буэнос-Айресе (Аргентина) находится бронзовая статуя Лионеля Месси.

Жизни и карьере спортсмена посвящен документальный фильм "Месси" (2014, режиссер Алекс де ла Иглесиа, Испания), а также ряд книг.

Теги
АргентинаИспанияМесси, Лионель
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