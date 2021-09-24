Биография Олега Знарка

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 сентября 2021 года Олег Знарок возглавил сборную России по хоккею, сменив на посту главного тренера Валерия Брагина. Об этом журналистам сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. С 2014 по 2018 год Знарок уже занимал пост главного тренера российской хоккейной сборной.

Олег Валерьевич Знарок родился 2 января 1963 года в городе Усть-Катав Челябинской области.

В 1994 году он окончил Челябинский государственный институт физической культуры (ныне Уральский государственный университет физической культуры).

В 1973 году начал посещать в Усть-Катаве хоккейную секцию, его первым тренером был Геннадий Ершов. Через несколько лет семья переехала в Челябинск, где Олег Знарок продолжил заниматься хоккеем в спортшколе "Трактор" (тренеры - Владимир Угрюмов и Владимир Мурашов). Игровая позиция - центральный нападающий.

В сезонах-1979/80-1981/82 был игроком челябинского "Трактора" (команда выступала в высшей лиге чемпионата СССР).

В 1981 году в Минске (Белорусская ССР, ныне Белоруссия) в составе юниорской сборной СССР стал чемпионом Европы, а также лучшим бомбардиром турнира.

В 1983-1991 годах выступал в чемпионате СССР за рижское "Динамо". В 1988 году в его составе стал серебряным медалистом первенства страны. В сезоне-1991/92 провел шесть матчей за команду Американской хоккейной лиги "Мэн Мэринерз" (Портленд, штат Мэн), а также несколько встреч за латвийскую "Ригу" (бывш. "Динамо") в чемпионате СНГ.

В 1993-2002 годах играл в клубах "Витковице" (первенство Чехии), "Ландсберг", "Фрайбург" и "Хайльброннен Фалькен" (различные лиги чемпионата Германии).

В 1990-1991 годах Олег Знарок являлся кандидатом в сборную СССР, с 1994 по 1999 год был нападающим сборной Латвии. Завершил карьеру игрока в 2002 году.

С 2002 по 2006 год - тренер молодежной сборной, ассистент главного тренера сборной Латвии. В 2006-2011 годах являлся главным тренером сборной Латвии.

В 2008-2010 годах был главным тренером ХК МВД из Московской области, выступавшего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В сезоне-2009/10 команда под его руководством вышла в финал плей-офф КХЛ, однако уступила казанскому "Ак Барсу".