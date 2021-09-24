Биография Олега Знарка

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 сентября 2021 года Олег Знарок возглавил сборную России по хоккею, сменив на посту главного тренера Валерия Брагина. Об этом журналистам сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. С 2014 по 2018 год Знарок уже занимал пост главного тренера российской хоккейной сборной.
Олег Валерьевич Знарок родился 2 января 1963 года в городе Усть-Катав Челябинской области.
В 1994 году он окончил Челябинский государственный институт физической культуры (ныне Уральский государственный университет физической культуры).
В 1973 году начал посещать в Усть-Катаве хоккейную секцию, его первым тренером был Геннадий Ершов. Через несколько лет семья переехала в Челябинск, где Олег Знарок продолжил заниматься хоккеем в спортшколе "Трактор" (тренеры - Владимир Угрюмов и Владимир Мурашов). Игровая позиция - центральный нападающий.
В сезонах-1979/80-1981/82 был игроком челябинского "Трактора" (команда выступала в высшей лиге чемпионата СССР).
В 1981 году в Минске (Белорусская ССР, ныне Белоруссия) в составе юниорской сборной СССР стал чемпионом Европы, а также лучшим бомбардиром турнира.
В 1983-1991 годах выступал в чемпионате СССР за рижское "Динамо". В 1988 году в его составе стал серебряным медалистом первенства страны. В сезоне-1991/92 провел шесть матчей за команду Американской хоккейной лиги "Мэн Мэринерз" (Портленд, штат Мэн), а также несколько встреч за латвийскую "Ригу" (бывш. "Динамо") в чемпионате СНГ.
В 1993-2002 годах играл в клубах "Витковице" (первенство Чехии), "Ландсберг", "Фрайбург" и "Хайльброннен Фалькен" (различные лиги чемпионата Германии).
В 1990-1991 годах Олег Знарок являлся кандидатом в сборную СССР, с 1994 по 1999 год был нападающим сборной Латвии. Завершил карьеру игрока в 2002 году.
С 2002 по 2006 год - тренер молодежной сборной, ассистент главного тренера сборной Латвии. В 2006-2011 годах являлся главным тренером сборной Латвии.
В 2008-2010 годах был главным тренером ХК МВД из Московской области, выступавшего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В сезоне-2009/10 команда под его руководством вышла в финал плей-офф КХЛ, однако уступила казанскому "Ак Барсу".
С 2010 по 2014 год - главный тренер клуба КХЛ "Динамо" (Москва, к нему был присоединен ХК МВД). Под его руководством "Динамо" стало двукратным обладателем Кубка Гагарина (2012, 2013).
С 26 марта 2014 года являлся главным тренером сборной России по хоккею. В мае 2014 года привел команду к победе на чемпионате мира. Также под его руководством сборная России завоевала серебряные медали мирового первенства (2015) и два раза - бронзовые (2016, 2017). В феврале 2018 года привел команду олимпийских атлетов из России к победе на XXIII зимней Олимпиаде в Пхёнчхане (Республика Корея). Контракт Олега Знарка с Федерацией хоккея России истек 31 мая 2018 года.
С 1 июня 2016 года по 31 мая 2018-го являлся главным тренером СКА (Санкт-Петербург), выступающего в КХЛ. Олег Знарок совмещал работу в сборной и клубе. По итогам сезона-2016/17 СКА стал обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2017/18 клуб не смог выйти в финал плей-офф, проиграв в полуфинале ЦСКА.
В конце 2018 года стал консультантом штаба сборной России по хоккею.
С апреля 2019 года по март 2021-го Олег Знарок был главным тренером московского хоккейного клуба "Спартак", выступающего в КХЛ.
Мастер спорта СССР. Заслуженный тренер России (2013).
Награжден орденами Дружбы (2012), Почета (2014) и Александра Невского (2018). Имеет благодарность президента РФ (2016, за заслуги в области физической культуры и спорта, большой вклад в развитие отечественного хоккея).
В 2010, 2012, 2012 и 2017 годах был признан лучшим тренером КХЛ.