Биография хоккеиста и тренера Алексея Жамнова

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 сентября экспертный совет Федерации хоккея России рекомендовал назначить главным тренером национальной команды Алексея Жамнова.

Карьера игрока

Алексей Юрьевич Жамнов родился 1 октября 1970 года в Москве. Воспитанник хоккейной школы московского "Динамо". С 1989 по 1992 год выступал за основной состав "Динамо". Игровая позиция - центральный нападающий. В 1990 и 1991 годах вместе с "Динамо" выигрывал чемпионат СССР, в 1992 году - чемпионат СНГ.

С 1992 по 1996 год представлял канадский клуб "Виннипег", выступавший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В 1996-2004 годах был игроком клуба НХЛ "Чикаго", в 2004-м - команды НХЛ "Филадельфия".

В 2004-2005 годах представлял клуб "Витязь" (Московская область), в 2005-2006 годах - команду НХЛ "Бостон".

Игра в сборной

В 1990 году Алексей Жамнов вместе со сборной СССР завоевал серебро молодежного чемпионата мира (турнир состоялся в Финляндии). В 1991 году в составе сборной СССР стал бронзовым медалистом взрослого чемпионата мира (проходил в Финляндии).

В 1992 году выиграл золото XVI зимних Олимпийских игр (Альбервиль, Франция) в составе объединенной команды (состояла из спортсменов ряда бывших союзных республик).

В 1998 году Жамнов вместе со сборной России стал обладателем серебра XVIII зимней Олимпиады (Нагано, Япония), в 2002 году - бронзы XIX зимней Олимпиады (Солт-Лейк-Сити, США).

В 2006 году завершил карьеру игрока.

Административная деятельность

С 2006 по 2012 год Алексей Жамнов являлся генеральным менеджером хоккейного клуба "Витязь", с 2012 по 2015 год - хоккейного клуба "Атлант" (Московская область).

В 2012-2016 годах был членом правления и куратором конференции "Центр" Ночной хоккейной лиги.

С 2012 по 2018 год - член совета Федерации хоккея Московской области.

С 2014 года - менеджер по селекции первой сборной России - начальник селекционной службы сборных команд России.

В 2015-2021 годах Алексей Жамнов являлся первым вице-президентом - генеральным менеджером московского хоккейного клуба "Спартак".

С 2015 года - член правления Федерации хоккея России, с 2017 года - совета легенд Ночной хоккейной лиги.

С мая 2021 года - советник председателя наблюдательного совета московского хоккейного клуба "Спартак", с июня 2021 года - руководитель проекта "Академия "Спартак".

Тренерская деятельность

В 2013 году Алексей Жамнов являлся исполняющим обязанности главного тренера хоккейного клуба "Атлант".

С мая 2018 года был старшим тренером сборной России. Главными тренерами в течение этого времени являлись Илья Воробьев (2018-2019), Алексей Кудашов (2019-2020) и Валерий Брагин (2020-2021).

В 2018-2019 годах являлся исполняющим обязанности главного тренера московского хоккейного клуба "Спартак".

Заслуженный мастер спорта (1992), награжден орденом Дружбы (2018), член Зала славы отечественного хоккея (2014).