Что известно о деле Саркози о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 сентября 2021 года Парижский исправительный суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози (2007-2012) виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году и осудил его на один год заключения.

Николя Саркози - второй экс-президент в истории Пятой республики, привлеченный к суду (первым был Жак Ширак в 2011 году), и первый, получивший реальный срок. В 2021 году его признали виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорили к трем годам лишения свободы - двум условно и одному - заключения в тюрьме или под домашним арестом (он подал апелляцию, что приостановило действие судебного решения).

Дело Bygmalion

Дело Саркози получило в прессе название Bygmalion - по названию пиар-агентства, которое обслуживало предвыборную кампанию Саркози в 2012 году (создано в 2006 году одним из сподвижников Саркози - Жан-Франсуа Коппе). Расследование было начато в феврале 2014 году. Тогда еженедельник Le Point опубликовал данные о том, что в 2012 году Bygmalion значительно завышало стоимость услуг, оказываемых избирательному штабу Саркози, баллотировавшегося на второй президентский срок. По данным следствия, чтобы скрыть нарушения, штаб Саркози и Bygmalion использовали подложные счета - якобы агентство выписывало их не штабу, а партии "Союз в поддержку народного движения" (СПНД, с 2015 года "Республиканцы") за проведение партийных митингов и съездов, не связанных с выборами. В итоге эти расходы не попадали в финансовый отчет. Позднее несколько сотрудников Bygmalion признали факт фабрикации документов. Следствие заявило, что Саркози собрал на свою кампанию €42,8 млн - в два раза больше предусмотренного законом лимита.

16 февраля 2016 года экс-президенту было предъявлено обвинение в намеренном превышении норм финансирования предвыборной кампании. По делу проходят еще 13 человек.

Процесс

25 октября 2018 года Апелляционный суд Парижа (АС) подтвердил обоснованность начала судебного процесса. Саркози и его адвокаты пытались оспорить открытие процесса, но 8 октября 2018 года их ходатайство отклонил АС, а 1 октября 2019 года - Кассационный суд.

Процесс начался в Уголовном суде Парижа 20 мая 2021 года. Саркози отверг предъявляемые ему обвинения, назвав утверждения о превышении расходов финансирования его штабом "сказками". В ходе заседания 15 июня он заявил, что ему не было известно о созданной его помощниками двойной бухгалтерии. 17 июня прокуратура потребовала приговорить Саркози к году тюрьмы, включая шесть месяцев условного заключения. Также бывшему президенту грозит штраф в размере €3 750. Сторона защиты призвала суд оправдать его. Рассмотрение дела завершилось 22 июня 2021 года.