История и характеристики космического корабля "Союз МС"

ТАСС-ДОСЬЕ. На 5 октября 2021 года в 11:55 мск запланирован запуск с космодрома Байконур российского пилотируемого космического корабля "Союз МС-19" с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а". Корабль будет лететь к орбитальной станции по двухвитковой схеме (примерно 3 часа 17 минут). В основной экипаж "Союза МС-19" входят командир 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), космонавт Антон Шкаплеров и участники космического полета кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. На орбитальной станции Шипенко проведет часть съемок драмы "Вызов" (рабочее название картины), которая станет первым художественным фильмом в истории кинематографа, снятым в космосе.

ТАСС подготовил материал о космическом корабле.

Основные сведения о "Союзе МС"

"Союз МС" ("МС" - "модернизированные системы") - российский пилотируемый космический корабль. Принадлежит к семейству кораблей "Союз" (первый пилотируемый запуск состоялся в 1967 году).

Головным разработчиком и изготовителем корабля является Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С. П. Королева (РКК "Энергия"; Королев, Московская область). Эскизный проект "Союза МС", разработанный по заданию Федерального космического агентства (ныне госкорпорация "Роскосмос"), был одобрен на заседании научно-технического совета РКК "Энергия" в августе 2011 года. Корабль создан на базе предыдущей модификации "Союз ТМА-М" (запуски проводились в 2010-2016 годах) путем глубокой модернизации.

"Союз МС" предназначен для доставки экипажей на МКС и возвращению их с орбиты обратно на Землю. Он выполняет роль корабля-спасателя в случаях вынужденной или аварийной эвакуации экипажа: при возникновении опасной ситуации на станции, заболевания или травмы космонавтов. Кроме того, "Союз МС" используется для доставки на орбитальную станцию и возвращения небольших грузов (научно-исследовательской аппаратуры и результатов экспериментов, личных вещей космонавтов и др.), а также для удаления с МКС отходов в бытовом отсеке, который сгорает плотных слоях атмосферы при спуске корабля.

Характеристики корабля

Внешняя конфигурация "Союза МС" полностью соответствует кораблям двух предыдущих серий ("Союз ТМА" и "Союз ТМА-М"). Он состоит из трех отсеков: приборно-агрегатного, бытового и спускаемого аппарата.

Высота корабля - 6,98 м, максимальный диаметр - 2,72 м (диаметр спускаемого аппарата - 2,2 м), стартовая масса - до 7,22 т (масса спускаемого аппарата - около 2,9 т). "Союз МС" рассчитан на экипаж до трех человек (при росте космонавта 150-190 см и весе 50-95 кг). Может доставлять на околоземную орбиту полезный груз весом до 200 кг, возвращать на Землю - до 65 кг (при экипаже из трех человек). Полетный ресурс корабля составляет 200 суток.

Для обеспечения безопасности экипажа при запуске корабль оснащен системой аварийного спасения (САС). Она позволяет сохранить жизни космонавтам в случае возникновения аварийной ситуации на ракете-носителе.

Стыковка "Союза МС" с орбитальной станцией, как правило, осуществляется в автоматическом режиме, но может проводиться также вручную (командиром корабля). Стандартной схемой сближения с МКС является двухсуточная, когда корабль совершает 34 витка вокруг Земли. С апреля 2017 года стала применяться также укороченная схема - шестичасовая четырехвитковая (первым кораблем, отправленным по ней, стал "Союз МС-04"). 14 октября 2020 года на "Союзе МС-17" впервые была опробована сверхкороткая (двухвитковая) схема, по которой полет к станции длится немногим более трех часов. Прежде эта схема прошла отработку на пяти грузовых кораблях "Прогресс МС".

Модернизация

В "Союзе МС" по сравнению с предыдущей модификацией обновлены практически все внутренние системы. Была усовершенствована система управления движением и навигацией, обеспечивающая связь с космонавтами на всем этапе полета. Благодаря ей обнаружение спускаемого аппарата занимает меньше времени.

Бортовая командная радиотехническая система "Квант-В" заменена на единую командно-телеметрическую систему ЕКТС-ТКА. Новая командная радиолиния обеспечивает прием сигналов через спутники-ретрансляторы "Луч-5". Это позволяет поддерживать связь с кораблем практически в любой точке орбиты, а не только над территорией РФ, где расположены наземные станции связи.

Вместо аппаратуры радиоконтроля орбиты применяется система автономной спутниковой навигации (АСН). С помощью АСН можно определять параметры движения "Союза МС" по сигналам от спутников навигационных систем ГЛОНАСС и GPS (США), что упрощает задачу точного определения координат и скорости корабля в космосе (без привлечения дополнительных наземных средств).

Модернизации подверглась также автоматическая система сближения и стыковки с орбитальной станцией. НИИ точных приборов (Москва) заменил свою же систему "Курс-А" на "Курс-НА" (НА - "новая активная"). В системе "Курс-НА" используются современные методы цифровой обработки сигналов. Она вдвое легче и в три раза энергоэкономичнее аппаратуры предыдущего поколения. Для надежности в состав стыковочного механизма введены дублирующие электродвигатели.

Используемая ранее система запоминания информации (СЗИ) на спускаемом аппарате корабля заменена на многоразовый черный ящик. Модернизированная система СЗИ-М разработана Научно-производственным объединением измерительной техники (Королев, Московская область). Этот небольшой прибор располагается под креслом пилота, может использоваться для полетов до десяти раз и имеет ударотеплозащитный корпус, способный выдержать удар о землю со скоростью до 540 км/ч и температуру до 700 градусов Цельсия в течение 30 минут. С его помощью во время полета записывается техническая информация, физиологические параметры космонавтов и аудиоинформация.

Кроме того, "Союз МС" получил дополнительную защиту от космического мусора и микрометеоритов.

Статистика запусков и инциденты

Запуски "Союза МС" осуществляются с космодрома Байконур, который Россия арендует у Казахстана. В 2016-2019 годах они проводились с помощью ракеты-носителя "Союз-ФГ", пока она не была выведена из эксплуатации. С 2020 года "Союзы МС" с экипажами стали запускаться ракетой "Союз-2.1а".

Впервые пилотируемый корабль этой серии был выведен на околоземную орбиту 7 июля 2016 года ракетой "Союз-ФГ". Через двое суток "Союз МС-01" доставил на МКС трех участников 48/49-й экспедиции. Первый запуск корабля с помощью носителя "Союз-2.1а" состоялся 22 августа 2019 года, когда был выведен "Союз МС-14" без экипажа - на его борту находились различные грузы и человекоподобный робот Федор (Skybot F-850).

Всего на 4 октября 2021 года было проведено 18 запусков корабля, из них один аварийный. В том числе 17 раз "Союз МС" стартовал с экипажами на борту, один полет прошел в беспилотном режиме.

Аварией завершился запуск 11 октября 2018 года "Союза МС-10", который должен был доставить на МКС двух членов 57/58-й экспедиции: россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга. На 121-й секунде полета произошел сбой в работе ракеты "Союз-ФГ". Штатно сработавшая САС увела в сторону спускаемый аппарат корабля с экипажем. С помощью парашютной системы аппарат приземлился в 25 км от Жезказгана (Карагандинская область, Казахстан). Овчинин и Хейг не пострадали, жертв и пострадавших от падения на землю деталей ракеты не было.

Кроме того, в 2018 году произошел инцидент с находившимся на орбите "Союзом МС-09" (входил в состав МКС с 8 июня по 20 декабря). 30 августа в корпусе бытового отсека корабля была обнаружена микротрещина размером около 2 мм, что привело к утечке воздуха с МКС. В ходе ремонтных работ дыра была заделана, и 31 августа находящийся на станции экипаж экспедиции МКС-56/57 (немец Александер Герст, россиянин Сергей Прокопьев, американка Серина Онон-Чэнселлор) вернулся к обычному режиму работы. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, причины появления пробоины установлены, но госкорпорация их не раскрывает.

Предыдущий запуск состоялся 9 апреля 2021 года (10:42 мск), когда ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту "Союз МС-18" с экипажем экспедиции МКС-65. В преддверии празднования 60-летия полета первого космонавта планеты корабль получил собственное название "Ю. А. Гагарин". "Союз МС-18" летел к орбитальной станции по двухвитковой схеме и состыковался с МКС спустя 3 часа 23 минуты после старта.

Дальнейшие планы, перспектива

На основе технических решений "Союза МС" корпорация "Энергия" разрабатывает многоразовый пилотируемый корабль нового поколения "Орел" (прежнее название - "Федерация"). В августе 2015 года корпус его возвращаемого аппарата был продемонстрирован на авиасалоне МАКС в Жуковском. По словам Дмитрия Рогозина, "Орел" планируется использовать для миссий на Луну и в дальний космос. Его первый, тестовый, полет в беспилотном режиме должен состояться в 2023 году с космодрома Восточный.