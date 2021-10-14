История выборов и назначений главы Республики Дагестан

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 октября 2021 года депутаты Народного собрания Дагестана VII созыва изберут главу республики из числа трех кандидатов, предложенных президентом России.

О том, как проходили выборы и назначения руководителей Дагестана - в материале ТАСС.

Выборы главы Госсовета в 1994 и 1998 годах

Согласно конституции Дагестана 1994 года высшим органом власти республики являлся Государственный совет во главе с председателем, который фактически был руководителем региона. Состав Госсовета избирало Конституционное собрание республики, состоявшее из 121 депутата Народного собрания и 121 депутата местных представительных органов власти. В Госсовет входили 14 человек - представители национальностей, проживающих в Дагестане: аварцы, даргинцы, лезгины, лакцы, табасараны, русские, ногайцы, кумыки, агулы, рутульцы, цахуры, азербайджанцы, чеченцы и таты. Традиционно с 1948 года первое лицо Дагестана принадлежало к одной из трех самых многочисленных национальных групп республики - аварцев, даргинцев или кумыков.

26 июля 1994 года первым председателем Государственного совета Дагестана был избран Магомедали Магомедов (по национальности даргинец), бывший глава Верховного Совета республики. Конституция региона предусматривала, что срок его пребывания в должности в переходный период (1994-1996) составлял два года. Однако в 1996 г. в основной закон республики была внесена поправка, продлевающая полномочия главы Госсовета до 1998 года.

25 июня 1998 года состоялись очередные выборы руководителя Госсовета Дагестана. На пост руководителя республики претендовали два кандидата. Председателем Государственного совета вновь был избран Магомедали Магомедов, за него проголосовали 162 из 242 членов Конституционного собрания. Его соперник на выборах - глава дагестанского отделения Пенсионного фонда РФ Шарапутдин Мусаев - набрал 78 голосов. Два бюллетеня были признаны недействительными. 15 июля 1998 года Магомедали Магомедов официально вступил в должность.

Выборы 2002 года

Следующие выборы нового состава Госсовета Дагестана и его председателя состоялись 25 июня 2002 года. Срок полномочий руководителя региона составлял четыре года. На пост претендовали два кандидата: действующий глава Госсовета республики Магомедали Магомедов и руководитель Счетной палаты Дагестана Атай Алиев. За Магомедова проголосовали 228 членов Конституционного собрания, Алиев набрал четыре голоса. 25 июля того же года состоялась церемония инаугурации.

10 июля 2003 года в Дагестане была принята новая конституция, в соответствии с которой был введен пост президента республики. Данная норма вступила в силу в 2006 году, после истечения срока полномочий действующего руководителя региона.

Утверждение главы республики парламентом

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: руководителя региона по представлению главы государства утверждал местный законодательный орган.

15 февраля 2006 года президент провел встречу с председателем Госсовета Дагестана Магомедали Магомедовым, в ходе которой глава республики сообщил о принятом им решении досрочно уйти в отставку. По словам Магомедова, возраст (75 лет) и состояние здоровья не позволяли ему в полном объеме выполнять возложенные на него обязанности. Глава государства согласился с решением Магомедова, и 20 февраля того же года парламент республики принял отставку главы Дагестана.

20 февраля 2006 года Владимир Путин внес в Народное собрание республики кандидатуру председателя регионального парламента Муху Алиева (аварец) для наделения его полномочиями президента Дагестана. В тот же день Алиев был утвержден руководителем республики на четырехлетний срок (за - 101 депутат, против - один) и принес присягу.

8 февраля 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев внес на рассмотрение республиканского парламента кандидатуру бывшего спикера Народного собрания Дагестана Магомедсалама Магомедова (сын бывшего председателя Госсовета Магомедали Магомедова). 10 февраля того же года депутаты единогласно наделили его полномочиями президента Дагестана сроком на пять лет. Инаугурация состоялась 20 февраля 2010 года.

Отказ от прямых выборов главы республики

1 июня 2012 года вступил в силу федеральный закон, возвращающий в РФ прямые выборы глав регионов. 28 января 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Магомедсалама Магомедова и назначил врио главы Дагестана заместителя председателя комитета Госдумы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Рамазана Абдулатипова (по национальности аварец).

В апреле 2013 года субъекты РФ получили право заменять прямые выборы губернаторов процедурой избрания депутатами регионального парламента. Дагестан стал первым субъектом Федерации, отказавшимся от проведения прямых выборов руководителя региона. 18 апреля 2013 г. соответствующие поправки были внесены в конституцию республики. Согласно им глава Дагестана избирается местным парламентом из числа трех кандидатур, предложенных президентом РФ.

Партии, имеющие представительство в заксобрании региона и Госдуме РФ, выдвигают своих претендентов (не более трех от каждой партии) и направляют их списки главе государства. Президент РФ выбирает трех кандидатов и предлагает их на рассмотрение республиканского парламента. Избранным считается кандидат, за которого отдали голоса большинство членов местного заксобрания. Если ни один из претендентов не получит необходимого числа голосов, проводится второй тур голосования. В нем участвуют два кандидата, за которых было отдано наибольшее число голосов в первом туре. Избранным считается тот, кого поддержит большинство депутатов.

Выборы главы Дагестана 2013 года

19 августа 2013 года президент Владимир Путин внес на рассмотрение республиканского парламента три кандидатуры: врио главы Дагестана Рамазана Абдулатипова (выдвинут от "Единой России"), министра труда и социального развития региона, бывшего председателя Счетной палаты Дагестана Малика Баглиева (от "Патриотов России") и уполномоченного по правам человека Дагестана Уммупазиль Омарову (от "Правого дела"). 8 сентября того же года депутаты Народного собрания избрали Рамазана Абдулатипова президентом Дагестана, за него проголосовали 86 из 88 депутатов. В тот же день он официально вступил в должность.

С января 2014 года должность руководителя региона стала называться "глава Республики Дагестан".

Выборы 2018 года

3 октября 2017 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку Рамазана Абдулатипова. Временно исполняющим обязанности главы республики был назначен Владимир Васильев, вице-спикер Госдумы РФ, руководитель парламентской фракции "Единая Россия". Впервые с 1948 года первым лицом Дагестана стал кандидат, не принадлежащий ни к одной из трех основных национальностей региона.

17 августа 2018 года глава государства внес в Народное собрание Дагестана список претендентов на пост главы республики. Вместе с Владимиром Васильевым (был выдвинут "Единой России") в него вошли заместители председателя регионального парламента Камил Давдиев ("Справедливая Россия") и Махмуд Махмудов (КПРФ).

9 сентября того же года депутаты Дагестана избрали главой республики Владимира Васильева (за - 77 из 86 присутствующих парламентариев). В тот же день он принес присягу и вступил в должность.

Выборы 2021 года

5 октября 2020 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Владимира Васильева с поста главы Дагестана, назначив его своим советником. Врио руководителя республики был назначен сенатор от Ставропольского края Сергей Меликов (по национальности лезгин).

20 сентября 2021 года глава государства представил трех кандидатов на пост главы Дагестана: врио руководителя республики Сергея Меликова (выдвинут партией "Единая Россия"), члена избиркома республики, с сентября 2021 года - депутата Народного собрания Самира Абдулхаликова (КПРФ) и заместителя председателя республиканского парламента Камила Давдиева ("Справедливая Россия - За правду").