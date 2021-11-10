Когда и за что задерживали агентов украинских спецслужб в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 ноября 2021 года в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ сообщили о задержании и аресте жителя Ялты за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины (СБУ). Им оказался Юрий Ломенко, бывший депутат горсовета Ялты (сложил мандат с 25 октября 2021 года) и экс-мэр поселка городского типа Симеиз. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса РФ ("Государственная измена в форме шпионаж").

ТАСС подготовил материал о том, как в России в 2020-2021 годах задерживали агентов украинских спецслужб.

Статистика

Вплоть до 2014 года в СМИ не сообщалось о разоблачении украинских шпионов на территории РФ. Начиная с марта 2014 года и по август 2021 года включительно были опубликованы данные о 31 случае задержания сотрудников украинских спецслужб, а также их агентов - украинских и российских граждан, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины. Так, в 2014 году стало известно о четырех задержаниях украинских шпионов на территории РФ, в 2015 году - об одном, в 2016 году - о шести. В 2017 году сообщалось о задержании двух агентов украинских спецслужб, в 2018 году - о пяти, в 2019 году - о трех. В 2020 году ФСБ РФ сообщило о пяти таких случаях.

С января по август 2021 года в России были задержаны пять агентов. Задержание жителя Ялты 10 ноября стало шестым подобным случаем в текущем году.

Хронология задержаний в 2020-2021 годах

15 апреля 2020 года Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании в Крыму двоих подозреваемых в шпионаже в пользу военной разведки Украины. По данным ФСБ, была пресечена деятельность агентурной группы, завербованной полковником Олегом Ахмедовым (из подразделения украинской военной разведки в Херсоне). В нее входили военнослужащая Вооруженных сил России, подозреваемая в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной разведки сведений, составляющих государственную тайну, и гражданин Украины, подозреваемый в осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы. В отношении них были возбуждены уголовные дела о госизмене и шпионаже.

22 июня 2020 года ФСБ сообщила о задержании начальника районного отдела УМВД по Курской области подполковника полиции Дмитрия Борзенкова, подозреваемого в госизмене, за передачу Службе безопасности Украины сведений, составляющих гостайну. Он был отстранен от должности на время расследования и арестован по решению суда.

6 июля 2020 года сотрудники ФСБ России установили причастность бывшего украинского футболиста Василия Василенко к шпионажу в пользу Украины. Ему предъявлено обвинение. Имеющий украинское гражданство Василенко был арестован в Москве еще в октябре 2019 года за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов"). Весной 2020 года обвинение было переквалифицировано на шпионаж. Следствие установило, что Василенко планировал передать комплектующие к зенитно-ракетному комплексу С-300 концерну "Укроборонпром". 7 декабря 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

30 июля 2020 года ФСБ сообщила о задержании в Севастополе военнослужащего Черноморского флота, собиравшего и передававшего в главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие гостайну сведения. В отношении него возбуждено уголовное по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").

27 августа 2020 года стало известно о задержании в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения. По данным Центра общественных связей ФСБ, задержанный собирал и передавал в главное управление разведки Министерства обороны Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ. В отношении него было возбуждено дело по ст. 275 Уголовного кодекса РФ, военнослужащий арестован.

16 марта 2021 года ФСБ сообщила о задержании в Крыму россиянина Владислава Есипенко, собиравшего информацию для украинских спецслужб. Задержанный журналист-фрилансер "Радио Свобода" (проект "Крым. Реалии") осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым. В его автомобиле обнаружено взрывное устройство. В отношении Есипенко возбуждено уголовное дело. Сам журналист заявил впоследствии, что собирал для Украины данные о доме президента Владимира Зеленского, а находившееся при нем взрывное устройство предназначалось для самообороны. В настоящее время дело Есипенко рассматривается в суде.

22 апреля 2021 года ФСБ сообщила о задержании в Севастополе россиянина, собиравшего секретные данные о Черноморском флоте для военной разведки Украины. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ. Решением Ленинского районного суда Севастополя задержанный был заключен под стражу.

7 июня 2021 года в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о "пресечении разведывательно-подрывной деятельности в интересах украинских спецслужб" гражданина Украины Алексея Семеняки. По данным ФСБ, задержанный подтвердил, что длительное время поддерживал отношения с представителями украинской контрразведки и сообщил об оказании им "разноплановой консультационной помощи". Однако его деятельность не нанесла ущерб внешней безопасности РФ. Пребывание Семеняки в России было признано нежелательным, въезд на территорию РФ ему был закрыт сроком на 25 лет. 3 июня он был выдворен с территории России.

24 июня 2021 года в ФСБ сообщили о задержании в Крыму жителя Симферополя за сбор данных о полетах российской военной авиации для спецслужб Украины. В ФСБ подчеркнули, что данные сведения "планировалось использовать против безопасности Российской Федерации". Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ. В отношении задержанного было избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

23 августа 2021 года в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ сообщили о задержании в Туле гражданина Украины, собиравшего секретные сведения о новейших образцах оружия по заданию украинской разведки. В ФСБ подчеркнули, что "его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения". Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж").