Биография экс-президента ЮАР Фредерика де Клерка

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 ноября 2021 года умер бывший президент ЮАР Фредерик де Клерк, возглавлявший страну в 1989-1994 годах, один из инициаторов окончания режима расовой сегрегации, лауреат Нобелевской премии мира.

Происхождение, образование, профессиональная деятельность

Фредерик Виллем де Клерк родился 18 марта 1936 года в Йоханнесбурге (Южно-Африканский Союз; с 1961 года - Южно-Африканская Республика, ЮАР). Семья де Клерк принадлежала к общине африканеров - белых потомков переселенцев из Голландии и других стран континентальной Европы. Его отец - Ян де Клерк - был секретарем отделения правящей Национальной партии (НП) в провинции Трансвааль (1948-1954), членом правительства (1955-1969) и председателем Сената (1969-1976).

В 1958 году Фредерик Виллем де Клерк окончил Почефструмский университет христианского высшего образования (северо-запад ЮАР) со степенью бакалавра права. Работал юристом в частных компаниях. В 1962 году основал собственное юридическое товарищество в городе Феринихинг на северо-востоке страны. В этот же период занимал общественные посты, в том числе председателя сообщества юристов Треугольника Ваал (территория между городами Феринихинг, Фандербейлпарк и Сасолбург недалеко от Йоханнесбурга). В 1972 году возглавил кафедру на юридическом факультете Почефструмского университета.

Работа в парламенте, правительстве и партии

В 1972 году де Клерк был избран в южноафриканский парламент от Ференихинга по спискам Национальной партии, в которую вступил в том же году. В 1978-1986 годах возглавлял ряд министерств, в том числе связи и телекоммуникаций, социального обеспечения, шахт и энергетики, охраны окружающей среды, внутренних дел, образования и др.

С 1982 года совмещал работу в правительстве с руководством отделением НП в провинции Трансвааль. В феврале 1989 года был избран председателем НП, а 6 сентября того же года партия одержала победу на парламентских выборах (47,9%; 103 места из 178).

Дискуссии о режиме апартеида

С начала 1980-х годов в Национальной партии велась дискуссия по вопросу реформирования системы апартеида, официально провозглашенного основополагающим принципом государственного устройства в 1948 году Апартеид предписывал раздельное проживание на территории страны расовых групп. В 1960-1983 годах около 3,5 млн темнокожих были переселены в сегрегированные кварталы (в 1960 году их численность составляла 14,1 млн из 17,1 млн жителей страны, в 1983 году - 25,3 млн из 30 млн). Политическая власть и основные экономические ресурсы были сконцентрированы в руках белой общины (около 16% населения). Система апартеида вызывала массовое сопротивление внутри страны, а также осуждение и санкции со стороны международного сообщества. Часть членов НП выступала за сохранение сложившейся системы, другая настаивала на проведении реформ. Результатом дебатов стала частичная демократизация: создание отдельной парламентской палаты для цветных граждан, легализация межрасовых браков и многорасовых политических партий.

Де Клерк избегал открыто присоединяться к какой-либо из соперничающих фракций, стремясь, по его собственному выражению, оставаться "лидером команды, которая всегда бы говорила от имени большинства". Тем не менее, имея репутацию "человека компромисса", он воспринимался современниками скорее как сторонник демократических ценностей и идеи равенства рас.

Президент

14 сентября 1989 года де Клерк был избран президентом ЮАР. Уже в начале следующего года он заявил о готовности начать диалог со всеми оппозиционными силами и подписал указы об освобождении ряда известных деятелей оппозиции. К участию в переговорах была приглашена старейшая политическая организация африканского населения - Африканский национальный конгресс (АНК, деятельность запрещена с 1960-х годов), боровшаяся за ликвидацию режима апартеида и демократическое переустройство общества. На свободу после 27-летнего заключения вышел лидер АНК Нельсон Мандела. Был начат процесс демократических реформ в сфере образования: в государственные "белые школы" стали принимать детей других расовых групп. В дальнейшем были отменены другие дискриминационные законы, в том числе о раздельном расселении и сегрегации мест общественного пользования. В 1991 году темнокожие граждане получили право приобретать землю. Тогда же де Клерк и Мандела начали консультации по вопросу новой конституции и в декабре 1991 года созвали конференцию для ее подготовки.

В 1992 году по инициативе де Клерка среди белых граждан ЮАР был проведен референдум о поддержке реформ. Почти 69% участников голосования поддержали курс президента. Несмотря на многочисленные трудности и провокации радикальных сил с обеих сторон, грозившие срывом переговорного процесса, правительству де Клерка и оппозиции удалось в 1993 году согласовать текст переходной конституции, провозгласившей отказ от апартеида (вступила в силу 4 февраля 1997 года). Кроме того, стороны достигли соглашения о создании переходного правительства с участием НП и АНК. В апреле 1994 году в ЮАР состоялись первые в истории страны парламентские выборы, на которых активным и пассивным избирательным правом обладали все граждане страны вне зависимости от расы. Победу на них одержал АНК, получив в парламенте 252 места из 400 (62,65% голосов). Возглавляемая де Клерком НП заняла второе место (82 места; 20,34%), что дало ей право назначить вице-президента. Новым президентом был избран Нельсон Мандела, а де Клерк стал одним из двух вице-президентов (вступили в должность в мае 1994 года). В 1996 году де Клерк покинул пост вице-президента ЮАР, а в 1997 году - председателя НП, объявив о завершении политической карьеры.

После окончания политической карьеры

В 2000 году Фредерик Виллем де Клерк основал фонд FW de Klerk с целью содействия мирному решению проблем в государствах, состоящих из "многих сообществ". В 2015 году он принял участие в создании Агентства модернизации Украины, основанного по инициативе Федерации работодателей Украины и крупнейших профсоюзных организаций для привлечения мировых экспертов к разработке комплексной программы реформ. Периодически выступал в СМИ с умеренной критикой политики правительства АНК, неизменно призывая правительственные и оппозиционные силы к компромиссу.

Признание, личные сведения, смерть

В 1993 году Фредерику де Клерку совместно с Нельсоном Манделой была присуждена Нобелевская премия мира — за мирный переход от апартеида к демократическому нерасовому государственному строю. Кроме того, он был удостоен ряда южноафриканских и международных наград, в том числе ордена "За заслуги" (ЮАР, 1981), ордена Мапунгубве 2-й степени (ЮАР, 2002) и Президентской медали свободы (США, 1993). В 1991 году получил премию мира им. Уфуэ-Буаньи, которую ЮНЕСКО вручает лицам, частным и государственным учреждениям и организациям за существенный вклад в содействие, исследование, сохранение и поддержание мира.

В 1999 году опубликовал автобиографическую книгу "Последний трек: новое начало" (The Last Trek: A New Begining).

Де Клерк дважды состоял в браке: в 1959-1998 годах с Марике Виллемс, с 1998 года с Элите Георгиадис. От первого брака имел двух сыновей и дочь. В 2020 году один из сыновей де Клерка умер от мезотелиомы (редкая форма рака тканей) в возрасте 53 лет. В марте 2021 года то же заболевание было диагностировано у самого де Клерка.