Умер бывший президент ЮАР

ПРЕТОРИЯ, 11 ноября. /ТАСС/. Последний президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) эпохи апартеида Фредерик Виллем де Клерк умер в четверг в возрасте 85 лет. Об этом объявил представитель его фонда Дэйв Стюарт.

"Де Клерк скончался нынешним утром у себя в доме в городе Фресне в связи с раковым заболеванием", - цитирует его местный телеканал eNCA.

В марте 85-летний де Клерк объявил о том, что у него обнаружена мезотелиома - редкая форма рака тканей, чаще всего поражающая слизистую оболочку легких. Он немедленно начал курс лечения. В июне ему была сделана операция. В октябре 2020 года от этого заболевания в возрасте 53 лет умер сын де Клерка Виллем.

Фредерик Виллем де Клерк занимал пост президента ЮАР с августа 1989 по май 1994 года. Он завершил демонтаж системы апартеида и освободил в 1990 году из тюрьмы Нельсона Манделу. В 1993 году де Клерк и Мандела совместно стали лауреатами Нобелевской премии мира. С мая 1994 по июнь 1996 года Фредерик Виллем де Клерк занимал пост первого вице-президента ЮАР.