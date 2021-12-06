9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись очередные президентские выборы, победу на которых с результатом 80,10% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли основным соперником президента. Она не признала результаты выборов и вскоре покинула страну.

ТАСС рассказывает о том, как Белоруссия вводила ответные меры на западные санкции с 2020 года.

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 декабря 2021 года Белоруссия расширила списки лиц, которым запрещен въезд на территорию республики и Союзного государства, а также приняла решение о запрете ввоза на территорию страны некоторых товаров из государств, применяющих санкции в отношении Минска.

Сразу после подведения первых итогов голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Активные протестные выступления продолжались до февраля 2021 года. Лидеры белорусской оппозиции создали координационный совет, провозгласив его целью подготовку так называемого трансфера власти. Официальный Минск расценил эти действия как попытку захвата власти. Генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 361 ("Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь") Уголовного кодекса республики.

Западные страны отказались признать итоги выборов в Белоруссии. В результате после введения четырех пакетов санкций ЕС против Белоруссии (в октябре, ноябре, декабре 2020 года и июне 2021 года) в черный список были включены 166 физических лиц, в том числе президент республики Александр Лукашенко, а также 15 юридических лиц, включая такие заводы, как МАЗ и "Белаз". Физлицам запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к банковской системе Евросоюза, европейскому бизнесу запрещено любое сотрудничество с внесенными в список юридическими лицами, за исключением выполнения ранее заключенных контрактов. Кроме того, страны ЕС отказались от полетов над территорией Белоруссии и запретили белорусским авиакомпаниям полеты в страны Евросоюза. Санкции США, введенные после президентских выборов в Белоруссии, затронули 146 физических и 18 юридических лиц республики.

Ограничительные меры в отношении должностных лиц и ряда предприятий Белоруссии приняли также Великобритания, Канада и ряд других западных стран.

24 июня 2021 года совет ЕС впервые ввел экономические секторальные санкции против Белоруссии (вступили в силу 25 июня). Новый виток конфликта произошел после принудительной посадки в Минске Boeing-737-800 ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин (Греция) в Вильнюс (Литва), и ареста находившегося на его борту оппозиционера Романа Протасевича. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика "Белавиа".

15 ноября 2021 года страны Евросоюза согласовали пятый пакет индивидуальных санкций ЕС против властей Белоруссии в связи с миграционным кризисом на границах республики с Польшей и странами Прибалтики, который Брюссель счел "гибридной атакой" со стороны Минска. 2 декабря новый пакет санкций был введен в действие. В него вошли 11 юридических и 17 физических лиц.

Первые ответные меры Белоруссии в 2020 году

2 сентября 2020 года Белоруссия утвердила ответный список санкций в отношении стран Балтии. По словам главы белорусского МИД Владимира Макея, в него включены те, кто "действительно явно вмешивался во внутригосударственные дела Белоруссии, делал соответствующие неприемлемые заявления, в том числе политические, и более того вносили конкретные предложения по финансовой поддержке оппонентов власти". 29 сентября в ответ на расширение санкционного списка Латвии, Литвы и Эстонии в отношении Белоруссии МИД республики заявил о принятии симметричных ограничительных мер в отношении этих стран. Минск внес в санкционные списки примерно по 100 чиновников из каждого из государств Балтии, которым запрещен въезд в Белоруссию.

2 октября власти Белоруссии сообщили, что ввели в действие собственный санкционный список в ответ на визовые санкции Евросоюза в отношении белорусских должностных лиц (официально не опубликован). В тот же день Минск ввел "симметричные ограничения" в отношении должностных лиц Великобритании и Канады.

17 ноября Белоруссия расширила свой санкционный список по странам Евросоюза и Канаде (не опубликован). Кроме того, министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что республика приостанавливает работу в Координационной группе Белоруссия - ЕС, в рамках которой обсуждались различные вопросы взаимодействия, и понижает уровень участия в программе ЕС "Восточное партнерство" до экспертного.

Контрмеры Белоруссии в отношении западных стран в 2021 году

30 марта 2021 года в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Белоруссии президент страны Александр Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций в отношении зарубежных физических и юридических лиц. Документ предусматривает запрет на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг) из государств, принявших санкции в отношении белорусских юридических или физических лиц. Конкретный перечень будет установлен Советом министров республики.

23 апреля республика ввела запрет на ввоз и реализацию товаров ряда зарубежных компаний из тех стран, которые ранее ввели санкции в отношении белорусских юридических и физических лиц. В перечень были внесены товары групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf, которая владеет в том числе торговыми марками Nivea, Labello, Hansaplast и рядом других. В случае выявления запрещенных товаров их будут отправлять обратно. При этом запрет не распространяется на ввозимые гражданами товары для личного пользования, транспортные средства, указанные в постановлении, которые зарегистрированы в государствах - членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также временно ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС транспортные средства.

3 июня Белоруссия в качестве ответных мер на санкции США против предприятий нефтехимического комплекса республики приняла решение сократить персонал американского посольства в стране, ужесточить визовые процедуры, а также отозвать решение о работе в республике Агентства США по международному развитию (USAID).

28 июня в ответ на четвертый пакет европейских санкций Белоруссия приостановила свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство", а также начала процедуру приостановки действия Соглашения о реадмиссии с Евросоюзом (14 октября 2021 года соответствующий закон вступил в силу). Кроме того, Белоруссия отозвала для консультаций своего представителя в Европейском союзе, рекомендовала Брюсселю сделать то же самое и ввела запрет для должностных лиц ЕС, причастных к выработке недавно введенных санкций против Минска.

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству подготовить комплекс мер против очередных санкций, которые ранее в тот же день ввели в отношении республики США, Канада и Великобритания. 11 августа белорусский МИД отозвал согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске, а также предложил американской стороне до 1 сентября сократить численность посольства США в Минске до пяти человек. В министерстве также проинформировали, что в связи с "утратой действующей американской администрацией доверия со стороны Белоруссии" Минск приостанавливает согласование новых проектов, грантов и программ по линии правительства США "до момента возвращения такого доверия".

20 октября власти Белоруссии потребовали закрыть в Минске офисы отдела по связям с общественностью американского посольства, Агентства США по международному развитию, включая Американский центр в белорусской столице.