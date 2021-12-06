Белоруссия представила ответные меры на санкции Запада

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Белорусское правительство запретило ввоз на территорию страны некоторых товаров из государств, применяющих в отношении Минска санкции. Об этом сказано в заявлении МИД республики об ответных мерах на незаконное внешнее санкционное давление, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

"В качестве ответных мер на незаконное внешнее санкционное давление, направленное на подрыв суверенитета Беларуси и ухудшение благосостояния белорусских граждан, в целях защиты национальных интересов правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции", - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что соответствующее постановление будет подписано в кратчайшие сроки. Также в ответ на "нелегитимные рестрикции в отношении белорусской авиационной отрасли, в основе которых лежит недобросовестная конкуренция, аналогичные шаги будут предприняты в отношении авиаперевозчиков из стран Европейского союза и Великобритании", говорится в заявлении.

Запрет на въезд

Белоруссия также расширила списки лиц, которым запрещен въезд на территорию республики и Союзного государства.

"Расширены списки лиц, чей въезд на территорию Республики Беларусь и Союзного государства нежелателен, из стран, которые на системной основе дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций", - отмечается в заявлении МИД республики.

Кроме того, Белоруссия также продолжит реализацию союзных программ и укрепление интеграции с Россией.

"В качестве одной из самых существенных мер по противодействию внешнему давлению коллективного Запада и укреплению своей экономической безопасности Республика Беларусь продолжит реализацию союзных программ и укрепление экономической интеграции с Российской Федерацией, а также выстраивание прочных торгово-экономических связей с партнерами по ЕАЭС и со странами "дальней дуги" (страны Азии, Африки и Латинской Америки - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.