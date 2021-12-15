Случаи высылки российских дипломатов из Германии

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 декабря 2021 года МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства. Эти меры последовали после вынесения Высшим земельным судом обвинительно приговора россиянину в убийстве в августе 2019 года в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что "это убийство, как установил сегодня суд, по государственному заказу представляет собой серьезное нарушение германского права и суверенитета Федеративной Республики". Это первый случай высылки российских дипломатов новым правительством Олафа Шольца (приведено к присяге 8 декабря 2021 года) и пятый в истории германо-российских отношений.

В ноябре 2014 года сотрудник российского консульства в Бонне был выслан из Германии. В ответ 15 ноября из России была выслана сотрудница посольства ФРГ в Москве.

26 марта 2018 года Германия объявила о выдворении четырех сотрудников российского диппредставительства. Эти меры были предприняты в поддержку Великобритании, возложившей вину на Россию за отравление 4 марта в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. 30 марта в качестве ответной меры Москва выслала четырех немецких дипломатов.

4 декабря 2019 года МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России "с немедленным вступлением решения в силу". Поводом стало расследование германской Генпрокуратуры убийства 23 августа того же года в Берлине гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, во время Второй чеченской войны участвовавшего в боевых действиях против федеральных войск. 12 декабря Москва приняла ответные меры в отношении двух сотрудников дипмиссии ФРГ.

8 февраля 2021 года Германия объявила персоной нон грата одного сотрудника российского посольства. Эти меры стали ответом на решение, принятое 5 февраля, о высылке из России немецкого дипломата, который участвовал в незаконных акциях 23 января в Москве в поддержку задержанного Алексея Навального.