Что известно о нефтепроводе "Дружба"

Евросоюз включил в 11-й пакет санкций в отношении России поставки нефти по южной ветке трубопровода

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 июня 2023 года постоянные представители стран - членов Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России. Он включает меры, "направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам". Посол Польши в Европейском союзе Анджей Садось сообщил, что ограничения коснутся поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба". Очередной пакет санкций вступит в силу после их утверждения Советом ЕС и публикации в "Официальном журнале ЕС".

ТАСС подготовил материал о нефтепроводе "Дружба", который связывает месторождения России со странами Европы.

История нефтепровода

К концу 1950-х годов страны Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) из-за роста промышленного производства остро нуждались в нефти. Ее поставки из СССР в Восточную Европу тогда осуществлялись только железнодорожным транспортом. 18 декабря 1958 года на X сессии СЭВ в Праге было принято решение о строительстве нефтепровода от месторождений в Башкирской и Татарской АССР в ГДР, Польшу, Венгрию и Чехословакию. Он получил название "Дружба". Решение было закреплено межправительственными соглашениями, заключенными в 1959 году.

Проект нефтепровода был разработан московским институтом "Гипротрубопровод" и утвержден постоянной комиссией СЭВ по нефтяной и газовой промышленности. Он начинался в Альметьевске (Татарская АССР), далее его маршрут пролегал через Куйбышев (ныне Самара), Пензу, Липецк, Орел, Брянск и Мозырь (Белорусская ССР). После Мозыря трубопровод разветвлялся на два направления: на север, через Брест и Польшу и далее к городу Шведт (ГДР, ныне Германия); и на юг, через Украину, Броды и далее к Братиславе, Праге и Будапешту с разветвлением в венгерском городе Шаги. Агрегаты для насосных станций поставлялись из ГДР, средства автоматики - из Венгрии, различная арматура и клапаны - из Чехословакии. Поставками труб, техники и основными проектными и строительными работами занимались советские предприятия, в том числе тресты Министерства нефтедобывающей промышленности и Главного управления газовой промышленности СССР.

Строительство началось 10 декабря 1960 года в районе Карпат, на самом сложном участке. В 1962-1963 годах были завершены работы над участками нефтепровода в Чехословакии, Польше, Венгрии и ГДР, до октября 1964 года они работали на перекачку нефти, которую сгружали на границе СССР из железнодорожных цистерн.

15 октября 1964 года состоялась официальная церемония ввода в строй нефтепровода "Дружба". Подача нефти от Альметьевска в страны СЭВ была запущена 4 ноября 1964 года. В 1967 году за проектирование объекта "Гипротрубопровод" был награжден орденом Трудового Красного Знамени. О строительстве трубопровода был снят документальный фильм "Магистраль" (режиссер Роман Григорьев).

Общая длина "Дружбы" составила 4 665 км (в том числе 3 004 км по территории СССР, 675 км - Польши, 836 км - Чехословакии, 123 км - Венгрии, 27 км - ГДР). На тот момент "Дружба" была самым протяженным нефтепроводом в мире. От него на территории Советского Союза были сделаны около 300 км ответвлений к ближайшим городам. Диаметр труб на участке от Альметьевска до Мозыря составлял 1 020 мм, далее - от 529 до 720 мм. В СССР нефтепровод пересек 458 водных преград и оврагов, в том числе 18 крупных рек, включая Волгу, Дон, Десну и Днепр. Подача нефти по трубопроводу осуществлялась с помощью 80 насосных станций. Первоначальная мощность нефтепровода составляла 30 млн тонн в год.

В 1969 году было начато расширение пропускной способности "Дружбы", в 1974 году была построена вторая нитка трубопровода диаметром до 1220 мм. В 1978 году было сооружено ответвление от "Дружбы" к нефтеналивным терминалам в Литве и Латвии через Унечу (в Полоцке он соединяется с магистральным нефтепроводом "Сургут-Полоцк").

В 2009-2012 годах был построен российский нефтепровод "Балтийская трубопроводная система - 2" (БТС-2, Унеча - Андреаполь - Усть-Луга), который связал "Дружбу" с российскими портами на Балтийском море.

Статистика и собственники

В настоящее время "Дружба" представляет собой сеть нефтепроводов протяженностью 8,9 тыс. км, включая 3,9 тыс. км на территории РФ. Владельцем российского участка "Дружбы" является "Транснефть" (трубопровод принадлежит ее дочерней компании - АО "Транснефть - Дружба"). Всего в российскую часть "Дружбы" входят 20 нефтеперекачивающих станций, 15 нефтепродуктоперекачивающих станций. В России трубопровод обслуживают около 8 тыс. человек. Центр управления российской частью нефтепровода располагается в Брянске.

Максимальный годовой объем перекачанной нефти по трубопроводам "Дружбы" может составлять около 100 млн тонн (с учетом ответвлений). Согласно данным "Транснефти", в дальнее зарубежье по итогам 2021 года по "Дружбе" было отправлено 35,9 млн тонн нефти. По южной ветви "Дружбы", согласно данным Министерства энергетики Украины, в 2021 году было перекачано 12 млн тонн нефти. Официальной статистики по поставкам за 2022 год не публиковалось.

Белорусский участок находится в собственности компании "Гомельтранснефть Дружба", украинский - "Укртранснафты", польский и немецкий - PERN, венгерский собственник - группа компаний MOL, словацкий - Transpetrol, чешский - Mero.

С февраля 2023 года по северной ветви "Дружбы" поставляется только нефть из Казахстана, отгрузка российской нефти в сторону Польши и Германии прекратилась. Топливо из РФ поступает только по южной ветви, в сторону Венгрии.