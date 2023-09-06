Как выбирали и назначали губернатора Кемеровской области

Голосование на выборах главы региона продлится в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября 2023 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 сентября 2023 года в Кемеровской области - Кузбассе начинается голосование на выборах губернатора региона. Оно продлится в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. На пост руководителя области претендуют четыре кандидата, включая действующего губернатора Сергея Цивилева.

Назначение главы администрации в 1991 году

С 1991 года в России действовал мораторий на выборы глав администраций краев, областей и автономных образований. Его цель заключалась в попытке стабилизировать ситуацию в стране после так называемого августовского путча ГКЧП и на период проведения экономических реформ. Руководители регионов (кроме республик) назначались президентом РСФСР Борисом Ельциным без согласования с местными советами депутатов.

27 августа 1991 года Борис Ельцин своим указом назначил главой администрации Кемеровской области Михаила Кислюка, народного депутата РСФСР, заместителя председателя исполкома Кемеровского областного Совета народных депутатов Амана Тулеева. Во время политического кризиса 19-21 августа 1991 года Кислюк активно выступал против ГКЧП на стороне российского руководства, принимал участие в защите Дома Советов в Москве. В свою очередь глава областного Совета народных депутатов и Кемеровского облисполкома Аман Тулеев поддержал действия ГКЧП, за что был освобожден от должности председателя исполкома Кемеровского облсовета.

Назначение главы администрации в 1997 году

Кемеровская область стала последним регионом России, где президент РФ своим указом назначал главу администрации.

1 июля 1997 года в связи с обострением в области социально-политической обстановки Борис Ельцин снял с поста руководителя администрации Михаила Кислюка и назначил новым главой региона Амана Тулеева, который на тот момент занимал пост министра РФ по сотрудничеству с государствами - участниками СНГ.

В дальнейшем Аман Тулеев руководил Кемеровской областью почти 21 год - до 2018 года. Ему принадлежит второе место в рейтинге губернаторов, дольше всех остававшихся на своем посту (после главы Белгородской области Евгения Савченко, около 27 лет). Входил в число глав регионов, пользующихся самой высокой поддержкой населения на выборах.

Первые прямые выборы 1997 года

23 июня 1997 года вместо главы администрации высшим должностным лицом региона стал губернатор. Срок его полномочий составлял четыре года.

Первые прямые выборы губернатора Кемеровской области были назначены областным Советом народных депутатов на 19 октября 1997 года. В них приняли участие три кандидата, выдвинутые группами избирателей. Победу на выборах одержал действующий губернатор области Аман Тулеев, получивший 94,54% голосов избирателей. Второе место занял депутат Госдумы РФ Виктор Медиков (депутатская группа "Российские регионы") с результатом 2,03%. Явка составила 54,3%, против всех проголосовали 1,34% избирателей. 24 октября 1997 года Аман Тулеев вступил в должность губернатора Кузбасса.

Выборы 2001 года

25 января 2001 года на сессии Кемеровского облсовета Аман Тулеев заявил, что досрочно слагает с себя полномочия губернатора с тем, чтобы совместить предстоящие губернаторские выборы с муниципальными в целях экономии бюджета. При этом Тулеев сообщил, что намерен принять участие в досрочных выборах руководителя Кузбасса. После того, как депутаты приняли отставку Амана Тулеева, исполнение обязанностей губернатора было возложено на его первого заместителя Валентина Мазикина.

Досрочные выборы губернатора Кемеровской области прошли 22 апреля 2001 года. В них участвовали четыре кандидата. Губернатором был переизбран Аман Тулеев (выдвигался избирателями), набравший 93,54% голосов. Его ближайший соперник - депутат Госдумы РФ, член группы "Народный депутат" Сергей Неверов (самовыдвиженец) - получил 0,71% голосов. Явка на выборах составила 52,17%. Против всех кандидатов проголосовали 3,23% избирателей. 4 мая 2001 года Аман Тулеев официально вступил в должность, срок полномочий губернатора Кемеровской области составлял пять лет.

Отмена прямых выборов, назначение губернатора в 2005, 2010 годах

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: главу региона по представлению президента утверждал местный законодательный орган.

14 апреля 2005 года Владимир Путин внес на рассмотрение Совета народных депутатов Кемеровской области кандидатуру Амана Тулеева для наделения его полномочиями губернатора. Спустя несколько дней, 20 апреля, депутаты регионального облсовета единогласно (за - 35 голосов) утвердили Амана Тулеева в должности на новый пятилетний срок. В тот же день состоялась его инаугурация.

1 марта 2010 года партия "Единая Россия" предложила президенту РФ Дмитрию Медведеву три кандидатуры на пост губернатора Кемеровской области. В список вошли действующий глава Кузбасса Аман Тулеев, его первый заместитель Валентин Мазикин и депутат Госдумы РФ от "Единой России" Сергей Неверов. 11 марта президент внес в Кемеровский облсовет кандидатуру Амана Тулеева для наделения его полномочиями губернатора Кемеровской области на новый срок. 18 марта того же года депутаты областного совета вновь единогласно проголосовали за утверждение Тулеева на посту главы региона (за - 36). 20 апреля он в четвертый раз официально вступил в должность.

После возвращения прямых выборов

1 июня 2012 года начал действовать федеральный закон, возвращающий в РФ прямые выборы глав регионов. 16 апреля 2015 года президент РФ Владимир Путин назначил Амана Тулеева временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области в связи с истечением срока его полномочий.

Выборы 2015 года

В единый день голосования 13 сентября 2015 года в Кемеровской области состоялись выборы губернатора. В них участвовали пять кандидатов. Победу одержал Аман Тулеев (баллотировался от "Единой России"), получивший 96,69% голосов избирателей. Его ближайший соперник, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме РФ Алексей Диденко, набрал 1,78%. Явка избирателей составила 92,13%. 22 сентября того же года Аман Тулеев официально вступил в должность сроком на пять лет.

Выборы 2018 года

Весной 2018 года Аман Тулеев подал в отставку с поста губернатора Кемеровской области. Решение им было принято после произошедшего 25 марта пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли 60 человек, включая 37 детей. 1 апреля того же года президент РФ Владимир Путин принял отставку Тулеева. Тем же указом президента врио руководителя области был назначен Сергей Цивилев, бывший гендиректор угледобывающей компании "Колмар", который в марте 2018 года занял пост кемеровского вице-губернатора.

9 сентября 2018 года, в единый день голосования, в Кемеровской области состоялись досрочные выборы губернатора. В них участвовали шесть кандидатов. Победу одержал врио главы региона Сергей Цивилев (был выдвинут "Единой Россией") с результатом 81,29%. Второе место занял Игорь Украинцев, заместитель председателя комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Совета народных депутатов Кемеровской области (от ЛДПР). Он получил 4,99% голосов избирателей. Явка на выборах составила 66,47%. 17 сентября 2018 года Сергей Цивилев вступил в должность на пятилетний срок.

Выборы 2023 года

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса избирается сроком на пять лет. Кандидаты выдвигаются политическими партиями или в порядке самовыдвижения. Избранным считается кандидат, который получит более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в регионе на 1 июля 2023 года составила 1 911 668 человек.

В выборах принимают участие четыре кандидата: депутат Законодательного собрания Кемеровской области, секретарь районного комитета КПРФ Екатерина Грунтовая (КПРФ), помощник депутата Госдумы РФ, депутат Законодательной думы Томской области Станислав Карпов (ЛДПР), вице-спикер Законодательного собрания Кемеровской области, председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Юрий Скворцов (СРЗП) и действующий губернатор региона Сергей Цивилев ("Единая Россия").