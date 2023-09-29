Биография нового председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Брауна

Чарльз Браун сменил генерала Марка Милли, который занимал этот пост с 1 октября 2019 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 сентября 2023 года генерал ВВС США Чарльз Браун вступил в должность председателя Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США. Он сменил генерала Марка Милли, который занимал этот пост с 1 октября 2019 года.

Происхождение, образование

Чарльз Браун (полное имя - Чарльз Куинтон Браун - младший; Charles Quinton Brown Jr.) родился в 1962 году в городе Сан-Антонио (штат Техас, США) в семье военного. Афроамериканец.

В 1984 году окончил Техасский технологический университет - бакалавриат по специальности "Гражданское строительство". Там же с отличием окончил курсы подготовки офицеров резерва (в звании второго лейтенанта). В 1994 году получил степень магистра аэронавтики в частном Университете аэронавтики Эмбри-Риддла (город Дейтона-Бич, штат Флорида).

Военная служба

Чарльз Браун поступил на военную службу в 1985 году. Служил на различных должностях в эскадрильях Военно-воздушных сил (ВВС) США, был пилотом-инструктором на истребителе F-16. В 1987-1988 годах проходил службу на американской авиабазе Кунсан в Южной Корее. В 1992-1994 годах преподавал в Школе по обучению технике применения оружия ВВС США (USAF Weapons School; входит в состав 57-го авиакрыла, авиабаза Неллис, штат Невада).

В 1994-1996 годах являлся адъютантом начальника штаба ВВС США.

В 1997-1999 годах служил в управлении по воздушным операциям при Центральном командовании (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США.

В 1999 году вернулся на инструкторскую работу, руководил подготовкой пилотов на нескольких эскадрильях, впоследствии командовал 78-й истребительной эскадрильей (авиабаза Шоу, штат Северная Каролина).

В 2003-2004 годах был научным сотрудником Института военных исследований (некоммерческая организация, консультирующая ВС США).

В 2004-2005 и 2008 году занимал различные посты в штабе ВВС США.

В 2005-2007 годах являлся комендантом Школы по обучению технике применения вооружений ВВС США, в 2007-2008 годах - командующим 8-ым истребительным авиаполком ВВС США (авиабаза Кунсан; Южная Корея), в 2009-2011 годах командовал 31-м истребительным авиаполком ВВС США (авиабаза Авиано, Италия).

В 2011-2013 годах занимал пост заместителя директора оперативного управления СЕНТКОМ. С апреля 2013 года по февраль 2014 года являлся заместителем командующего Центрального командования ВВС США (9-я воздушная армия; авиабаза Шоу, штат Северная Каролина).

В 2015-2016 годах Браун отвечал за авиационные операции, вопросы сдерживания и ядерного нераспространения в штабе ВВС США в Европе и Африке (авиабаза Рамштайн, ФРГ).

В 2015-2016 годах возглавлял Центральное командование ВВС США.

В 2016-2018 годах являлся заместителем командующего СЕНТКОМ. В июле 2018 году Брауну было присвоено звание генерала.

В 2018-2020 годах занимался Индо-тихоокеанским регионом. Командовал ВВС США на Тихом океане, руководил авиационным компонентом и штабом по разработке боевых операций в Индо-тихоокеанском командовании ВС США.

В 2020 году был назначен начальником штаба Военно-воздушных сил США. Стал первым афроамериканцем на этой должности.

В мае 2023 года президент США Джо Байден выдвинул Чарльза Брауна на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США. 20 сентября его кандидатура была утверждена Сенатом Конгресса США. Браун стал вторым афроамериканцем на этой должности (первым чернокожим председателем КНШ был генерал Колин Пауэлл в 1989-1993 годах) и первым представителем ВВС за последние 18 лет.

Общий налет Чарльза Брауна составляет более 3 тыс. часов. Он принимал участие в разработке операций против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, консультировал украинские вооруженные силы.

Позиция по ключевым вопросам

Браун выступает за ускорение модернизации парка ВВС и разработок новых типов воздушных судов, призывает увеличить оборонные расходы (в 2023 году они достигли $858 млрд или 3,73% от ВВП). Называл Россию, КНР, Иран, КНДР, а также терроризм проблемами национальной безопасности США.

Поддерживает политику разнообразия и усиление борьбы с расизмом в вооруженных силах. Получил известность на фоне массовых расовых беспорядков в США в 2020 году (возникли после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в ходе его задержания белым полицейским). Тогда он опубликовал видеообращение с комментариями относительно расовых взаимоотношений в США и вооруженных силах (высокопоставленные руководители оборонных ведомств крайне редко делают публичные заявления о внутренней политике).

Награды

Среди наград Чарльза Брауна - медали "За выдающуюся службу" (высшая небоевая награда Министерства обороны США), ВВС США "За выдающуюся службу", Бронзовая звезда, НАТО за операции в бывшей Югославии, "За службу в экспедиционных войсках глобальной войны с терроризмом" (вручается за участие в боевых действиях против глобального терроризма с 2001 года), сингапурская медаль "За заслуги перед вооруженными силами", а также орден "Легион почета" и южнокорейский орден "За заслуги перед национальной безопасностью" 1-й степени.

Личные сведения

Чарльз Браун женат. У него два сына.