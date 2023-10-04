Кому из российских и советских ученых и литераторов вручали Нобелевскую премию

Россиянину Алексею Екимову 4 октября присудили премию за открытие и синтез квантовых точек

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 октября 2023 года Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук объявил лауреатов Нобелевской премии по химии. Ими стали работающие в США исследователи - россиянин Алексей Екимов, американец франко-тунисского происхождения Мунги Бавенди и американец Луиc Брюс. Премия будет вручена им "за открытие и синтез квантовых точек". До настоящего времени обладателями Нобелевских премий в разных областях становились 27 российских и советских ученых (включая получивших образование в нашей стране и впоследствии принявших другое гражданство), литераторов, пишущих на русском языке, и общественно-политических деятелей.

ТАСС подготовил материал об этих лауреатах.

Премия по физиологии и медицине

В 1904 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил физиолог Иван Павлов - профессор, академик, основатель Российского общества физиологов и Института физиологии РАН, создатель науки о высшей нервной деятельности. Наградой он был отмечен за работу в области физиологии пищеварения. На церемонии вручения представитель Каролинского института (Швеция), присуждающего премию, заявил, что, благодаря трудам Павлова "мы смогли продвинуться в изучении этой проблемы дальше, чем за все предыдущие годы, теперь мы имеем исчерпывающее представление о влиянии одного отдела пищеварительной системы на другой".

В 1908 году лауреатом стал Илья Мечников - биолог, эмбриолог и патолог, создатель теории иммунитета и основатель научной геронтологии (наука, изучающая старение человека). Он получил награду совместно с Паулем Эрлихом (Германия) за труды по исследованию иммунитета, которые помогли понять, каким образом организму удается победить болезни.

Премия по физике

В 1958 году советские ученые Павел Черенков, Илья Франк и Игорь Тамм получили Нобелевскую премию по физике за открытие излучения заряженных частиц, движущихся со сверхсветовой скоростью.

В 1962 году лауреатом стал Лев Ландау, отмеченный за теорию конденсированных сред и жидкого гелия. Так как Ландау находился в больнице после тяжелых травм, полученных в автокатастрофе, премия была вручена ему в Москве послом Швеции в СССР вскоре после церемонии в Стокгольме.

В 1964 году премии были удостоены физики Николай Басов и Александр Прохоров. Их работы по созданию квантовых генераторов (мазеров и лазеров), положившие начало новой отрасли физики - квантовой электронике, впервые были опубликованы десятью годами ранее, в 1954 году. Независимо от советских ученых к аналогичным результатам пришел американский физик Чарльз Таунс, в итоге Нобелевскую премию получили все трое.

В 1978 году Петр Капица был отмечен наградой за открытия в физике низких температур (этим направлением он начал заниматься еще в 1930-х годах).

В 2000 году лауреатом Нобелевской премии стал Жорес Алферов за разработки в полупроводниковой технике (разделил награду с немецким физиком Гербертом Кремером).

В 2003 году Виталий Гинзбург и Алексей Абрикосов (принявший в 1999 году американское гражданство) были удостоены премии за основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей (вместе с ними награду получил британо-американский физик Энтони Леггетт).

В 2010 году премию разделили Андрей Гейм и Константин Новоселов, создавшие графен - материал с уникальными свойствами. Гейм в 1990 году покинул СССР и впоследствии получил гражданство Нидерландов. Константин Новоселов в 1999 году уехал в Нидерланды, а позже получил гражданство Великобритании.

Премия по химии

В 1956 году Николай Семенов (вместе с британским ученым Сирилом Хиншелвудом) был отмечен Нобелевской премией за исследования в области химических реакций (теорию цепных реакций они разработали в конце 1920-х годов независимо друг от друга).

Премия по литературе

В 1933 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Иван Бунин. Он был награжден "за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы".

В 1958 году премией был отмечен Борис Пастернак "за выдающиеся заслуги в современной лирической поэзии и в области великой русской прозы". Однако Пастернак, которого в СССР критиковали за роман "Доктор Живаго", опубликованный за границей, под давлением властей был вынужден отказаться от награды. Медаль и диплом были вручены его сыну в Стокгольме в декабре 1989 года.

В 1965 году премию присудили Михаилу Шолохову за роман "Тихий Дон" ("за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время"). Шолохов - один из девяти авторов, награжденных премией не за совокупность достижений в области литературы, а за конкретное произведение.

В 1970 году "за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы" наградой был отмечен Александр Солженицын. К моменту присуждения премии Солженицын находился в открытом конфликте с властями СССР. Опасаясь, что после участия в церемонии вручения ему запретят въезд в СССР, он отказался от поездки в Стокгольм. Нобелевскую медаль и диплом Солженицын получил в 1974 году, когда уже был лишен гражданства и выслан из страны после публикации за рубежом первого тома "Архипелага ГУЛАГ".

В 1987 году награду получил Иосиф Бродский, эмигрировавший в США в 1972 году, "за всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью поэзии".

В 2015 году премия досталась белорусскому литератору Светлане Алексиевич, пишущей на русском языке, автору документально-художественных романов "У войны не женское лицо", "Цинковые мальчики", "Время секонд хэнд" и других.

Премия мира

В 1975 году Нобелевской премии мира был удостоен советский академик Андрей Сахаров за "борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства". Поскольку он не имел права выезда из страны в связи с доступом к сверхсекретной информации, награду получила его супруга Елена Боннер.

В 1990 году награда была присуждена президенту СССР Михаилу Горбачеву в знак признания его роли в процессе разрядки международной напряженности.

В 2021 году премию получил главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Рессе за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира".

Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля

В 1971 году премию получил Саймон Кузнец, в 1918-1921 годах изучавший экономику в Харьковском коммерческом институте, а затем эмигрировавший в США. Он был награжден за "эмпирически обоснованное толкование экономического роста, приведшее к более глубокому пониманию экономических и социальных структур и процесса развития".

В 1973 году награда была присуждена американскому экономисту российского происхождения Василию Леонтьеву за развитие метода "затраты - выпуск".

В 1975 году премией по экономике был отмечен советский математик и экономист Леонид Канторович (совместно с американцем Тьяллингом Купмансом) за обоснование теории оптимального использования сырьевых ресурсов.