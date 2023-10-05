О чем говорил Путин на заседаниях клуба "Валдай"

Президент РФ 5 октября выступит на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 октября 2023 года состоится выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". ТАСС подготовил подборку высказываний Путина, сделанных на заседаниях клуба в разные годы.

О роли России в мире

"Претендует Россия на какую-то лидирующую роль? В качестве сверхдержавы - нет, нам это только в нагрузку, зачем нам это нужно? <...> Но и к нам не лезьте и не корчите из себя вершителей судеб всего мира" (24 октября 2014 года).

"В нашем понимании настоящее лидерство сегодня заключается не в том, чтобы выдумывать эфемерные угрозы и, спекулируя на них, пытаться подмять под себя остальных, а в том, чтобы видеть реальные проблемы, содействовать объединению усилий государств в их решении. И именно так Россия понимает сегодня свою роль в мировых делах" (27 октября 2016 года).

"Россия не бросает вызов элитам Запада - Россия просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие. При этом мы сами не собираемся становиться каким-то новым гегемоном. Россия не предлагает заменить однополярность двуполярностью, трехполярностью и так далее, доминирование Запада - доминированием Востока, Севера или Юга. Это неизбежно привело бы к новому тупику" (27 октября 2022 года).

Об отношениях России и Запада

"Самая главная ошибка с нашей стороны в отношениях с Западом - что мы слишком вам доверяли. А ваша ошибка заключается в том, что вы восприняли это доверие как слабость и злоупотребили этим доверием. Понимая это, нужно перечеркнуть то, что было, перелистать эту страницу и идти дальше, основывая наши отношения на взаимном уважении и относясь друг к другу как к равноценным, равноправным партнерам" (19 октября 2017 года).

О суверенитете

"Суверенитет - это центральное понятие всей системы международных отношений. Его уважение, укрепление - это залог мира, стабильности и на национальном, и на международном уровне" (27 октября 2016 года).

Об "импорте" демократии

"Настоящую демократию и гражданское общество невозможно импортировать. Много раз об этом говорил. Они не могут являться продуктом деятельности иностранных "доброжелателей", даже если те якобы хотят как лучше. В теории это, наверное, возможно, но, если откровенно, я, честно говоря, с таким еще не сталкивался и не очень-то в это верю. Мы видим, как функционируют такие "завозные" модели демократии. Это просто оболочка, фикция, как правило, фикция, лишенная внутреннего содержания, даже подобия суверенитета. У народа там, где реализуется подобная схема, реально ничего не спрашивают" (22 октября 2020 года).

О роли государства в современном мире

"В последние десятилетия многие жонглировали броскими концепциями, согласно которым роль государства провозглашалась устаревшей и уходящей. Якобы в условиях глобализации национальные границы становятся анахронизмом, а суверенитет - препятствием для процветания. <...> Так говорили и те, кто пытался вскрыть чужие границы, полагаясь на свои конкурентные преимущества. <...> А как только выяснилось, что кто-то где-то добивается больших результатов, так сразу возвращаются к закрытию границ вообще и прежде всего своих собственных" (21 октября 2021 года).

О традиционных ценностях

"В современном хрупком мире значительно возрастает важность твердой опоры, моральной, этической, ценностной. По сути, ценности - это продукт культурно-исторического развития каждой нации и продукт уникальный. Взаимные переплетения народов, без сомнения, обогащают. <...> Но этот процесс должен быть органичным и не бывает быстрым. А чуждое все равно будет отторгнуто, возможно, даже в резкой форме. Попытки ценностного диктата в условиях неопределенных и непредсказуемых перспектив еще больше осложняют и без того острую ситуацию и влекут обычно обратную реакцию и обратный ожидаемому результат" (21 октября 2021 года).

"Сейчас, когда мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло именно в силу множащихся рисков и опасностей, хрупкости окружающей нас реальности. Консервативный подход - не бездумное охранительство, не боязнь перемен и не игра на удержание, тем более не замыкание в собственной скорлупе. Это прежде всего опора на проверенную временем традицию, сохранение и приумножение населения, реализм в оценке себя и других, точное выстраивание системы приоритетов, соотнесение необходимого и возможного, расчетливое формулирование цели, принципиальное неприятие экстремизма как способа действий" (21 октября 2021 года).

О необходимости плюрализма в международных отношениях

"Россия с теми, кто считает, что ключевые решения должны вырабатываться на коллективной основе, а не по усмотрению и в интересах отдельных государств либо группы стран, что должно действовать международное право, а не право сильного, не кулачное право, что каждая страна, каждый народ не исключителен, но уникален, конечно, самобытен, имеет равные права, в том числе право на самостоятельный выбор своего развития. Таков наш концептуальный взгляд, он вытекает из нашей собственной исторической судьбы, из роли России в мировой политике" (19 сентября 2013 года).

"Изменившаяся расстановка сил предполагает перераспределение долей в пользу тех растущих и развивающихся стран, которые до сих пор чувствовали себя обделенными. Говоря прямо, доминирование Запада в мировых делах, начавшееся несколько столетий назад и ставшее едва ли не абсолютным на короткий период в конце XX века, уступает место намного более многообразной системе" (21 октября 2021 года).

О революциях

"Революция - путь не выхода из кризиса, а путь на усугубление этого кризиса. Ни одна революция не стоила того урона, который она нанесла человеческому потенциалу" (21 октября 2021 года).

О "сильных мира сего"

"Если сегодня "сильным мира сего" выгодны какие-то стандарты или нормы, они заставляют подчиняться им и всех остальных. Но если завтра такие стандарты начинают мешать, их немедленно отправляют "в корзину", объявляют устаревшими и устанавливают новые правила или пытаются это сделать. Так было принято решение о нанесении ракетно-бомбовых ударов в центре Европы, по Белграду, по Ираку, затем по Ливии. <...> Стремясь изменить в свою пользу стратегический баланс, сломали и международно-правовой режим, запрещавший развертывание новых систем противоракетной обороны. Создали и накачали оружием террористические группировки, жестокость которых толкает миллионы мирных людей к бегству, переселению, миграции, а целые регионы ввергает в хаос" (27 октября 2016 года).

О либеральной идеологии

"Сама либеральная идеология сегодня изменилась до неузнаваемости. Если изначально классический либерализм понимал свободу каждого человека как свободу говорить что хочешь, делать что хочешь, то уже в XX веке либералы стали заявлять о том, что у так называемого открытого общества есть враги <...> и свобода таких врагов может и должна быть ограничена, а то и отменена. Теперь же и вовсе дошли до абсурда, когда любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной пропагандой и угрозой демократии" (27 октября 2022 года).

О политике Запада после распада СССР

"Холодная война закончилась. Но она не завершилась заключением мира, понятными и прозрачными договоренностями о соблюдении имеющихся или о создании новых правил и стандартов. Создалось впечатление, что так называемые победители в холодной войне решили дожать ситуацию, перекроить весь мир исключительно под себя, под свои интересы. И если сложившаяся система международных отношений, международного права, система сдержек и противовесов мешала достижению этой цели, то ее тут же объявляли никчемной, устаревшей и подлежащей немедленному сносу" (24 октября 2014 года).

О западной модели глобализации

"Именно на унификации, на финансовом и технологическом монополизме, на стирании всех и всяческих различий строилась и западная модель глобализации, неоколониальная по своей сути. <...> Причем в этой системе Запад изначально заложил себе огромную фору, так как сам разрабатывал ее принципы и механизмы. <...> Но как только выгоду из глобализации стали извлекать не западные страны, а другие государства, и прежде всего речь идет, конечно, о крупных государствах Азии, Запад сразу же поменял или вовсе отменил многие правила. И о так называемых священных принципах свободы торговли, экономической открытости, равноправной конкуренции, даже о праве собственности вдруг сразу забыли, напрочь" (27 октября 2022 года).

Об отношении Запада к демократии

"Западные идеологи и политики много лет говорили и твердили всему миру: демократии нет альтернативы. Правда, речь они вели именно о западной, так называемой либеральной модели демократии. Все остальные варианты и формы народовластия они с презрением и - хочу это подчеркнуть - через губу, высокомерно отвергали. <...> Но вот сегодня абсолютное большинство мирового сообщества как раз и требует демократии в международных делах, не принимает любые формы авторитарного диктата отдельных стран или групп государств. Что это, как не прямое применение принципов народовластия на уровне международных отношений? И какова же позиция "цивилизованного" - в кавычках - Запада? Если вы демократы, то, казалось бы, должны приветствовать такое естественное стремление к свободе миллиардов людей - но нет! Запад называет его подрывом либерального порядка, основанного на правилах, пускает в ход экономические и торговые войны, санкции, бойкоты, цветные революции, готовит и проводит разного рода перевороты" (27 октября 2022 года).

Об отказе западных государств от христианских ценностей

"Мы видим, как многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации. Отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность: национальная, культурная, религиозная или даже половая. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнерство, веру в бога или веру в сатану" (19 сентября 2013 года).

О "культуре отмены"

"Глядя на происходящее в ряде западных стран, мы с изумлением узнаем отечественные практики, которые сами, к счастью, оставили, надеюсь, в далеком прошлом. Борьба за равноправие и против дискриминации превращается в агрессивный догматизм на грани абсурда <...>. Классики объявляются отсталыми, не понимающими важности гендерного или расового вопроса. <...> Получается похлеще, чем отдел агитации и пропаганды центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. <...> В совершенную фантасмагорию превратилась в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин. <...> Ревнители новых подходов заходят так далеко, что хотят отменить сами эти понятия" (21 октября 2021 года).

"До сжигания книг в свое время дошли нацисты, а теперь до запретов Достоевского и Чайковского скатились западные "радетели либерализма и прогресса". <...> История, безусловно, все расставит на свои места и отменит не величайшие произведения общепризнанных гениев мировой культуры, а тех, кто сегодня почему-то решил, что вправе этой мировой культурой распоряжаться по своему усмотрению. Самомнение у таких деятелей, что называется, зашкаливает, вот только имен их через несколько лет никто даже и не вспомнит. А Достоевский будет жить, как и Чайковский, Пушкин, - как бы кому этого ни не хотелось" (27 октября 2022 года).

О санкционной политике

"Реальность сегодняшней глобальной экономики - это торговые и санкционные войны, это уже стало штампом средств массовой информации. Причем санкции используются в том числе как инструмент недобросовестной конкуренции, чтобы потеснить или вовсе выкинуть соперников с рынков" (22 октября 2015 года).

Об обвинениях России во вмешательстве в выборы президента США

"К числу мифических, придуманных проблем относится и развернутая в США истерия, по-другому не могу сказать, по поводу влияния России на ход нынешних выборов американского президента. <...> Хочу задаться вопросом и вам этот вопрос задать: неужели кто-то всерьез думает, что Россия может как-то повлиять на выбор американского народа? Америка - это какая-то "банановая страна", что ли? Америка - это великая держава" (27 октября 2016 года).

О российском ответе на возможную ядерную атаку

"Я говорил, что в нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара. <...> Наша концепция - это ответно-встречный удар. <...> Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие, сами ничего не делаем. Ну да. Но тогда агрессор все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы - жертвы агрессии, и мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют" (18 октября 2018 года).

О Европейском союзе

"Количество обязательных решений, которые принимает Европарламент в отношении стран - членов ЕС, больше гораздо, чем количество обязательных решений, которые принимал Верховный Совет СССР в отношении республик Советского Союза во время существования самого СССР" (27 октября 2016 года).

О недоброжелателях России

"Глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно - как бы не простудиться на ваших похоронах" (22 октября 2020 года).

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