Кому и за что вручали премию Государственного банка Швеции по экономике памяти Нобеля

Первыми лауреатами в 1969 году стали норвежский и датский экономисты Рагнар Фриш и Ян Тинберген за "создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов"

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 октября в Стокгольме (Швеция) будет объявлен лауреат премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля.

ТАСС подготовил материал об этой награде.

Присуждение премии и выдвижение кандидатов

Премия была основана Государственным банком Швеции в 1968 году по случаю своего 300-летия и присуждается с 1969 года по тем же правилам, что и пять премий, учрежденных Альфредом Нобелем. Ее денежную часть Госбанк отчисляет Нобелевскому фонду.

Премию присуждает Шведская королевская академия наук, расположенная в Стокгольме, помощь в выборе лауреата оказывает комитет по экономике, члены которого (пять-шесть человек) избираются Академией из своего состава на три года. Правом номинировать на премию обладают члены Шведской королевской академии наук, лауреаты премии по экономике, профессора в области экономических наук вузов Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции, а также другие ученые, от которых "академия сочтет нужным принять предложения".

Выдвигать кандидатуры можно с сентября до 31 января следующего года. Затем комитет отбирает наиболее достойных претендентов. В начале октября академики большинством голосов выбирают лауреата.

Лауреаты

Первыми лауреатами в 1969 году стали норвежский и датский экономисты Рагнар Фриш и Ян Тинберген за "создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов". К настоящему времени премией были удостоены 92 ученых, включая двух женщин. В 2009 году американка Элинор Остром разделила награду с соотечественником Оливером Уильямсоном "за анализ экономического управления в компаниях". В 2019 году франко-американская ученая Эстер Дюфло была отмечена наградой вместе с американскими экономистами — своим мужем Абхиджитом Банерджи (индийского происхождения) и Майклом Кремером "за экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности".

В 2022 году премия была присуждена бывшему главе Федеральной резервной системы США Бену Бернанке и двум американским ученым — Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу - за "исследования банков и финансовых кризисов".

Среди лауреатов премии трое наших соотечественников. В 1971 году премию получил Саймон Кузнец, в 1918-1921 годах изучавший экономику в Харьковском коммерческом институте, а затем эмигрировавший в США. Он был награжден за "эмпирически обоснованное толкование экономического роста, приведшее к более глубокому пониманию экономических и социальных структур и процесса развития". В 1973 году за развитие метода "затраты — выпуск" был награжден Василий Леонтьев, американский ученый российского происхождения, получивший диплом экономиста в 1925 году в Ленинградском государственном университете. В 1975 году премию получил советский математик и экономист Леонид Канторович. Награды он был удостоен (совместно с американским ученым Тьяллингом Купмансом) за обоснование теории оптимального использования сырьевых ресурсов.

Статистика

В 1969-2022 годах премия присуждалась 54 раза. 19 раз награду одновременно получали два человека и девять раз ее делили между тремя учеными. Средний возраст лауреатов — 67 лет. Самым молодым является франко-американская ученая Эстер Дюфло, получившая награду в 46 лет (2019), самым пожилым — американец Леон Гурвиц, которому на момент вручения было 90 лет (2007).