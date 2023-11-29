Премия "Золотой граммофон". История и лауреаты

28-я церемония вручения музыкальной премии состоится 29 ноября в концертном зале "Крокус сити холл"

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 ноября 2023 года в концертном зале "Крокус сити холл" (Красногорск, Московская область) состоится 28-я церемония вручения музыкальной премии "Золотой граммофон". ТАСС подготовил материал о ее истории.

История

В декабре 1995 года на "Русском радио" в эфир вышла программа "Русская горка" - хит-парад 12 эстрадных песен, рейтинг которых составлялся на основе предпочтений слушателей (звонки, письма и пейджинговая связь). Победители получали приз "Золотой граммофон". Первое вручение наград состоялось в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) 14 декабря 1996 года. Были выбраны 24 лауреата, в их число вошли Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, музыкальные группы "Любэ", "Иванушки International" и другие.

20 февраля 1999 года программа "Русская горка" была закрыта, вместо нее в эфир вышел хит-парад "Золотой граммофон", определяющий 20 лучших песен. С 2003 года на Первом канале также начал выходить хит-парад 10 песен - "Золотой граммофон". Голосование зрителей за ту или иную композицию проводилось в прямом эфире. Телевизионное шоу выходило каждую неделю до декабря 2005 года, затем его сменил хит-парад Первого канала "Высшая лига", а "Золотой граммофон" остался только в эфире "Русского радио".

Концерт и церемония награждения лауреатов в настоящее время транслируются в прямом эфире "Русского радио" и на сайте радиостанции. Телеверсия выходит на Первом канале в конце декабря или 1 января нового года.

По требованию организаторов, с момента учреждения премии исполнители выступали под фонограмму. Однако в ходе первой же церемонии в 1996 года группа "Несчастный случай" исполнила песню "Это любовь" "вживую". В 1999 году группа "Чайф" так же выступила со своей песней "Аргентина - Ямайка 5:0". С тех пор многие исполнители стали отказываться от фонограмм ("Сплин", Дмитрий Колдун, Елена Ваенга и другие).

Лауреаты

Лауреатами премии становятся исполнители российских песен, которые отбираются в ходе так называемого народного голосования. В течение года "Русское радио" составляет еженедельный хит-парад из 20 песен, набравших наибольшее число голосов радиослушателей. Голосование за них идет на сайте радиостанции. Согласно правилам, действовавшим до марта 2022 года, песня, которая не менее 20 недель держалась в хит-параде, номинировалась на "Золотой граммофон". С марта 2022 года в силу вступили новые правила, согласно которым песне нужно лишь один раз занять первое место в хит-параде, чтобы ее исполнитель стал номинантом премии.

Торжественная церемония награждения исполнителей обычно проходила в конце года в Государственном Кремлевском дворце в Москве и на следующий день - в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. В 2015 году впервые в своей истории она состоялась на сцене спортивного комплекса "Олимпийский" в Москве (с 2019 года объект находится на реконструкции). В 2019 году церемония сначала прошла в Санкт-Петербурге (10 ноября в Ледовом дворце), а потом - в Москве (23 ноября в ГКД). В 2020 году она состоялась в Москве на "ВТБ-Арене", в 2021 году - в ГКД. Церемония в Петербурге переносилась с 6 декабря 2020 года и с 28 ноября 2021 года из-за ограничений, обусловленных пандемией коронавирусной инфекции, а также с 11 декабря 2022 года в связи с техническими причинами. В итоге она состоялась в Ледовом дворце 5 февраля 2023 года.

Наиболее часто лауреатом премии становился народный артист РФ Филипп Киркоров, в коллекции которого 23 "Золотых граммофона". Победителей награждают представители самых разных профессий - политики, спортсмены, предприниматели, врачи и другие. За годы существования премии лауреатам было вручено более 750 призов.

Помимо награждения исполнителей, чьи песни вошли в число лидеров хит-парада, "Русское радио" вручает награды за вклад в развитие отечественной музыки. Первым лауреатом этой премии стал в 2002 году автор-исполнитель Александр Розенбаум, в последующие годы она присуждалась Льву Лещенко, Валерию Леонтьеву, Иосифу Кобзону, Эдуарду Хилю, Ларисе Долиной, Юрию Антонову, телеведущему Юрию Николаеву и другим.

Ведущие

В разные годы ведущими церемонии вручения премии были представители отечественного шоу-бизнеса: певцы Алла Пугачева, Николай Басков, телеведущие Иван Ургант, Дмитрий Нагиев, Яна Чурикова, Валдис Пельш, юмористы Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков и другие.

Награда

В год основания премии награда выглядела как миниатюрный золотой граммофон с хрустальными деталями, расположенный на тонком мраморном постаменте.

С 2002 года лауреатам вручался небольшой золотой граммофон, исполненный в ретро-стиле и установленный на хрустальном постаменте с лазерной гравировкой.

С 2012 года награда представляет собой статуэтку в виде трубы граммофона, расположенную на платформе из оптического стекла с лазерной гравировкой. Ее автором является американский дизайнер Карим Рашид. На протяжении трех лет статуэтки изготавливались на заводе в Чикаго (штат Иллинойс, США). С 2015 года их производство осуществляют специалисты московской художественно-производственной студии Art4you. Высота награды составляет 20 см, масса - 1,1 кг (вместе с постаментом). Лауреаты также получают диплом от "Русского радио".

Организаторы

Организатор церемонии - АО "Русское радио - Евразия". Оно является дочерней структурой АО "Русская медиагруппа" - российского медиахолдинга, в состав которого входит "Русское радио". Генеральный директор "Русской медиагруппы" - Любовь Маляревская.

"Золотой граммофон" - 2023

Номинантами премии являются Николай Басков, Дмитрий Маликов, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Лариса Долина и другие популярные артисты.

Ведущими церемонии в "Крокус сити холле" будут певец Филипп Киркоров, актер Дмитрий Хрусталев и радиоведущий Антон Юрьев.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером премии.