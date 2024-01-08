Курсы валют стран СНГ и Грузии в 2023 году

По итогам года рост по отношению к доллару США показали национальные валюты Казахстана и Молдавии

ТАСС-ДОСЬЕ. По итогам 2023 года рост по отношению к доллару США показали национальные валюты Казахстана и Молдавии. Больше остальных укрепился молдавский лей - на 8,8%. Подешевели к доллару валюты Армении, Белоруссии, Киргизии, России, Таджикистана и Украины, сильнее всего потерял в цене российский рубль - 27,5%. При этом в Азербайджане, Грузии и Туркмении по итогам года курсы доллара не изменились.

Азербайджан

С апреля 2017 года в этом государстве действует фиксированный курс - 1,7 маната за $1.

Армения

В начале года доллар стоил 394 драма, а весной подешевел до уровня около 385 драмов. 19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, а 28 сентября президент непризнанной НКР Самвел Шахраманян подписал указ о роспуске всех госорганов, армянское население Карабаха массово покинуло регион. В этих условиях драм резко подешевел (в пике 4 октября - 429 единиц за $1). Однако через несколько дней курс стабилизировался на отметке около 400 драм за $1. На 31 декабря 2023 года Центральный банк Республики Армения зафиксировал курс в 404,8 драмов за $1. Всего по итогам года армянская валюта ослабла к доллару на 2,7%.

Белоруссия

1 января 2023 года доллар США стоил 2,73 белорусского рубля. В начале года, вслед за российским рублем, белорусская валюта ненадолго укрепилась до 2,62 белорусского рубля за $1, но затем начала ослабевать. В июне, впервые с весны 2022 года, был преодолен психологический рубеж в 3 белорусских рубля за $1. В первой половине октября курс опускался до 3,36 белорусского рубля за $1. 31 декабря доллар стоил 3,18 белорусского рубля. Таким образом, белорусская валюта ослабла на 16,5%.

Грузия

В начале года доллар стоил 2,7 лари, вплоть до мая грузинская валюта укреплялась, дойдя до отметки в 2,48 лари за $1. Однако затем снова подешевела, закончив год почти на той же отметке, что и в январе - 2,69 лари за $1.

Казахстан

На 1-4 января 2023 года официальный курс доллара был установлен на уровне 462,65 тенге. Первый квартал был отмечен укреплением казахстанской валюты - до 431 тенге за $1, однако затем он закрепился на значениях около 435 единиц за $1. В августе тенге начал дешеветь, вплотную приблизившись к отметке 480 единиц за $1, однако к концу года укрепился до 453 единиц. Всего по итогам 2023 года доллар подешевел к тенге на 2%.

Киргизия

В начале года курс киргизского сома был зафиксирован на уровне 85,86 за $1. В отличие от 2022 года курс не был подвержен сильным колебаниям. В феврале доллар подорожал до 87, а в октябре - до 89 сомов. На период с 30 декабря 2023 года по 7 января 2024 года курс был зафиксирован на уровне 89,09 сома за $1. Всего по итогам года киргизская валюта ослабла к американской на 3,8%.

Молдавия

В начале 2023 года доллар стоил 19,13 лея. В целом на протяжении года Нацбанк Молдавии укреплял лей, доведя его к концу декабря до 17,45 лея. Всего молдавская валюта укрепилась к доллару по итогам года на 8,8%.

Россия

В новогодние праздники 2023 года доллар стоил 70,33 рубля. На 31 декабря был установлен курс в 89,69 рубля. Всего по отношению к доллару рубль ослаб на 27,5%.

Таджикистан

В начале 2023 года в Таджикистане действовал курс в 10,2 сомони за $1. В феврале курс был зафиксирован на уровне 10,96 сомони за $1 и оставался на этой отметки до конца года. Всего таджикистанская валюта подешевела к доллару на 7,5%.

Туркмения

С января 2015 года в Туркмении действует фиксированный официальный курс 3,5 маната за $1.

Узбекистан

В Узбекистане в 2023 года продолжилось начавшееся с марта 2020 года плавное снижение сума к доллару. В начале года доллар стоил 11,25 тыс. сумов, к 31 декабря 2023 года он вырос до 12,38 тыс. сумов. Таким образом, узбекистанская валюта подешевела на 10%.

Украина

С июля 2022 года Нацбанк Украины удерживал курс гривны на уровне 36,56 за $1. В октябре 2023 года было анонсирован отказ от фиксированного курса. В ноябре гривна временно укреплялась до 36 единиц за $1, однако затем курс начал расти. В середине декабря впервые был преодолен рубеж в 37 гривен за $1. На 31 декабря курс был зафиксирован на уровне 37,98 гривны за $1. Всего по итогам года украинская денежная единица подешевела к доллару на 3,9%.