Хронология крупных пожаров на рынках России

В Челябинске 19 января произошел пожар в торговых рядах на площади 1,2 тыс. кв. м

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 января 2024 года в Челябинске загорелись торговые ряды. В момент начала пожара рынок был закрыт, людей внутри не было. По последним данным, возгорание было локализовано на площади 1,2 тыс. кв. м в пределах торговых павильонов.

ТАСС подготовил хронологию крупных пожаров на рынках в России, площадь которых превысила 1 тыс. кв. м, или в результате которых имелись пострадавшие. Всего с начала 2023 года сообщалось о 10 таких случаях (включая ЧП 19 января 2024 года в Челябинске).

15 января 2023 года в городском округе Кинель в Самарской области произошел пожар на продовольственном рынке. Горели торговые ряды на площади 1,5 тыс. кв. м. В результате погиб мужчина. В тушении пожара участвовали 118 человек и 46 единиц техники, а также три пожарных поезда.

В ночь на 28 января 2023 года в Московской области на 65-м км МКАД на территории рынка "Синдика" загорелся склад со стройматериалами. Здание площадью 2,1 тыс. кв. м полностью выгорело. Пожарным удалось не допустить перехода огня на соседнее здание. Жертв и пострадавших не было.

30 марта 2023 года в Ставропольском крае на рынке "Привокзальный" в районе 3-го км автодороги Пятигорск - Георгиевск произошел пожар. Открытое горение было ликвидировано на площади 3,5 тыс. кв. м спустя почти полтора суток. Жертв и пострадавших не было.

25 мая 2023 года в Одинцове на строительном рынке "Акос" загорелся торговый павильон. Пожар удалось локализовать на площади 1 800 кв. м. Жертв и пострадавших не было.

22 июня 2023 года в поселке Янтарный Аксайского района Ростовской области произошел пожар на складе с посудой и электротехникой на территории рынка. Огонь был ликвидирован на площади 2 тыс. кв. м. Группировка по тушению насчитывала 117 человек и 46 единиц техники, на месте работали вертолет Ми-8 МЧС России и два пожарных поезда. Жертв и пострадавших не было.

27 августа 2023 года в Пятигорске на рынке "Лира" сгорел магазин постельного белья. Огнем было охвачено около 1 тыс. кв. м. Жертв не было, одному из пожарных стало плохо из-за теплового удара.

30 ноября 2023 года в Ростове-на-Дону произошел пожар на территории рынка "Темерник". Горели торговые вещевые павильоны. Локализовать пожар удалось на площади 4 тыс. кв. м. Тушение осложняли плотная застройка и быстрое распространение огня. К ликвидации возгорания было привлечено 113 человек и 33 единицы техники. Жертв и пострадавших не было.

1 декабря 2023 года на юго-востоке Москвы произошел пожар на территории рынка "Садовод". Пострадали два человека. В МЧС сообщили об эвакуации 350 человек. Площадь возгорания достигала 600 кв. м.

2 декабря 2023 года в Набережных Челнах произошел пожар в здании авторынка "Гараж-500". Огонь охватил кровлю здания на площади до 6,8 тыс. кв. м. Всего к ликвидации пожара были привлечены более 130 человек и 40 единиц техники. Жертв и пострадавших не было.