Что известно об атомных проектах России за рубежом

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси 23 января 2024 года по видео-конференц-связи дают старт заливке бетона в основание четвертого энергоблока египетской АЭС "Эд-Дабаа"

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 января 2024 года президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси по видео-конференц-связи принмают участие в торжественной церемонии по случаю начала заливки бетона в основание четвертого энергоблока египетской АЭС "Эд-Дабаа", которая строится на побережье Средиземного моря при поддержке российской госкорпорации "Росатом". ТАСС подготовил материал о других проектах строительства АЭС за рубежом по российским проектам.

История, портфель заказов

СССР осуществлял работы по возведению АЭС в других странах с начала 1960-х годов. В октябре 1966 года была введена в эксплуатацию первая такая станция - в городе Райнсберге, ГДР (ныне Германия; станция закрыта в 1990 году). В 1970-х - начале 1980-х годов производственные объединения "Атомэнергоэкспорт" и "Зарубежатомэнергострой" вели строительство АЭС в Болгарии, Финляндии, Чехословакии, Венгрии, на Кубе и других странах. Однако в начале 1990-х годов многие из этих проектов были либо приостановлены, либо полностью закрыты.

В настоящее время зарубежную деятельность в сфере атомной энергетики осуществляют компании и организации, входящие в структуру госкорпорации "Росатом" ("Атомстройэкспорт", "Русатом оверсиз", "Русатом энерго интернешнл", "Русатом - международная сеть" и другие).

Росатом занимает первое место в мире по числу проектов строительства АЭС за рубежом - 33 энергоблока. Помимо сооружения АЭС, Россия осуществляет экспорт ядерного топлива (РФ занимает 16% мирового рынка) и услуг в области обогащения природного урана, занимается геологоразведкой и добычей урана за рубежом, созданием исследовательских ядерных центров в разных странах и прочим. По данным Росатома, общая стоимость портфеля зарубежных заказов в 2023 году составила около $200 млрд.

Бангладеш (АЭС "Руппур")

В ноябре 2011 года Россия и Бангладеш подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве первой бангладешской АЭС "Руппур" (в 160 км к западу от столицы Бангладеш - города Дакки). Станция будет оснащена двумя энергоблоками с реакторами ВВЭР-1200. В середине декабря 2015 года был заключен генеральный контракт. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт". В начале 2017 года правительство РФ предоставило Бангладеш государственный кредит в размере $11,38 млрд для финансирования основного этапа сооружения АЭС. Строительство 1-го энергоблока началось 30 ноября 2017 года, 2-го - 14 июля 2018 года. Пуск АЭС намечен на 2024 год.

Белоруссия (Белорусская АЭС)

15 марта 2011 года Россия и Белоруссия подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве первой белорусской АЭС. В июле 2012 года между российским "Атомстройэкспортом" и белорусским ГУ "Дирекция строительства атомной электростанции" был заключен генконтракт на сооружение двух энергоблоков проекта ВВЭР-1200. На сооружение АЭС Россия выделила Белоруссии кредит в размере $10 млрд, что покрывает 90% стоимости контракта. Оставшиеся 10% были дополнительно прокредитованы Внешэкономбанком РФ по просьбе белорусской стороны. Работы по строительству АЭС начались в ноябре 2013 года. Станция построена недалеко от города Островец Гродненской области в 130 км к северо-западу от Минска. Физический пуск первого блока станции состоялся 7 августа 2020 года, 3 ноября энергоблок был включен в объединенную энергосистему. Второй блок был запущен 26 апреля 2022 года, акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса второго энергоблока БелАЭС был подписан членами госкомиссии 1 ноября 2023 года.

Венгрия (АЭС "Пакш-2")

В настоящее время на венгерской АЭС "Пакш" (в центре страны), сооруженной в 1983-1987 годах по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР. В 2005-2009 годах "Атомстройэкспорт" осуществил программу продления срока их службы до 2032-2037 годоа, их суммарная мощность была увеличена с 1 760 до 2 000 МВт (производят порядка 50% электроэнергии, потребляемой Венгрией).

В январе 2014 года Россия и Венгрия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии, предусматривающее строительство силами Росатома третьей очереди (5-го и 6-го энергоблоков) этой АЭС (проект "Пакш-2"). Контракт на постройку двух блоков ВВЭР-1200 был подписан в декабре 2014 года госкорпорацией "Росатом" и венгерской энергокомпанией MVM. Стоимость проекта "Пакш-2" оценивается в €12,5 млрд. Россия предоставила Венгрии кредит на €10 млрд. Несмотря на санкции в отношении России, введенные Евросоюзом и Венгрией в 2022 году, венгерская сторона не отказывается от "Пакш-2". 30 августа 2022 года Управление по атомной энергии Венгрии выдало разрешение на начало строительства пятого энергоблока, после чего Росатом приступил к земляным работам на объекте. Завершение работ запланировано на 2030 год.

Египет (АЭС "Эд-Дабаа")

В ноябре 2015 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о строительстве Росатомом первой египетской АЭС в составе четырех энергоблоков ВВЭР-1200. АЭС, получившая название "Эд-Дабаа", сооружается на берегу Средиземного моря в провинции Матрух (300 км к северо-западу от Каира). Стоимость контракта - $30 млрд. Большая его часть будет профинансирована за счет российского кредита ($25 млрд). 11 декабря 2017 года были подписаны акты о начале работ по контрактам. Начало строительства планировалось в 2020 году, однако было отложено из-за пандемии коронавируса и стартовало 20 июля 2022 года. Запуск 1-го энергоблока намечен на 2026 год. Строительство всех четырех блоков АЭС планируется завершить к 2029 году.

Индия (АЭС "Куданкулам")

В 1998 году Министерство РФ по атомной энергии и Индийская корпорация по атомной энергии (Nuclear Power Corporation of India Limited, NPCIL) подписали соглашение о строительстве двух энергоблоков АЭС "Куданкулам" с двумя реакторами ВВЭР-1000 в индийском штате Тамилнад. Они были построены и сданы в эксплуатацию в 2016-2017 годах.

В апреле 2014 года была достигнута договоренность о сооружении второй очереди АЭС на основе проекта ВВЭР-1000. Его стоимость - около $6,4 млрд (из них $3,4 млрд из российских кредитов). Строительство 3-го блока началось в июне 2017 года, 4-го - в октябре 2017 года. Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2024-2025 годах.

1 июня 2017 года "Атомстройэкспорт" и NPCIL подписали рамочное соглашение по строительству 5-го и 6-го блоков с реакторами ВВЭР-1000. 31 июля 2017 года стороны заключили контракты на первоочередные проектные работы, рабочее проектирование и поставку основного оборудования для третьей очереди. Работы по возведению 5-го и 6-го блоков стартовали 29 июня и 21 декабря 2021 года соответственно. Их планируется запустить в 2026-2027 годах.

Иран (АЭС "Бушер")

25 августа 1992 года Россия и Иран подписали два соглашения - о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии и о продолжении строительства иранской АЭС недалеко от города Бушер на юге страны (было начато в 1975 году западногерманским концерном, прервано в 1979 году после начала исламской революции). В 1995 году "Зарубежатомэнергострой" (сейчас "Атомстройэкспорт") заключил контракт с Организацией по атомной энергии Ирана по достройке и реконструкции 1-го блока АЭС. В сентябре 2011 года он был подключен к сети, его официальная передача Ирану состоялась в сентябре 2013 года.

В ноябре 2014 года был подписан контракт на сооружение второй очереди АЭС - 2-го и 3-го энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 (2-й энергоблок немецкого проекта к достройке не пригоден и подлежит разборке). Стоимость их строительства составила около $10 млрд, финансовое обеспечение взял на себя иранский заказчик - Компания по производству и развитию атомной энергии Ирана (Nuclear Power Production and Development Company of Iran, NPPD). Генподрядчиком является "Атомстройэкспорт". Церемония закладки первого камня состоялась в сентябре 2016 года. В октябре 2017 года был дан старт строительно-монтажным работам на котловане основных зданий второй очереди станции. 10 ноября 2019 года началось строительство второго энергоблока. Планируется, что в эксплуатацию 2-й и 3-й блоки будут введены в 2025 году и 2027 году соответственно.

Китай (Тяньваньская АЭС)

К настоящему времени на Тяньваньской АЭС (близ села Тяньвань в провинции Цзянсу на востоке страны) Росатомом уже построено четыре энергоблока, общая стоимость которых оценивается в €3,1 млрд.

Межправительственное соглашение о строительстве 1-го и 2-го блоков было подписано в 1992 году. Контракт об их возведении "Атомстройэкспорт" и Цзянсуская корпорация ядерной энергетики (Jiangsu Nuclear Power Corporation, JNPC) заключили в декабре 1997 года. В соответствии с ним, энергоблоки оснащены реакторами ВВЭР-1000/428. Они были введены в эксплуатацию в 2007 году.

В ноябре 2010 года "Атомстройэкспорт" и JNPC подписали генеральный контракт на сооружение 3-го и 4-го энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000. Работы по возведению 3-го блока начались в декабре 2012 года, энергетический пуск был осуществлен 30 декабря 2017 года. К работе над 4-м блоком приступили в 2013 году, его пуск состоялся 27 октября 2018 года. Окончательная передача заказчику состоялась в конце 2020 года.

8 июня 2018 года подписан межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение энергоблоков 7-го и 8-го блоков с реакторами ВВЭР-1200, которые относятся к новейшему поколению 3+. 7 марта 2019 года был подписан генеральный контракт на сооружение этих энергоблоков (5-й и 6-й блоки Китай построил по собственному проекту). Церемония начала строительства 7-го блока состоялась 19 мая 2021 года, 8-го блока - 28 февраля 2022 года. Их запуск намечен на 2028 год.

Китай (АЭС "Сюйдапу")

8 июня 2018 года "Атомстройэкспорт" и Китайская корпорация ядерной промышленности (China National Nuclear Corporation, CNNC) подписали протокол о сотрудничестве, а также рамочный контракт о сооружении 3-го и 4-го энергоблоков АЭС "Сюйдапу" в провинции Ляонин на северо-востоке КНР (1-й и 2-й блоки строит китайская сторона). 7 марта 2019 года был подписан контракт на технический проект, 5 июня - генеральный контракт на возведение этих блоков. Работы на 3-м блоке начались 28 июля 2021 года, на 4-м - 19 мая 2022 года. Планируется их оснащение двумя реакторами ВВЭР-1200. Ввод в коммерческую эксплуатацию намечен на 2027 год и 2028 год соответственно.

Турция (АЭС "Аккую")

12 мая 2010 года Россия и Турция заключили межправительственное соглашение о строительстве первой турецкой АЭС "Аккую" в провинции Мерсин на юго-востоке страны. Документ предусматривает сооружение четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200. Проект реализуется по модели "строй - владей - эксплуатируй" (Build - Own - Operate), которая до сих пор не использовалась при строительстве атомных электростанций. Заказчиком работ, а также владельцем атомной станции, включая выработанную электроэнергию, стала российская проектная компания "Аккую нуклеар" (Akkuyu Nuclear). В настоящее время почти 100% ее акций владеют компании Росатома. Заливка первого бетона под энергоблок №1 АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 года, под блок №2 - в конце июня 2020 года, строительство блока №3 началось 10 марта 2021 года, блока №4 - 21 июля 2022 года. Церемония загрузки топлива в первый энергоблок состоялась 27 апреля 2023 года, предполагается, что его физический пуск состоится в 2024 году. Остальные энергоблоки, как ожидается, заработают до 2026 года. Общая стоимость проекта оценивается в $22 млрд. Помимо "Аккую", Турция обсуждает с Россией строительство еще двух АЭС.

Другие страны

Росатомом обсуждаются или заключены предварительные соглашения о строительстве энергоблоков в таких странах, как Армения, Бразилия, Киргизия, Мьянма, Нигерия, Узбекистан и Шри-Ланка. Госкорпорация участвует в конкурсе на строительство АЭС в Казахстане.

В Финляндии Росатом в 2016 году начал подготовительные работы по проекту АЭС "Ханхикиви" с реактором ВВЭР-1200. Однако в 2022 года контракт на строительство был расторгнут в одностороннем порядке финской стороной.