Что известно о новом лидере Малайзии султане Ибрагиме

Его избрали правителем страны в октябре 2023 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 31 января 2024 года в должность верховного главы Малайзии вступает султан штата Джохор Ибрагим ибни султан Искандар. Он был избран правителем страны в октябре 2023 года и будет исполнять обязанности в течение пяти лет (Малайзия - конституционная выборная монархия).

Тунку (титул принца) Ибрагим родился 22 ноября 1958 года в Джохор-Бару - столице штата Джохор на юге полуострова Малакка в Малайзии (один из девяти штатов страны, которые управляются наследными правителями). Его отец - в то время принц Искандар, мать - англичанка Жозефина Руби Треворроу. В 1981-2010 годах Искандар был султаном Джохора, в 1984-1989 годах - верховным правителем Малайзии.

В 1968-1970 годах Ибрагим получил среднее образование в Сиднее (Австралия). Затем прошел обучение в Малазийской школе армейской подготовки и на курсах военной подготовки в США (на базах Форт-Беннинг в Джорджии и Форт-Либерти в Северной Каролине). Учился в Школе права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса (Медфорд, США), где прослушал курс по "стратегическим исследованиям в Юго-Восточной Азии", а также по международному морскому праву.

Работал на различных должностях в правительстве Джохора, в том числе в секретариате, казначействе, департаментах сельского и городского планирования, а также лесного хозяйства.

В июле 1981 года, когда его отец стал султаном Джохора, Ибрагим получил титул наследного принца (Тунку Махкота). В 1984-1989 годах, когда султан Искандар занимал пост верховного главы Малайзии, Ибрагим был регентом в Джохоре. После смерти отца в январе 2010 года он был провозглашен правителем Джохора.

В октябре 2023 года султан Ибрагим был избран на пост верховного правителя Малайзии (избирается из числа наследных монархов девяти штатов по принципу ротации; выполняет в основном представительские функции).

Султан Ибрагим ибни султан Искандар имеет несколько наград, в том числе зарубежных - орден Короны Брунея (2014) и орден Сикатуны (Филиппины, 2019).

Султан любит играть в поло и теннис, среди увлечений называет авиацию (имеет лицензию пилота), автомобили и мотоспорт. Под его руководством с 2001 году в Джохоре с целью привлечения туристов и сбора средств нуждающимся проводятся ежегодные мотоциклетные туры, сам султан неоднократно был их участником.

Состоит в браке с 1982 года, его жена - Раджа Зарит София, дочь бывшего султана штата Перак. У них пятеро детей. Наследник - старший сын Исмаил.