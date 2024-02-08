Что известно о Валерии Залужном

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко 8 февраля сообщил об отправке в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 февраля 2024 года украинский президент Владимир Зеленский назначил нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Валерия Залужного сменил Александр Сырский.

Валерий Федорович Залужный родился 8 июля 1973 года в Новограде-Волынском Житомирской области Украинской ССР (ныне Звягель, Житомирская область, Украина).

В 1989-1993 годах учился в Новоград-Волынском машиностроительном техникуме. В 1997 году окончил Одесский институт сухопутных войск (ныне Военная академия, Одесса), в 2007 году - Национальную академию обороны Украины в Киеве (оперативно-тактический уровень), в 2014 году - Национальный университет обороны Украины им. Ивана Черняховского (бывший Национальная академия обороны Украины; оперативно-стратегический уровень), в 2020 году - магистратуру Национального университета "Острожская академия" (Острог, Ровненская область) по специальности "международные отношения".

В декабре 2023 года защитил диссертацию по праву и получил научную степень доктора философии в Одесской юридической академии. Как сообщало украинское издание "Громадське" ("Общественное"), тема научной работы не раскрывается, так как "составляет государственную тайну в сфере обороны, государственной безопасности и охраны правопорядка". При этом, по данным информационной системы Национального агентства Украины по обеспечению качества высшего образования, из ключевых слов диссертации следует, что она связана с военной дисциплиной, дисциплинарными проступками и взысканиями.

С 1997 года - на военной службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ). В 1997-2005 годах занимал должности командира взвода, роты и батальона.

В 2007-2009 годах - начальник штаба - первый заместитель командира 24-й отдельной механизированной бригады, в 2009-2012 годах - командир 51-й отдельной механизированной бригады 13-го армейского корпуса сухопутных войск ВСУ.

С июля 2014 года в составе ВСУ принимал участие в конфликте в Донбассе.

В 2014-2015 годах занимал должность заместителя начальника управления боевой подготовки командования сухопутных войск ВСУ.

В 2015-2016 годах - начальник управления боевой подготовки - заместитель командующего войсками по боевой подготовке управления оперативного командования "Восток" сухопутных войск ВСУ.

В 2016-2017 годах был заместителем командующего войсками оперативного командования "Юг" сухопутных войск ВСУ.

В 2017-2018 годах - начальник штаба - первый заместитель командующего войсками оперативного командования "Запад" сухопутных войск ВСУ.

23 августа 2017 года Валерию Залужному было присвоено звание генерал-майора.

С 2018 по 2019 год - первый заместитель начальника Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины.

В 2019-2021 годах - командующий войсками оперативного командования "Север" сухопутных войск ВСУ.

27 июля 2021 года указом президента страны Владимира Зеленского Валерий Залужный был назначен главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Сменил на этой должности Руслана Хомчака.

24 августа 2021 года Залужному было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины (с 28 июля 2021 года).

В России в отношении Валерия Залужного Следственным комитетом РФ 30 декабря 2022 года возбуждено уголовное дело по ст. 356 Уголовного кодекса РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). 30 мая 2023 года стало известно, что Валерий Залужный объявлен в розыск по линии МВД России (номер статьи УК РФ не уточнялся).

Генерал (4 марта 2022 года).

Владеет английским и русским языками.

Женат. Имеет двух дочерей.