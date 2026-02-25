Форум будущих технологий. Обозрение главных научных трендов России

Мероприятие пройдет 25-26 февраля 2026 года в конгресс-центре Центра международной торговли

ТАСС-ДОСЬЕ. 25-26 февраля 2026 года в конгресс-центре Центра международной торговли состоится IV Форум будущих технологий. В этом году форум будет посвящен темам формирования биоэкономики в России и применения биотехнологий в отраслях экономики.

Основные сведения

Форум будущих технологий (ФБТ) проходит ежегодно в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина от 25 апреля 2022 года. С инициативой организации мероприятия выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Сопредседателями оргкомитета форума являются заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

На форуме представители органов государственной власти, бизнеса, ведущие эксперты и ученые обсуждают передовые направления технологического развития. Цели форума - продвижение новых технологических индустрий, обозначение перспектив внедрения научных разработок в реальный сектор экономики, формирование образа технологического будущего России.

Оператор форума - фонд Росконгресс. Мероприятие проводится при поддержке правительства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Российской академии наук, Курчатовского института, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторы - правительство Москвы, Газпромбанк и Росатом. ТАСС является информационным партнером форума.

Бессменным местом проведения Форума будущих технологий является московский Центр международной торговли (ЦМТ). В работе всех трех ранее состоявшихся форумов принимал участие Путин.

Форум-2023

Первый ФБТ состоялся 10-14 июля 2023 года и был посвящен квантовым технологиям. Его девиз формулировался как "Опережая время". Площадку посетили более 1,4 тыс. человек, в том числе 750 специалистов из российских и зарубежных научных учреждений. Гостями форума стали представители Австралии, Белоруссии, Бразилии, Германии, Индии, КНР, Франции и Швеции.

На выставке в рамках форума госкорпорация "Росатом" продемонстрировала самый мощный в России 16-кубитный квантовый компьютер на ионах, ОАО "РЖД" - строящуюся магистральную квантовую сеть. В рамках форума было объявлено о создании квантового кластера на базе инновационного центра "Сколково".

На форуме был дан старт приему заявок на первую Национальную научную премию "Вызов" (ее вручение прошло в декабре 2023 года).

Пленарное заседание ФБТ состоялось 13 июля и было посвящено обсуждению приоритетных задач в развитии технологий вычисления и передачи данных, их потенциала для роста экономики и повышения качества жизни людей. На заседании выступил Путин. В своей речи глава государства высказался за увеличение поддержки крупных научных проектов, в том числе в области квантовых технологий, за обновление программы мегагрантов, а также о необходимости подготовки нового национального проекта по формированию экономики данных. Также Путин обратил внимание на растущий интерес молодежи к военным и инженерным профессиям.

По итогам форума президент дал несколько поручений правительству, в частности, касавшихся увеличений грантов по господдержке научных исследований.

Форум-2024

II Форум будущих технологий состоялся 13-14 февраля 2024 года и был посвящен будущему медицины. Всего форум собрал 1,8 тыс. участников из 19 стран мира.

На пленарном заседании "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время" выступил Путин. В своей речи он объявил, что Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака, а также должна сохранять самодостаточность и быть готовой к угрозе новых эпидемий. Глава государства поручил правительству запустить нацпроект по развитию современных технологий сбережения здоровья. Путин сообщил о повышении зарплат медиков и заявил, что система физической культуры и спорта в стране должна быть избавлена от чрезмерной коммерциализации.

Президент провел встречу с учеными и посетил в ЦМТ выставку, на которой ознакомился с передовыми медицинскими разработкам, в частности, с российским аппаратом для восстановления зрения с применением нейротехнологий и с системой диагностики на основе искусственного интеллекта.

Форум-2025

III ФБТ прошел 20-21 февраля 2025 года и был посвящен новым материалам и химии. Площадка собрала 1,7 тыс. участников из России и 37 зарубежных стран.

В ходе пленарного заседания Путин коснулся широкого круга вопросов. Он указал, что советская химическая промышленность, которая в свое время занимала второе место в мире и первое в Европе, была во многом растранжирена и растрачена, и это "очень стыдно". Вместе с тем глава государства отметил, что внешние ограничения и проблемы, с которыми столкнулась Россия, сыграли стимулирующую роль для отечественных науки и бизнеса. Путин заявил, что Россия должна нарастить добычу редкоземельных металлов, чтобы соответствовать динамике прогресса (среди первоочередных задач президент назвал добычу лития). В числе примеров новых материалов, уже применяющихся в России, Путин привел боеголовки "Орешника", которые выдерживают температуру, равную температуре Солнца. Кроме того, в ходе дискуссии он отметил, что Россия в аграрной сфере научилась выращивать все, вплоть до бананов, этот потенциал национальным производителям нельзя утрачивать.

Также в ходе форума президент РФ осмотрел несколько стендов выставки. В частности, ему продемонстрировали кролика с имплантированным кровеносным сосудом, примеры биоразлагаемых полимеров для искусственных органов и устройства для создания бионических протезов.

Сайт

Сайт ФБТ - https://future-forum.tech/.