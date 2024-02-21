Отзывы лицензий на осуществление банковских операций у кредитных организаций

ЦБ 21 февраля отозвал лицензию у Киви-банка

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 февраля 2024 года Банк России (ЦБ РФ) отозвал лицензию у Киви-банка, занимавшего 89-е место в России по размеру активов. Это первый случай отзыва банковской лицензии в России с августа 2022 года.

ТАСС подготовил материал о том, как эта мера принималась в РФ ранее.

Причины отзывов, законодательство

Банк России может отзывать лицензии у кредитных организаций на основании ст. 20 закона "О банках и банковской деятельности" от 2 декабря 1990 года, в которой помимо прочего перечислены основания для такой меры. Обычно лицензии в России отзываются из-за участия банка в легализации доходов, добытых преступных путем, рискованной кредитной политики, плохого финансового состояния, проведения сомнительных операций, неисполнения предписаний регулятора, предоставления ложной отчетности и т. д. При этом в некоторых случаях, например, если проблемы возникли у крупного банка, ЦБ РФ может вместо крайней меры - отзыва лицензии - осуществить меры по его оздоровлению (санации).

Перед отзывом лицензии Банк России обязательно принимает меры в отношении кредитных организаций, нацеленные на улучшение их финансового состояния или исправление других нарушений. Отзыв лицензии происходит, если эти меры не помогли.

После отзыва лицензии Банк России назначает в кредитную организацию временную администрацию, которая далее занимается процессом ее ликвидации в рамках закона "О несостоятельности (банкротстве)". Если банк был участником Системы страхования вкладов, его вкладчикам выплачивается возмещение: в случае депозитов частных лиц и индивидуальных предпринимателей - в размере не более 1,4 млн рублей.

Закон не запрещает владельцам кредитной организации оспорить отзыв лицензии в судебном порядке, однако происходит это редко. В 2015 году судами были признаны незаконными приказы ЦБ об отзыве лицензий у АО "Профессионал банк" и у Атлас-банка, в 2021 году аналогично решения регуляторы были успешно оспорены "ЮМК банком" и банком "Платина". Однако ни в одном из этих случаев кредитные организации свою деятельность так и не возобновили. Единственный случай возобновления действия ранее отозванной лицензии произошел в 1998 году, когда ее вернули Тверьуниверсалбанку (впоследствии он был присоединен к Бинбанку, который, в свою очередь, в процессе санации был присоединен к ФК "Открытие").

Статистика, громкие случаи

Первое решение об отзыве лицензии было принято еще до распада СССР, менее чем через два месяца после принятия закона "О банках и банковской деятельности": 22 января 1991 года Центральный банк РСФСР (ныне Банк России) отозвал лицензию у томского банка "Универсал" из-за грубого нарушения законодательства (выдачу ссуд без гарантии, неоплату уставного капитала пайщиками и т. п.). Всего в 1991-1999 годах лицензии были отозваны у более чем 1300 кредитных организаций, пик пришелся на 1995-1998 годы, когда ежегодно лицензий лишались 200-300 банков.

С 2000 по 2012 год лицензий на осуществление банковских операций лишились 416 кредитных организаций. Однако тогда этот процесс проходил сравнительно безболезненно, т. к. лицензии отзывали, в основном, у мелких банков.

В 2013 году, вступив на пост главы ЦБ РФ, Эльвира Набиуллина заявила, что одним из приоритетных направлений деятельности регулятора является развитие надзора за кредитными организациями, после чего количество отзывов лицензий значительно увеличилось.

В 2013 и 2014 году лицензии были отозваны у 32 и 86 кредитных организаций соответственно. Самыми крупными из них по размеру активов стали Мастер-Банк (70-е место), Инвестбанк (79-е место).

В 2015 году лицензии были отозваны у 93 банков и НКО. Крупнейшими из них стали "Российский кредит" (45-е место), Пробизнесбанк (51-е место), СБ Банк (85-е место) и "НОТА-банк" (97-е место).

В 2016 году лицензии были отозваны у 97 банков. Крупнейшими стали Внешпромбанк (40-е место), "Интеркоммерц" (67-е место), Росинтербанк (68-е место), ВПБ (89-е место), Финпромбанк (94-е место) и БФГ-Кредит (99-е место).

В 2017 году лицензии были отозваны у 51 банка. Крупнейшие из них - "Югра" (29-е место), Татфондбанк (42-е место) и Росэнергобанк (92-е место).

В 2018 году были отозваны лицензии у 60 банков (из них ни одного из первой сотни по размеру активов).

Затем количество отзывов начало снижаться. В 2019 году лицензий лишились 28 кредитных организаций, в 2020 - 16, в 2021 - 26, в 2022 году - всего три. При этом ни один из банков не входил в первую сотню по размеру активов. В 2023 году Банк России впервые не прибегал к отзывам лицензий. Последним банком, который прекратил свою работу по решению ЦБ до этого перерыва, стал московский Кросна-Банк (290-е место) - его лишили лицензии 12 августа 2022 года из-за нарушения требований законодательства в области отмывания денег.

С начала функционирования Системы страхования вкладов в 2004 году произошло 549 страховых случаев, Агентство по страхования вкладов вернуло 4,4 млн вкладчиков более 2,3 трлн рублей.