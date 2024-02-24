Что известно о санкциях Австралии в отношении России

24 февраля 2024 года Канберра расширила российский санкционный список, включив в него 55 граждан и 37 организаций

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 февраля 2024 года власти Австралии расширили российский санкционный список, включив в него 55 граждан и 37 организаций. В него попали некоторые члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, главы ряда российских регионов, предприятия российского оборонного, энергетического и горнодобывающего секторов.

Австралия впервые ввела антироссийские санкции 19 марта 2014 года в связи с воссоединением Крыма с РФ (вслед за США, ЕС и Канадой). Наиболее значительное с 2014 года расширение санкционных мер произошло в феврале 2022 года после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик и начала спецоперации на Украине. Последний раз санкционный список расширялся 7 декабря 2023 года. На тот момент в нем числилось более 1,1 тыс. физических лиц и свыше 300 предприятий РФ. Персональные санкции, подразумевающие визовые ограничения и блокирование собственности и счетов в случае их нахождения в юрисдикции Австралии, коснулись руководства страны, командования вооруженными силами, ряда предпринимателей и журналистов. Кроме того, австралийские власти заморозили активы попавших в черный список компаний и запретили национальным организациям сотрудничество с ними.

Среди фигурантов черного списка президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко. Под действие санкций подпали российские банки Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, топливно-энергетические компании "Газпром", "Газпром нефть" и "Транснефть", "Роснефть", компании "Калашников", "Адмиралтейские верфи", "Туполев" и Государственный ракетный центр им. Макеева. Также в санкционный список включены предприятия "Камаз", "Ростелеком", "Русгидро", фонд "Сколково", новостное агентство "Спутник", госкорпорация "Росатом", золотодобывающая компания "Полюс" и металлургический холдинг "Северсталь" и другие.

Кроме того, австралийское правительство полностью закрыло доступ российских банков к рынкам капитала страны. Был запрещен экспорт в РФ вооружений и другой продукции военного значения, экспорт товаров и услуг, предназначенных для разведки и добычи нефти, газа и полезных ископаемых в РФ, ввоз бокситов и глинозема. Также действует запрет на поставки в Россию запчастей для инструментов и электрических машин, для бурения горных пород и грунта. Австралия ограничила импорт российской нефти, нефтепродуктов, угля, газа и золота. Правительство регулярно продлевает действие 35-процентной пошлины на товары, импортируемые из России.

С 2022 года Москва неоднократно объявляла об ответных санкциях против граждан Австралии. В настоящее время в списке лиц, которым запрещен въезд в РФ, числятся порядка 430 австралийских граждан. В частности, в апреле 2022 года в этот список были занесены 228 официальных лиц, в их числе занимавший в то время пост премьер-министра Скотт Моррисон и члены его кабинета, включая руководителей министерств иностранных дел, обороны, внутренних дел, финансов. Под санкции подпали также депутаты Палаты представителей и члены Сената. Как отметили в российском МИД, такие меры были предприняты в ответ на недружественные шаги австралийского правительства, "готового поддерживать любые действия, нацеленные на сдерживание России". Позднее санкции были распространены на подрядчиков военно-промышленного комплекса, включая компании Thales Australia, SYPAQ, Nuix, а также на ряд журналистов и муниципальных депутатов.