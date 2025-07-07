Что известно о "третьих партиях" в США

Илон Маск 6 июля подал заявку в Федеральную избирательную комиссию США на регистрацию политической партии "Америка"

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 июля 2025 года Илон Маск подал заявку в Федеральную избирательную комиссию США на регистрацию политической партии "Америка", которая, по его словам, вернет американцам "свободу".

Илон Маск, являющийся самым состоятельным человеком на планете, до 30 мая 2025 года был госслужащим США с особым статусом в администрации Дональда Трампа и фактически входил в ближайшее окружение президента США. После ухода из Белого дома и публичного выяснения отношений через социальные сети Маск выступил с резкой критикой законопроекта о госрасходах, налогах и потолке госдолга, который предусматривает его повышение на $5 трлн (подписан 4 июля). Объявляя о создании партии, Маск заявил, что планирует подорвать "однопартийную систему" в США, имея в виду слияние интересов демократов и республиканцев в стране.

ТАСС подготовил материал о "третьих партиях" США и их роли в американской политической системе.

Двухпартийная система

В США исторически сложилась двухпартийная система. Преобладающее значение в политической жизни страны имеют Демократическая (основана в 1828 году) и Республиканская (основана в 1854 году) партии. С 1850-х годов демократы и республиканцы попеременно побеждают на президентских выборах, а также контролируют обе палаты Конгресса и законодательные собрания штатов. Другие политические силы не играют заметной роли в жизни страны, в США их называют "третьими" или "малыми" партиями.

"Третьи партии"

Для того чтобы зарегистрироваться в качестве партии организации должны подать заявку в Федеральную избирательную комиссию США. Она изучает территориальную структуру, политическую активность, объемы финансирования и расходов и выносит консультативное заключение о том, может ли партия быть представлена на федеральном уровне или на уровне нескольких штатов.

В настоящее время на уровне штатов в США действуют более 230 партий и порядка 50 - на федеральном. Среди них есть социалистические, коммунистические, националистические, "зеленые", христианские, социал-демократические, либертарианские. Наиболее крупными из них считаются три: Конституционная, Партия "зеленых" и Либертарианская.

Конституционная партия основана в 1991 году консервативным политическим активистом Говардом Филлипсом в знак протеста против налоговой политики администрации Джорджа Буша (ст.). До 1999 года называлась Партия налогоплательщиков. Придерживается правых взглядов, основанных на идеологии "палеоконсерватизма" (совокупность консервативных политических принципов и религиозных ценностей). Идеологически близка к фракции традиционалистов Республиканской партии. Выступает за экономическую и политическую обособленность США и выход из международных договоров, ограничение иммиграции, беспрепятственное ношение огнестрельного оружия, снижение налогов и ассигнований на социальные программы, сохранение смертной казни, против абортов, эвтаназии, однополых браков.

Партия "зеленых" была официально учреждена в 2001 году профсоюзным активистом Хауи Хокинсом и преподавателем политологии и философии Джоном Рензенбринком. Придерживается идеологии "зеленой политики", социал-демократии и прогрессивизма. Выступает за социальное равенство, более справедливое перераспределение доходов, прямую демократию и сокращение госаппарата. Партия признает право на аборт и однополые браки, высказывается за отмену смертной казни, заявляет о необходимости выплатить репарации афроамериканцам за рабство, призывает к введению строгого контроля над личным огнестрельным оружием, сокращению военного бюджета, прекращению военных операций и возвращению американских войск в США.

Либертарианская партия основана в 1971 году политическим активистом Дэвидом Ноланом. Близка к аналогичному крылу Республиканской партии. Либертарианцы выступают за минимальное вмешательство государства в экономику страны, свободную рыночную экономику и международную торговлю, поддерживают права секс-меньшинств, право на ношение оружия, а также легализацию легких наркотиков и запрет смертной казни. Во внешней политике высказываются за невмешательство в дела других стран, считают, что США должны избегать как заключения союзов, так и отказаться от попыток выступать в роли мирового полицейского, и прекратить как экономические санкции, так и любую военную и экономическую помощь.

Региональные партии, как правило, действуют в рамках одного штата. Заметным влиянием пользуются лишь несколько из них. Например, левоцентристская Вермонтская прогрессивная партия, созданная в 1999 году. Ее идеология базируется на идеях социал-демократии, "зеленой политики" и демократического социализма. С партией тесно связан Берни Сандерс - независимый сенатор от Вермонта (с 2007 года, рекордсмен по пребыванию в Конгрессе среди независимых), называющий себя "демократическим социалистом".

Участие в парламентских выборах

"Третьи партии" регулярно участвуют в парламентских и региональных выборах, но лишь время от времени им удается провести своих представителей в местные органы власти и очень редко в Конгресс США. Наибольшего успеха добилась Вермонтская прогрессивная партия. В 2004 году она завоевала пять мест (из 180) в генеральной ассамблее штата Вермонт, став первой из "малых партий", получившей более одного депутатского места в законодательных органах власти. По итогам последних выборов 2024 года у партии пять мест в генассамблее штата.

В настоящее время в парламентах разных штатов представлено всего две небольшие партии. Помимо Вермонтской прогрессивной партии, одно место в сенате штата Юта принадлежит центристской партии "Вперед" (Forward Party; создана в 2022 году бывшим членом Демократической партии предпринимателем Эндрю Янгом).

Участие в президентских выборах

Обычно на президентских выборах кандидаты "третьих" партий набирают 1-2% голосов. Хотя в 1912 году экс-президенту Теодору Рузвельту, баллотировавшемуся в тот год от Прогрессивной партии, удалось получить голоса 27% избирателей и 88 выборщиков (второе место, наивысший результат среди "сторонних кандидатов"). В 1968 году кандидат от Американской независимой партии Джордж Уоллес завоевал 13,5% голосов избирателей и 46 выборщиков.

Считается, что их участие оттянуло голоса от кандидатов основных партий и отразилось на результатах выборов. Так, участие Теодора Рузвельта в 1912 году отняло голоса у республиканцев, что принесло победу демократу Вудро Вильсону, а в 1968 году голосов, отданных Джорджу Уоллесу, не хватило демократу Хьюберту Хамфри, и он проиграл республиканцу Ричарду Никсону.

На выборах 2020 года, по данным американских политологов, кандидат от Либертарианской партии Джоанн Йоргенсен, несмотря на слабый результат (за нее проголосовали 1,8 млн американцев, 1,2%), смогла оттянуть на себя голоса в некоторых "колеблющихся" штатах, что предопределило победу демократа Джо Байдена над республиканцем Дональдом Трампом.