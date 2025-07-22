ТАСС-ДОСЬЕ. 22 июля 2025 года исполнение обязанностей председателя Верховного суда РФ возложено на Юрия Иваненко, заместителя председателя ВС - председателя судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ. Председатель Верховного суда Ирина Подносова умерла 22 июля после тяжелой болезни.

ТАСС собрал основное, что известно об Иваненко.

Юрий Григорьевич Иваненко родился 31 августа 1966 году в деревне Бугалы Большереченского района Омской области.

В 1992 году окончил юридический факультет Омского государственного университета по специальности "правоведение".

Кандидат юридических наук. Защитил диссертацию по теме "Актуальные вопросы защиты чести, достоинства, деловой репутации граждан и деловой репутации юридических лиц" (1998).

С 1992 года работал судьей Советского районного суда Омска, с 1998 года был заместителем председателя Советского райсуда.

В 1999-2009 годах - судья, член президиума Омского областного суда.

В 2009-2015 годах - заместитель председателя Ленинградского областного суда. Возглавлял судебную коллегию по гражданским делам. В 2012-2015 годах был председателем экзаменационной комиссии Ленинградской области по приему квалификационного экзамена на должность судьи.

25 марта 2015 года был назначен Советом Федерации судьей Верховного суда РФ. Вошел в состав судебной коллегии по административным делам.

С 2016 года - член Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи, с 2022 г. - заместитель председателя комиссии.

С октября 2020 года по июль 2024 года - председатель 3-го судебного состава судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.

С 17 июля 2024 года - заместитель председателя Верховного суда - председатель судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.

Член президиума Верховного суда РФ, сопредседатель научно-консультативного совета.

Заслуженный юрист Российской Федерации (2022).

Имеет высший квалификационный класс судьи.