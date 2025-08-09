Что известно о транспортном коридоре Азербайджана через Армению

Он получит название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания"

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 августа 2025 года в Вашингтоне лидеры Азербайджана, Армении и США Ильхам Алиев, Никол Пашинян и Дональд Трамп приняли совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортного коридора между двумя закавказскими республиками. Транспортный коридор получит название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

Транспортный коридор

В Азербайджане транспортный маршрут, который должен связать основную территорию страны с ее эксклавом - Нахичеванской Автономной Республикой (НАР), известен как Зангезурский коридор. Маршрут проходит через Сюникскую область Армении, через территории, которые в Азербайджане называют Зангезуром.

Зангезур - это историко-географическая область Восточной Армении, расположенная на склонах Зангезурского хребта. В СССР в пределах Зангезура располагались Горисский, Кафанский, Мегринский, Сисианский районы Армянской ССР (ныне в составе Сюникской области Армении) и Лачинский, Кубатлинский, Зангеланский районы Азербайджанской ССР (ныне входят в Восточно-Зангезурский экономический район Азербайджана).

В Армении выступают против азербайджанского проекта, считая его угрозой территориальной целостности страны. В Ереване опасаются, что Баку и Анкара установят полный контроль над Зангезурским коридором в случае его открытия. Власти Армении предложили свой проект развития транспортных коммуникаций и соответствующей инфраструктуры под названием "Перекресток мира".

Проблема транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахичеванью

В советское время в состав Азербайджанской ССР входили две автономии: Нагорно-Карабахская автономная область и Нахичеванская Автономная Советская Социалистическая Республика (АССР), отделенная от Азербайджана территорией Армении. Нахичевань с Азербайджаном связывал транспортный коридор (автомобильная трасса и южное ответвление Закавказской железной дороги - Мегринская железная дорога), проходивший через южные районы Армянской ССР вдоль южной границы СССР с Ираном - реки Аракс.

В 1988 году Нагорно-Карабахская АО объявила о своем выходе из состава Азербайджанской ССР. Провозглашение в 1991 году Нагорно-Карабахской республики (непризнанная НКР, 1991-2023) положило начало открытому вооруженному противостоянию между Азербайджаном и Арменией. В ходе конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами, в том числе расположенными между НКР и иранской границей - Губадлинским (бывш. Кубатлинский), Зангеланским, Джебраильским и частью Физулинского района. Сухопутная связь Нахичеванской автономии с Азербайджаном была прервана, соединяющая их железная дорога разобрана. Добраться в Нахичевань из Азербайджана стало возможным только самолетом или через Иран.

Разблокирование транспортных коммуникаций стало одним из самых острых вопросов в отношениях Баку и Еревана. Особенное значение он приобрел в последние годы, когда Азербайджан и Армения начали подготовку проекта будущего мирного соглашения между странами.

Проект Азербайджана - Зангезурский коридор

Идея транспортного коридора через Армению, соединяющего основную территорию Азербайджана с его эксклавом Нахичеванью, вновь стала активно продвигаться Баку после обострения карабахского конфликта в 2020 году.

В сентябре 2020 года в НКР начались активные боевые действия, в результате которых Азербайджан взял под контроль большую часть территорий, находившихся в составе непризнанной республики, и вышел к границам Сюникской области Армении. Военный конфликт был прекращен после того, как 9 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны остались на занятых позициях, ряд районов Нагорного Карабаха перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. Заявление также содержало отдельный пункт о разблокировке всех экономических и транспортных связей в регионе. Армения соглашалась гарантировать "безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях". Контроль за транспортным сообщением, согласно документу, планировалось возложить на органы Пограничной службы ФСБ России.

При этом Зангезурский коридор в тексте заявления от 9 ноября 2020 года не упоминался. Однако Баку стал активно продвигать проект транспортного маршрута с автомобильным и железнодорожным сообщением протяженностью порядка 40 км через Сюникскую область Армении вдоль границы с Ираном. Его планируется соединить с магистралью Горадиз - Агбенд (западная территория Азербайджана) и магистралью Нахичевань - Джульфа - Ордубад (НАР). Движение людей и грузов по Зангезурскому коридору, по мнению азербайджанских властей, должно осуществляться без таможенного контроля со стороны Армении. Проект активно поддерживает Турция. В перспективе он позволит связать Турцию с Азербайджаном и странами Центральной Азии через Каспийское море.

5 марта 2021 года МИД Армении отметил, что заявление от 9 ноября 2020 года по прекращению боевых действий в Карабахе не подразумевает открытие коридора из Азербайджана через Сюникскую область Армении в Нахичевань.

20 апреля 2021 года в интервью гостелеканалу "АзТВ" Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан добьется создания Зангезурского коридора независимо от мнения Армении. Он добавил, что если Армения не позволит проложить маршрут по ее территории, то Баку готов решить этот вопрос силой. МИД Армении осудил высказывания азербайджанского президента, подчеркнув, что они наносят серьезный ущерб региональному миру и стабильности.

28 сентября 2023 года посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов сообщил в интервью агентству Reuters, что азербайджанские власти не намерены силой прокладывать сухопутный коридор через территорию Армении к Нахичевани и вводить туда войска, а рассчитывают на достижение договоренностей в ходе переговоров с Ереваном.

19 июля 2025 года на международном медиафоруме в Ханкенди президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что потенциал Зангезурского коридора в качестве международного транспортного маршрута оценивается в 15 млн тонн грузов в год. Он также сообщил, что Баку практически завершает строительство железной дороги до границы с Арменией и Ираном.

Проект Армении - "Перекресток мира"

Осенью 2023 года в ходе военной операции Азербайджан вернул контроль над территорией Нагорного Карабаха. 5 октября 2023 года Никол Пашинян подписал в Гранаде (Испания) декларацию, в которой признается площадь Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, включая Карабах.

17 октября 2023 года на заседании Европарламента премьер-министр Армении заявил, что Ереван готов открыть все коммуникации с Азербайджаном с условием, что они должны остаться под юрисдикцией тех стран, по территории которых проходят.

26 октября 2023 года армянский проект под названием "Перекресток мира" был официально представлен на международном форуме "Шелковый путь" в Тбилиси. Предполагается, что в перспективе проект обеспечит связь Армении с Турцией и Ираном, Азербайджана с Турцией, Грузией и Ираном. В случае реализации проекта Ереван готов восстановить Мегринскую железную дорогу, которая свяжет Армению с Азербайджаном, а также западные районы Азербайджана с Нахичеванью.

Согласно проекту, вся инфраструктура, включая автомобильные, железнодорожные, воздушные пути, трубопроводы, кабели, линии электропередач, должна находиться под суверенитетом и юрисдикцией тех стран, через которые они проходят. При этом каждая страна будет осуществлять пограничный и таможенный контроль на своей территории, а также обеспечивать безопасность инфраструктуры, включая безопасность товаров, транспортных средств и людей.

15 декабря 2023 года вице-премьер РФ Алексей Оверчук на заседании армяно-российской межправительственной комиссии сообщил, что Россия поддерживает проект "Перекресток мира".

12 октября 2024 года Никол Пашинян заявил, что Баку не желает принимать предложенный проект "Перекресток мира", так как считает, что Армения воспользуется им для укрепления собственной обороны. Позднее, 19 декабря 2024 года, премьер сообщил агентству Арменпресс, что Ереван направил Баку предложение по возобновлению железнодорожного сообщения, прерванного в начале 1990-х годов в связи с вооруженным конфликтом в Нагорном Карабахе.

8 января 2025 года Никол Пашинян в интервью Арменпресс заявил, что Армения не намерена предоставлять Азербайджану свою территорию для создания транспортного коридора, идущего в Нахичевань. Эта позиция была озвучена премьером-министром также 21 июня 2025 года на встрече с представителями армянской общины Стамбула.

16 июля 2025 года Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване заявил, что у Армении и Азербайджана сохраняются разногласия по поводу открытия коммуникаций. При этом, по словам Пашиняна, Ереван рассматривает возможность создания частной компании, которая привлечет инвестиции и будет управлять проектом "Перекресток мира". В этом контексте Пашинян напомнил, что ряд армянских инфраструктурных компаний уже находятся под управлением частных организаций по принципу аутсорсинга.

Предложения США об участии в проекте

10 июля 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Абу-Даби (ОАЭ) обсудили вопросы будущего мирного соглашения, включая проблему транспортных коммуникаций.

После переговоров в ряде региональных СМИ появилась информация о том, что США предложили передать под контроль частной компании управление планируемым транспортным коридором, соединяющим основную часть Азербайджана с Нахичеванью в рамках заключения мирного договора между Баку и Ереваном. Посол США в Турции Том Барак отмечал, что Вашингтон готов арендовать участок территории Армении, через который пройдут коммуникации, на 100 лет. Но в МИД Армении опровергли планы передачи контроля над коридором другой стране.

16 июля 2025 года премьер-министр Армении подтвердил, что Ереван получил предложения по управлению планируемым транспортным маршрутом от США, но при этом добавил, что аналогичную заинтересованность высказали Европейский союз и Китай.

22 июля 2025 года испанское издание Periodista Digital опубликовало статью, в которой в числе прочего утверждалось, что Азербайджан и США согласились оформить меморандум о взаимопонимании по созданию транспортного коридора, который в документе называется "мостом Трампа" . По данным издания, 42-километровый коридор между основной частью Азербайджана и Нахичеванью пройдет через Сюникскую область Армении. Он будет управляться частной американской компанией, получающей 40% доходов. При этом Армения получит только 30%. Безопасность будет обеспечивать частная американская военная компания численностью до 1 тыс. человек. Согласно этой версии, формально Армения сохранит суверенитет, но контроль фактически перейдет к США на 99 лет. Правительство Армении, комментируя публикацию, назвало ее очередным проявлением гибридной войны и манипулятивной пропагандой.

7 августа 2025 года агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США могут получить права на управление транспортным коридором между территориями Азербайджана и Армении в рамках соглашения между Баку и Ереваном. По данным источников, Армения планирует предоставить США на длительный срок эксклюзивные права на развитие транспортного коридора, который получит название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". Собеседники агентства также указали, что маршрут будет эксплуатироваться в соответствии с законодательством Армении, а США будут сдавать землю в субаренду консорциуму для инфраструктуры и управления.