Биография Ивана Краско

Народный артист РФ умер 9 августа в возрасте 94 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 августа 2025 года на 95-м году жизни умер народный артист РФ, актер Санкт-Петербургского академического драматического театра им. В. Ф. Комиссаржевской Иван Краско.

Происхождение, служба в армии, образование

Иван Иванович Краско родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяги (Ленинградская область). Рано потерял родителей, воспитывался бабушкой. Годы Великой Отечественной войны провел в родной деревне.

В 1953 году Иван Краско окончил 1-е Балтийское высшее военно-морское училище по специальности "офицер-артиллерист". В 1953-1954 годах командовал десантным кораблем в составе Дунайской речной флотилии, но после сокращений во флоте был отправлен в отставку в звании капитан-лейтенанта.

В середине 1950-х годов учился на вечернем отделении филологического факультета Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет), образование не завершил.

В 1961 году окончил Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского (впоследствии Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, ныне Российский государственный институт сценических искусств). Выпускник актерского курса народной артистки РСФСР Елизаветы Тиме.

Работа в театре

С 1961 по 1965 год Иван Краско был актером Ленинградского академического Большого драматического театра им. М. Горького (ныне Российский государственный академический Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова).

В 1965 году работал в Ленинградском областном театре драмы и комедии (ныне Драматический театр "На Литейном").

С 1965 года и до своей смерти Иван Краско служил в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре им. В. Ф. Комиссаржевской. Был задействован в нескольких десятках спектаклей. Среди них: "Воскресение" по роману Льва Толстого, "На всякого мудреца довольно простоты" и "Доходное место" по пьесам Александра Островского, "Большевики" по произведению Михаила Шатрова, "Забыть Герострата!" и "Кин IV" по пьесам Григория Горина, "Женитьба" по комедии Николая Гоголя, "Выбор" по произведению Юрия Бондарева, "Зыковы" по пьесе Максима Горького, "Идиот" по роману Федора Достоевского, "Утоли моя печали..." по пьесе Сергея Буранова. В последнем театральном сезоне был занят в музыкальном спектакле Леонида Алимова "Я вернулся в мой город…" .

Работа в кино

Иван Краско дебютировал в кино в 1961 году, исполнив эпизодическую роль летчика в военном фильме "Балтийское небо" по роману Николая Чуковского (режиссер Владимир Венгеров). Среди фильмов с его участием: "Принц и нищий" по мотивам романа Марка Твена (1972, Вадим Гаузнер), "Сержант милиции" по повести Ивана Лазутина (1974, Герберт Раппапорт), "Конец императора тайги" (1978, Владимир Саруханов), "Эскадрон гусар летучих" (1980, Станислав Ростоцкий и Никита Хубов), "Вот моя деревня..." по мотивам очерков Анатолия Зябрева (1985, Виктор Трегубович), "Афганский излом" (1991, Владимир Бортко), "Тарас Бульба" по произведению Николая Гоголя (2009, Владимир Бортко). Последняя роль - смотритель часовой башни в комедии "Моя ужасная сестра" (2022, Александр Галибин). В общей сложности актер снялся в более чем 200 художественных фильмах, сериалах и фильмах-спектаклях.

Книги

Автор книг "Мой друг Петр Шелохонов" (2009), "Байки и не только" (2010).

Педагогическая деятельность

В 1975-1977 и 1986-1990 годах Иван Краско преподавал в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Был доцентом кафедры актерского мастерства.

Общественная деятельность

В 2016-2025 годах был депутатом совета депутатов муниципального образования "Агалатовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Избирался 18 сентября 2016 года и 19 сентября 2021 года, оба раза был выдвинут от Всеволожского местного отделения политической партии "Единая Россия". С 2021 года являлся наиболее возрастным депутатом совета депутатов сельского поселения в РФ.

Звания, награды

Народный артист РФ (1992).

Был награжден орденом Почета (2010).

Лауреат Царскосельской художественной премии (2003), театральной премии "Золотая маска" в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2018).

Почетный житель муниципального образования "Агалатовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области (2015).

Личные сведения

Был несколько раз женат, шестеро детей. Старший сын - известный актер Андрей Краско (1957-2006).