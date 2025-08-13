Он умер 13 августа 2025 года на 78-м году жизни

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 августа 2025 года стало известно, что на 78-м году жизни умер ветеран спецподразделения "Альфа" полковник Владимир Зайцев.

Владимир Николаевич Зайцев родился 19 марта 1948 года в Московской области.

С 16 лет работал на заводе.

В 1967-1969 годах проходил службу в рядах Советской армии в составе Группы советских войск в Германии.

С 1972 года служил в системе госбезопасности.

В 1979 году Владимир Зайцев окончил Высшую школу Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР имени Ф. Э. Дзержинского.

В 1982 году вошел в состав группы "А" 7-го управления КГБ СССР. Это специальное подразделение также известно как группа "Альфа", ныне - управление "А" Центра специального назначения (ЦСН) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

В группе "А" Владимир Зайцев первоначально занимал должность начальника отделения. В ноябре 1983 года в Тбилиси (Грузинская ССР, ныне Грузия) сыграл ключевую роль в операции по силовому освобождению пассажиров захваченного террористами самолета Ту-134.

Являлся старшим группы, которая в 1980-х годах осуществила захваты ряда иностранных шпионов из числа советских дипломатов, военных. В частности, Зайцев командовал задержанием инженера-конструктора Адольфа Толкачева - одного из ведущих советских специалистов по аэронавигационным системам, который оказался агентом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Также группа Зайцева провела захваты сотрудничавших с западными разведками майора Геннадия Вареника, полковника Валерия Мартынова, майора Сергея Моторина, полковника Владимира Пигузова, генерал-майора Дмитрия Полякова.

С октября по декабрь 1986 года Зайцев вместе с другими "альфовцами" находился в боевой командировке в Афганистане, где личный состав группы не понес потерь.

В 1992 году полковник Владимир Зайцев по собственному желанию уволился в отставку с поста заместителя начальника группы "А". Как он позднее рассказал в интервью газете "Спецназ России", причиной ухода из подразделения стали моральные соображения: начавшаяся с распадом Советского Союза "чехарда" была "не для его характера".

В 2000-2004 годах Владимир Зайцев работал помощником председателя правительства РФ по силовому блоку.

Руководил Фондом поддержки антитеррористических подразделений органов обеспечения безопасности "Антитеррор". Являлся вице-президентом Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", возглавлял комитет по СМИ и массовым коммуникациям этой ассоциации. Входил в общественный совет газеты "Спецназ России", публиковался на ее страницах.

Владимир Зайцев был награжден орденом Красного Знамени (1984), орденом Красной Звезды (1986), орденом "За личное мужество", медалями.

Почетный сотрудник госбезопасности.