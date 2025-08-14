Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа 2025 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 августа 2025 года состоится встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она пройдет в США, на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж на Аляске.

ТАСС подготовил материал об истоках взаимоотношений Российской империи с Соединенными Штатами Америки, которые формировались в конце XVIII - середине XIX века.

Россия и война за независимость США

В 1775-1783 годах 13 британских колоний в Северной Америке вели войну за независимость от Великобритании, в ходе которой было создано государство Соединенные Штаты Америки. Российская империя формально заявила о своем нейтралитете, однако фактически содействовала обретению Соединенными Штатами независимости.

1 сентября 1775 года английский король Георг III направил российской императрице Екатерине II личное послание, в котором просил направить 20-тысячный вспомогательный корпус русской армии для помощи в "подавлении восстания в американских колониях". Екатерина II ответила решительным отказом: "Подобное пособие и место его назначения <...> превосходят те средства, которыми я могу располагать для оказания услуги вашему величеству. Я едва только начинаю наслаждаться миром, и вашему величеству известно, что моя империя нуждается в спокойствии". Интересен тот факт, что Екатерина II предвидела последствия вооруженной борьбы в Америке. В одном из своих писем летом 1775 года она писала: "От всего сердца желаю, чтобы мои друзья англичане поладили со своими колониями, но сколько моих предсказаний сбывалось, что боюсь, что еще при моей жизни нам придется увидеть отпадение Америки от Европы".

Портрет Екатерины II кисти Карла Людвига Христинека и Александра Рослена, 1780 год © Из собрания Исторического музея

В 1778 году в войну на стороне США вступили Франция и Испания. В этих условия правительство Великобритании вновь попыталось заручиться поддержкой России, хотя бы в Европе. Однако и в этот раз на предложение лондонского двора российские представители ответили отказом, сообщив, что Екатерина II "вынуждена с глубоким сожалением признать, что считает существующую обстановку совершенно не подходящей для заключения союза между дворами". В секретном докладе Коллегии иностранных дел, представленном российской императрице 16 августа 1779 года, отмечалось, что отделение североамериканских колоний от метрополии является свершившимся фактом и причина этого кроется в "собственной вине" англичан. При этом подчеркивалось, что отделение североамериканских колоний не только не противоречит интересам России, но и выгодно ей с точки зрения развития торговли.

10 марта 1780 года для обеспечения беспрепятственной морской торговли в условиях нападений британского флота на торговые корабли нейтральных держав Российская империя провозгласила декларацию о вооруженном нейтралитете. Согласно документу, корабли нейтральных стран получали право свободного плавания у берегов воюющих держав, "неприятельская" собственность на судах под нейтральным флагом объявлялась неприкосновенной, предметами контрабанды признавались только товары военного назначения. На протяжении 1780-1783 годов к декларации присоединились практически все нейтральные страны Европы. Проводимая Россией политика способствовала улучшению международного положения США и подрыву морского могущества Англии.

Лидеры американской борьбы за независимость высоко оценивали позицию Российской империи. Будущий первый президент США, а на тот момент главнокомандующий Континентальной армией Джордж Вашингтон сообщал воевавшему на стороне американцев маркизу Лафайету весной 1779 года: "Мы немало обрадованы узнать из достоверного источника, что просьбы и предложения Великобритании русской императрицей отвергнуты с презрением". Кроме того, Вашингтон, отмечая решительный отказ Екатерины II заключить какой-либо союзный договор с Великобританией, подчеркивал, что российское правительство мотивировало свою позицию в "выражениях, носящих отпечаток уважения к правам человечества". Высокую оценку декларации о вооруженном нейтралитете давали отцы - основатели США Бенджамин Франклин и Джон Адамс.

Начало дипломатических отношений

5 ноября 1809 года Джон Адамс, будущий президент США, вручил свои верительные грамоты в качестве первого посла Соединенных Штатов Америки в России императору Александру I, что ознаменовало официальное установление дипломатических отношений между странами. Первым российским послом в США стал Андрей Яковлевич Дашков (1775-1831). В 1808 году Дашков был назначен генеральным консулом в Филадельфии - дипломатической столице США. Одновременно с этим главное правление Российско-американской компании назначило его своим почетным корреспондентом (представителем). В 1811 году дипломатический статус Дашкова был повышен до чрезвычайного и полномочного посланника (оставался в должности до 1817 года).

В 1824 году был заключен первый межгосударственный договор между Россией и США - Петербургская конвенция о дружественных связях, торговле, мореплавании и рыбной ловле. Конвенция зафиксировала южную границу владений Российской империи на Аляске на 54°40’ северной широты, севернее этой границы обязались не селиться американцы, а южнее - русские. В 1832 году был подписан договор о торговле и мореплавании.

Россия и Гражданская война в США

Во время Гражданской войны в США между северными и южными штатами Российская империя оказала значительную поддержку северянам. В сентябре - октябре 1863 года в США прибыли две русские военно-морские эскадры. В Нью-Йорк с Балтики пришла эскадра контр-адмирала Степана Лесовского в составе фрегатов "Александр Невский", "Пересвет", "Ослябя", корветов "Варяг", "Витязь", клипера "Алмаз". В Сан-Франциско прибыли корабли Тихоокеанской эскадры под командованием контр-адмирала Андрея Попова: корветы "Богатырь", "Калевала", "Новик", "Рында", клиперы "Абрек" и "Гайдамак". В ходе пребывания в США и перед возвращением на родину российские корабли посетили многие порты США, Карибского моря, а также Русскую Америку и Гавайские острова.

Русский флот в Нью-Йоркской бухте, около 1863 года © Library of Congress

Решение российского правительства направить военно-морские силы в Северную Америку было обусловлено обострившимся противостоянием с Великобританией и Францией. Оба этих государства заявили о поддержке вооруженного выступления польской шляхты, начавшегося в 1863 году в западных губерниях Российской империи. Эскадры должны были нарушить морские коммуникации англичан и французов в случае начала военных действий против России. В соответствии с инструкцией, полученной Лесовским от императора Александра II, отрядам русских кораблей было приказано "всеми возможными и доступными средствами" наносить "наичувствительнейший вред и урон неприятельской торговле", а также удары по "слабым и малозащищенным местам неприятельских колоний". Американская пресса широко освещала прибытие русских военных кораблей, отмечая, что "Россия полностью перехитрила своих оппонентов и, по крайней мере, в настоящее время владеет ситуацией", а в случае войны с европейскими державами сможет "очистить море от французской и английской торговли".

23 октября 1863 года более 200 русских моряков приняли участие в тушении крупного пожара в деловой части Сан-Франциско, с которым не справлялись городские пожарные команды. Проявляя исключительное мужество и самопожертвование, русские, вооруженные крючьями, топорами и веревочными лестницами, взбирались на горевшие здания и спасали попавших в беду жителей. При этом многие из моряков получили сильные увечья и ожоги. На следующий день главный инженер Пожарного департамента Сан-Франциско направил контр-адмиралу Андрею Попову благодарность за "великодушную и деятельную помощь", оказанную при тушении пожара, а также отметил, что жители города "сохранят навсегда благодарную память о благородном и героическом поведении" русских офицеров и матросов. Через неделю мэр Сан-Франциско переслал Попову благодарственную резолюцию городского совета, в которой выражалась признательность за "своевременные и эффективные действия" при тушении пожара.

Для Союза - федерации северных американских штатов - визит русских эскадр стал важным фактором, укрепившим его внешнеполитические позиции. Нахождение русских военных кораблей снизило опасность нападения на США со стороны Великобритании и Франции, которые поддерживали южную Конфедерацию. Построенные в Ливерпуле (Великобритания) для южан броненосцы так и остались в Англии. Французский император Наполеон III отказался от признания южной Конфедерации. Кроме того, присутствие русских эскадр лишило военно-морские силы южан возможности прервать морские коммуникации США.

Визит русского флота вызвал среди американского населения широкий положительный резонанс. Как писала одна из американских газет, "после прибытия русского флота нас охватила русская мания, мы занялись банкетами, речами и зашли так далеко, что даже сравнивали Александра [II] с Линкольном". В каждом городе, где появлялись российские корабли, вывешивали русские и американские флаги, устраивали парады, торжественные балы и рауты. На прощальном обеде в Бостоне мэр города сказал: "Русская эскадра не привезла нам с собой ни оружия, ни боевых снарядов для подавления восстания, <...> но она принесла с собой более этого: чувство международного братства, свое нравственное содействие".

Бал в честь адмирала Лесовского и русских моряков в Нью-Йорке, 1863 год © Library of Congress

В декабре 1863 года "Ослябя", "Варяг", "Витязь" и "Алмаз" совершили визит в Вашингтон, где 19 декабря Степан Лесовский и другие офицеры его эскадры были приняты американским президентом Авраамом Линкольном. Русские корабли посетили члены Конгресса США, представители местных властей и общественности.

Весной 1864 года, после того как императорское правительство в Петербурге убедилось, что угроза войны с Великобританией и Францией миновала, эскадрам был отдан приказ о возвращении.

В 1867 году американский писатель и журналист Марк Твен (Семюэл Ленгхорн Клеменс) в качестве корреспондента газет Alta California и New-York Tribune совершил путешествие в Европу на пароходе "Квакер-сити", в ходе которого посетил также Крым. В Ливадийском дворце он был удостоен российским императором Александром II аудиенции. Во время встречи писатель преподнес российскому монарху приветственный адрес, в котором отмечалось: "Америка обязана многим России, она состоит должником России во многих отношениях, и в особенности за неизменную дружбу во время великих бедствий. С упованием молим Бога, чтобы эта дружба продолжалась и на будущие времена, что Америка благодарна сегодня и будет благодарна России и ее Государю за эту дружбу".