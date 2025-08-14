Что известно о зарубежных визитах Путина с 2022 года

Первая поездка президента России в США после 10-летнего перерыва состоится 15 августа 2025 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 августа 2025 года состоится встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она пройдет в США, на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж на Аляске. Это будет первая поездка Владимира Путина в США после 10-летнего перерыва и девятый визит президента РФ за рубеж (исключая страны СНГ) начиная с 2022 года.

Статистика

После начала Россией в феврале 2022 года специальной военной операции на Украине президент РФ Владимир Путин совершил восемь зарубежных визитов (за исключением стран СНГ): в 2002 году - один, в 2023 году - три, в 2024 году - четыре. Дважды за эти годы российский лидер посещал Китай. Из восьми визитов три - в КНР, КНДР и Вьетнам (все - в 2024 году) - были государственными.

В ходе зарубежных поездок 2022-2024 годов президент РФ также провел встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, и.о. премьер-министра Пакистана Анвааром Какаром, премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

2022 год

19 июля 2022 года президент РФ Владимир Путин посетил с рабочим визитом Исламскую Республику Иран, где состоялся трехсторонний саммит по сирийскому урегулированию. По итогам переговоров в "астанинском формате" Владимир Путин, президент Ирана Эбрахим Раиси и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместное заявление и выступили перед прессой. Кроме того, Владимир Путин провел двусторонние встречи с лидерами Ирана и Турции, а также с верховным руководителем и духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Речь, в частности, шла о разработке новых методов использования национальных валют во взаиморасчетах между Россией и Ираном.

2023 год

17-18 октября 2023 года Владимир Путин совершил рабочий визит в Китай. В Пекине он принял участие в III Международном форуме "Один пояс, один путь", выступив на церемонии его открытия, а также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств обсудили широкий спектр экономических и политических вопросов, в частности украинский и палестино-израильский конфликты. Кроме того, в рамках форума состоялся ряд двусторонних встреч Владимира Путина с иностранными лидерами, в том числе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анвааром Какаром и премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином.

6 декабря 2023 года президент России посетил с рабочими визитами Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. В Абу-Даби он провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, где обсуждались двустороннее сотрудничество и ситуация в мире, в частности на Украине и в секторе Газа. В Эр-Рияде в ходе встречи президента РФ с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом речь шла о перспективах развития экономического сотрудничества двух стран, а также об углублении взаимодействия в рамках формата ОПЕК+.

2024 год

16-17 мая 2024 года состоялся государственный визит Владимира Путина в Китай. Российский лидер в Пекине провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Китая Ли Цяном. По итогам встреч было подписано совместное заявление об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. Кроме того, президент РФ совершил поездку в Харбин, где принял участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

18-19 июня 2024 года Владимир Путин посетил с государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику, где провел переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном. По итогам встречи лидеры РФ и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, предусматривающий оказание военной помощи в случае нападения на одну из сторон.

19-20 июня 2024 года президент РФ совершил государственный визит во Вьетнам. Он провел переговоры с высшими руководителями государства - премьер-министром республики Фам Минь Чинем, президентом То Ламом, генсеком ЦК компартии Нгуен Фу Чонгом, председателем парламента Чан Тхань Маном. Главным итогом визита стало заявление "О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений". Стороны также достигли договоренности не вступать в союзы с третьими странами в ущерб друг другу.

2-3 сентября 2024 года состоялся официальный визит Владимира Путина в Монголию. Президент РФ провел переговоры со своим монгольским коллегой Ухнаагийн Хурэлсухом, премьер-министром страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и председателем хурала (парламента) Дашзэгвийн Амарбаясгаланом. По итогам встреч был принят ряд соглашений в торгово-экономической сфере. Кроме того, российский лидер принял участие в мероприятиях, посвященных 85-й годовщине победы советско-монгольских войск над японской военной группировкой на реке Халхин-Гол (1939).