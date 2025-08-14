Встреча президентов России и США состоится 15 августа 2025 года на Аляске

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 августа 2025 года на Аляске (США) состоится встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

ТАСС подготовил подборку высказываний президента РФ Владимира Путина о президенте США Дональде Трампе.

До избрания Дональда Трампа президентом США в 2016 году

"Не наше дело определять его (Дональда Трампа - здесь и далее примечание ТАСС-ДОСЬЕ) достоинства, но он абсолютный лидер президентской гонки. Он говорит, что хочет перейти к другому, более плотному уровню отношений. Разве мы можем это не приветствовать?... Он яркий человек, талантливый, без всяких сомнений" (из выступления перед журналистами после ежегодной пресс-конференции 17 декабря 2015 года).

После избрания Дональда Трампа президентом США в 2016 году

"Поскольку он (Дональд Трамп) смог добиться успеха в бизнесе, это говорит о том, что он человек умный. А если умный, то значит, вполне и достаточно быстро осознает другой уровень ответственности" (в интервью программе "Итоги недели" канала НТВ 4 декабря 2016 года);

"Рейган (40-й президент США), мне кажется, порадовался бы, что представители его партии везде побеждают. И порадовался бы за вновь избранного президента, который тонко почувствовал настроения общества и работал именно в этой парадигме, до конца шел, хотя никто не верил, кроме нас с вами, в то, что он победит" (в ходе ежегодной пресс-конференции 23 декабря 2016 года);

"Президент США ведет себя в высшей степени корректно, доброжелательно. Он воспитанный человек и комфортный в общении для совместной работы" (в ходе встречи с журналистами по итогам саммита АТЭС во Вьетнаме 11 ноября 2017 года);

"Не мне оценивать работу президента Трампа. Это должен сделать его избиратель, американский народ. Мы объективно видим некоторые достаточно серьезные достижения, даже за тот небольшой период времени, который он работает. Посмотрите на рынки, как они выросли. Это говорит о доверии инвесторов к американской экономике (в ходе ежегодной пресс-конференции 14 декабря 2017 года);

"Можно по-разному относиться к тем решениям, которые принимаются в Соединенных Штатах, в том числе и президентом США. Можно критиковать. Действительно, там многое заслуживает критики. Но есть одно обстоятельство, о котором я уже говорил: Трамп исполняет свои обещания, данные им в ходе избирательной кампании" (в интервью программе "Вести в субботу" 8 июня 2018 года).

После ухода Дональда Трампа из Белого Дома в 2021 году

"Я и сейчас считаю, что бывший президент США господин Трамп человек незаурядный, талантливый, иначе он не стал бы президентом США. Он яркий человек, он может нравиться кому-то, может не нравиться. Это, конечно, не порождение американского истеблишмента, он раньше в такой большой политике никогда не был" (в интервью телеканалу NBC 11 июня 2021 года);

"Все, что происходит с Трампом (судебные процессы в отношении Дональда Трампа), - это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента, вот что это такое" (в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума 12 сентября 2023 года).

После возвращения Дональда Трампа в Белый Дом в 2025 году

"С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения и доверительные, я бы сказал. Я не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020-м году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022-м году. Хотя известно, что Трамп, будучи президентом, в первой своей итерации ввел тоже значительное количество, на тот момент самое большое количество ограничений, санкций против России. Не думаю, что это было решение, которое соответствовало интересам не только России, но и самих США <…> Он человек не только умный, он прагматичный. И я с трудом себе представляю, что будут приняты решения, наносящие ущерб самой американской экономике" (в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину 24 января 2025 года);

"Трамп с его характером, с его настойчивостью, наведет порядок довольно быстро. И все они (элиты европейских стран) скоро встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком <…> Просто им Трамп не нравится, они с ним боролись активно, реально вмешивались в политическую жизнь и предвыборный процесс в Соединенных Штатах, а потом растерялись, когда Трамп вдруг выиграл. И потом, Байден ментально им больше нравился, понимаете, ментально. А у Трампа другие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в этой гендерной политике, в некоторых других вопросах" (в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину 2 февраля 2025 года).

"Я отношусь к действующему президенту США с большим уважением. Он прошел очень тяжелый, сложный и небезопасный путь возвращения во власть и в Белый дом. Мы все это хорошо знаем <…> Он мужественный человек, это ясно" (на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске 27 июня 2025 года).