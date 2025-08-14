Высказывания Трампа о Путине

Встреча лидеров РФ и США пройдет 15 августа на Аляске

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 августа 2025 года на Аляске (США) состоится встреча президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа.

ТАСС подготовил подборку высказываний Трампа о Путине.

До избрания президентом США в 2016 году

"Посмотрите на Путина и на то, что он делает с Россией. Я хочу сказать, нравится он вам или нет, но этот парень здорово работает над восстановлением имиджа России" (в интервью Ларри Кингу, телекомпания CNN, 15 октября 2007 года);

"Вы точно этого заслуживаете (речь идет о присвоении Владимиру Путину титула "Человек года" по версии редакции журнала Time в декабре 2007 года - здесь и далее примечание ТАСС-ДОСЬЕ). Как вы, наверное, уже слышали, я ваш большой поклонник. Берегите себя" (из письма Дональда Трампа Владимиру Путину в декабре 2007 года).

"У Путина большие планы в отношении России. Он хочет ослабить одного за другим всех соседей своей страны, чтобы держать в своих руках поставки нефти в Европу. Я уважаю Путина и россиян, но не могу поверить, что наш лидер (Барак Обама) позволит им зайти так далеко" (из книги Дональда Трампа "Былое величие Америки", 2011 год);

"У него (Владимира Путина) огромная популярность в России, его там любят за то, что он делает, его любят за то, что он из себя представляет" (в интервью телеканалу Fox News, 18 июня 2015 года);

"Всегда большая честь получить такой приятный комплимент от человека, пользующегося столь большим уважением в собственной стране и за ее пределами " (в ходе предвыборного митинга в штате Огайо 20 декабря 2015 года в ответ на комментарий Владимира Путина от 17 декабря 2015 года, в котором он назвал Трампа ярким и талантливым человеком).

"Коль речь идет о Путине, то он определенно является очень сильным лидером для России. Он гораздо более сильный лидер, чем наш (президент Барак Обама). И это факт. Это не значит, что я его одобряю" (в ходе теледебатов 10 марта 2016 года);

"Клинтон (Хиллари Клинтон - кандидат на пост президента США на выборах 2016 года) не любит Путина, потому что он обвел ее вокруг пальца во всем. Путин обвел вокруг пальца ее и Обаму на всех этапах. Будь то Сирия, ракеты, что угодно... Я не знаю Путина, я никогда его не встречал. Он не является моим лучшим другом. Но если бы США поладили с Россией, было бы совсем неплохо" (в ходе дебатов кандидатов от Республиканской и Демократической партий в Университете Невады в Лас-Вегасе, штат Невада 19 октября 2016 года).

После избрания президентом США в 2016 году

"Я всегда знал, что он (Владимир Путин) очень умный!" (в Twitter, 30 декабря 2016 года);

"Он (Владимир Путин) мой соперник. Он был мил со мной при встрече, я был мил с ним. Он - соперник. Я надеюсь, мы поладим. Я думаю, что мы ладим. Он именно соперник. Он представляет Россию, я представляю Соединенные Штаты. Это соперничество, а не вопрос дружбы или вражды" (на пресс-конференции в Брюсселе 12 июля 2018 года);

"Я думаю, он (Владимир Путин) прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча. Он необычайный человек" (в интервью ВГТРК на полях саммита G20, 29 июня 2019 года);

"Послушайте, я понял одно: Путин, председатель КНР Си, Ким Чен Ын, Эрдоган - все они шахматисты мирового класса" (на предвыборном митинге в штате Висконсин, 17 августа 2020 года).

После ухода с поста президента в 2021 году

"Я вошел вчера в дом, там работал телевизор, и я сказал: Это гениально" (решение Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР). Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно. Он собирается войти и стать миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила <..> Вот парень (Владимир Путин), который очень умный... Я прекрасно с ним ладил. Я ему нравился. Он нравился мне. Я имею в виду, вы знаете, он крепкий орешек, у него большое обаяние и много гордости" (в интервью американскому подкасту The Clay Travis and Buck Sexton Show 22 февраля 2022 года)

"Проблема не в том, что Путин умен, что, конечно, так и есть, а в том, что наши лидеры глупы, они до сих пор спускают ему с рук это (СВО на Украине)" (на конференции консервативных сил в штате Флорида 26 февраля 2022 года);

"Путин и Си (Цзиньпин) очень умные люди. СМИ ненавидят, когда я говорю, что они умные, но позвольте мне сказать вам, что они очень умные и очень коварные" (на предвыборном митинге в штате Айова 10 января 2024 года);

"Надеюсь, мы снова с ним (Владимиром Путиным) поладим. Поладить с ним было бы хорошо, а не плохо <...> Я знаю Путина, я знаю председателя (КНР) Си (Цзиньпина). Я знаю Ким Чен Ына из Северной Кореи, я знаю их всех. Они лучшие в своем деле. Они жесткие, они умные, они жестокие, и они будут защищать свои страны. Любят ли они свои страны? Вероятно, да, это просто иная форма любви. Но они будут защищать свои страны. Они жесткие люди, лучшие в своем деле" (в интервью Илону Маску 12 августа 2024 года).

После возвращения в Белый дом в 2025 году

"Он (Владимир Путин) очень умный человек, очень хитрый <...> И я думаю, что мы придем к сделке (по Украине). Я не могу гарантировать этого <...> Но я думаю, что мы достигнем сделки" (на первом заседании своего кабинета 26 февраля 2025 года).

"Я знаю его (Владимира Путина) уже давно, и я не верю, что он нарушит свое слово (условия мирной сделки по Украине после ее заключения). Если мы договорились - значит, договорились" (27 февраля 2025 года на встрече с британским премьер-министром Киром Стармером).

"Он (Владимир Путин) крутой парень. Это было доказано за многие годы. Он одурачил многих людей. Он одурачил Клинтона, Буша, Обаму, Байдена. Он не одурачил меня" (на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме 14 июля 2025 года).

"Он (Владимир Путин) определенно крепкий орешек, в этом смысле мое мнение о нем не изменилось" (интервью телеканалу Newsmax 1 августа 2025 года).